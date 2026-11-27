Eğitim camiasının haftalardır kilitlendiği o kritik takvim belli oldu; 2026 MEB-AGS puanıyla Milli Eğitim Akademisi'ne alınacak 15 bin öğretmen adayı için başvuru kılavuzu yayımlandı! En fazla kontenjan ayrılan beş branşın zirveyi paylaştığı listede taban puan şartı ve akademinin kapılarını açacağı tarih de kesinleşti. İşte binlerce adayın geleceğine yön verecek atama takvimi ve merak edilen tüm rakamlar...
2026 MEB AGS İLE 15 BİN ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?
2026 MEB-AGS sonuçlarına göre alınacak hazırlık eğitimi başvuruları, 9 Aralık 2026 tarihinde başlayacak ve 15 Aralık 2026 Salı günü saat 16.00'da sona erecek.
Sürecin tamamı elektronik ortamda yürütülecek olup süresi içinde tamamlanmayan müracaatlar dikkate alınmayacak. Adaylar başvurularını akademibasvuru.meb.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet kullanıcı bilgileriyle giriş yaparak gerçekleştirecek. Seçilen il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerince incelenerek uygun bulunan başvurular onaylanacak, uygun olmayanlar ise gerekçesi belirtilerek reddedilecek.
ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ VE KONTENJAN DAĞILIMI
15 bin öğretmen adayı için belirlenen alan dağılımında en yüksek kontenjan ayrılan ilk beş branş şu şekilde sıralandı:
Sınıf Öğretmenliği: 3 bin 976 kontenjan
Özel Eğitim: 2 bin 842 kontenjan
İngilizce: 1.101 kontenjan
Rehberlik: 1.059 kontenjan
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 1.051 kontenjan
Başvuru duyurusu ve kontenjan listesi için tıklayınız
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HAZIRLIK EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Alanlar itibarıyla MEB-AGS puan üstünlüğüne göre her branş için kontenjan sayısı kadar asıl, asıl sayısının yüzde 10'u kadar da yedek aday belirlenecek. Puan eşitliği durumunda bilgisayar kurası uygulanacak.
Bakanlık tarafından duyurulan adım adım yerleştirme ve kayıt takvimi ise şöyle işleyecek:
15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ
Asıl ve Yedek Adayların İlanı: 17 Aralık 2026
Güvenlik Soruşturması Sonrası Asıl Kayıt Hakkı Kazananların İlanı: 4 Şubat 2027
Asıl Adayların Kayıt Başvuruları: 5 Şubat - 11 Şubat 2027 (Saat 16.00'ya kadar)
Yedek Adaylardan Kayıt Hakkı Kazananların İlanı: 15 Şubat 2027
Yedek Adayların Kayıt Başvuruları: 16 Şubat - 19 Şubat 2027 (Saat 16.00'ya kadar)
Hazırlık Eğitiminin Başlangıcı: 22 Şubat 2027
EĞİTİM MERKEZİ YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?
Hazırlık eğitimi verilecek eğitim ve uygulama merkezlerine yerleştirmeler, adayların MEB-AGS puanları ve tercihleri doğrultusunda gerçekleştirilecek. Birden fazla merkezde eğitim verilecek alanlarda tercihler dikkate alınacak; tercihlerine yerleşemeyen veya tercih yapmayan adaylar ise merkezlere resen yerleştirilecek. Sürece dair ek duyurular personel.meb.gov.tr ve akademi.meb.gov.tr adreslerinden takip edilebilecek.