Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin , 15 bin öğretmen atamasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, "Şu anda akademide olan 10.000 arkadaşımız bahar aylarında eğitimlerini tamamlayınca öğretmen olarak atanmış olacak. 2026 akademi giriş sınavıyla 15.000 arkadaşımız, 2027 akademi giriş sınavıyla da 15.000 arkadaşımız olmak üzere toplam 40.000 arkadaşımız yapıyor." dedi.

Eğitim öğretim yılının başlangıç takvimini dikkate alarak Akademi Giriş Sınavı (AGS) tarihinde değişikliğe gittiklerini belirten Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Her yıl eylül ayında akademi eğitimini tamamlayan arkadaşlarımızın atamalarının gerçekleştirilebilmesi için Milli Eğitim Akademisindeki süreci başlatabileceğimiz tarih açısından 2027 yılında Milli Eğitim Akademisi Giriş Sınavı'nı mayıs ayında yapacağız. Yani mayısta sınavı yapıp temmuz-ağustos aylarında akademiye öğretmen adayı olarak girecek kişilerimizi belirleyip eylül ayında başlatıp bir sonraki eylüle kadar eğitimlerine devam edip eylül ayında bittiğinde de tam istediğimiz şekilde bizim başlangıç ve bitiş tarihlerimize uygun olarak başlayacaklar" ifadelerini kullandı.

TOPLAM 40 BİN ÖĞRETMEN ADAYINI KAPSAYAN SÜREÇ

Akademide eğitimleri devam eden ve gelecek dönemlerde akademiye alınacak öğretmen adaylarına ilişkin sayıları paylaşan Bakan Tekin, "Şu anda akademide olan 10 bin arkadaşımız bahar aylarında eğitimlerini tamamlayınca öğretmen olarak atanmış olacaklar. 2026 Akademi Giriş Sınavı ile 15 bin arkadaşımız, 2027 Akademi Giriş Sınavı ile de 15 bin arkadaşımız olmak üzere toplam 40 bin arkadaşımız yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız iki akademi sınavıyla ilgili olarak rakamları açıkladı, diğerini zaten daha önce açıklamıştım" dedi.