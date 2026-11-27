GİZLİ TANIK İFŞA ETTİ Miras kod adlı gizli tanığın Tarihi Alan Başkanlığı'nda görevli Çakmak'ın uzun süredir kendisine ait banka hesabından para transferleri yaptığı yönünde suç duyurusu üzerine patlak veren skandalla ilgili soruşturma derinleştirildi.

Tarihi alandaki şehitlerin ihyasından, her türlü tarihi yapının restorasyonuna, maliyet hesaplamalarından kesin kabul işlemlerine kadar tüm kritik süreçlerin merkezinde yer alan Çakmak'ın adrese teslim ihaleler, şişirilmiş faturalar ve çeşitli usulsüz işlemlerle milyonlarca liralık haksız kazancı Miras kod adlı gizli tanığa ait banka hesabı üzerinden kendisine aktardığı belirlendi. Böylece tarihi alanın ihyası için ayrılan milyonlarca liralık kaynağın tek bir çivi dahi çakılmadan el değiştirdiği tespit edildi.



SEVGİLİSİNİ PARAYA BOĞMUŞ

TARİHİ alandaki çalışmalar kapsamında keşif artışlarıyla projelerin ardından iş bitiminde şirketlerden yüzde 3 komisyon aldığını da tespit edilen Çakmak'ın, iddiaya göre bu haksız kazançla sevgilisi P.Y'yi bile paraya boğduğu öğrenildi. Aktif geliri olmayan genç kadının kısa sürede lüks araçlar satın alıp pahalı tatillerle şatafatlı bir yaşam sürdüğü ortaya çıktı.