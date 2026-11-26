



"İSHAL TABLOSUNU MANTAR ZEHİRLENMELERİNDE DAHA AZ GÖRÜYORUZ"

Mantar zehirlenmelerinin gıda zehirlenmesi gibi düşünülmemesi gerektiğinin altını çizen Şener, şöyle konuştu:



"Zehirlenmeye bağlı olan ölümler ilk erken dönemde olmayabiliyor. Ama çok zehirli bazı mantar tipleri var ki çok kısa sürede birkaç gün içerisinde öldürüyor. Gıda zehirlenmelerinde çoğunlukla ishal eşlik ederken mantar zehirlenmelerinde çok nadir ishal görüyoruz. Bunlar daha çok ani zehirlenme tablolarıyla karşı karşıya kalır. Daha çok bulantı, kusma, baş ağrısı ve kasılmalarla karşı karşıya kalınabiliyor. İshal tablosunu mantar zehirlenmelerinde daha az görüyoruz. Dolayısıyla bu bizim için diğer standart besin zehirlenmeleriyle ayırt etme anlamında bir özellik olabilir, bir ayırt edici özellik olabilir."