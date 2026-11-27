CESEDİ VARİLDE YAKIP BALYOZLA PARÇALADILAR İfadesinde sanal medya aracılığıyla tanıştıkları Kübra Yapıcı ile daha sonra sevgili olduklarını belirten Ata Berk Sezen, "Eski sevgilimle mesajlaştığımı görünce aramızda soğukluk oluştu. Bir süre görüşmedik. Umut, kızın çok parası olduğunu söyledi. Umut, 'Şimdi tam zamanı, kıza çökmeye gidiyoruz' dedi. Olay günü kafeden çıktıktan sonra araçla Seydiköy'e geldik. Burada Umut silah ile deneme atışı yaptı. Ben namluyu tuttum. Umut, Kübra'nın başına ateş etti. Ben bulduğumuz bir halıya Kübra'yı sardım. Umut da kürek buldu ve cesedi gömdük. Bucak'tan aldığımız amonyak ile silahı temizledik, Çine köyüne gömdükten sonra Antalya'ya döndük. Daha sonra Eskişehir üzerinden İstanbul'a gittik. Geri dönerken yolda bir akaryakıt istasyonundan benzin aldık, yoldan bir varil bulduk. Cesedi gömdüğümüz yerden çıkartıp varilde yaktık. Cesedi balyozla parçaladıktan sonra baraja attık" dedi.

UYURKEN KAFASINA TABANCA İLE ATEŞ EDİLMİŞ İlyas Umut Dalğar ise ifadesinde, Kübra Yapıcı ile 5 yıl önce tanıştığını, zaman zaman görüştüklerini söyledi. Dalğar "Ata Berk ile olaydan yaklaşık 1,5 ay önce çalışmak üzere Antalya'ya geldik. Ata Berk, Kübra ile aynı evde yaşadığı ve sevgili olduğu için Kübra'nın bütün banka bilgilerini aldı. 30 Nisan günü 04.00-05.00 sıralarında kafeden üçümüz çıktık. Kübra arabada uyudu. Arabayı ben kullanıyordum. Bucak Seydiköy'e geldik. Ata Berk araçtan indi ve uyumakta olan Kübra'nın kafasına tabanca ile bir el ateş etti. Araçtan Kübra'nın cesedini çıkarıp yolun kenarındaki çöplükte bulduğumuz bir halıya cesedi sardık.