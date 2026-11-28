Aralık ayının ilk A101 Aldın Aldın kataloğu için geri sayım başladı. 3 Aralık Perşembe günü mağazalarda satışa çıkacak katalogda LED aydınlatma ürünleri, mutfak gereçleri, yılbaşı dekorasyonları ve birbirinden farklı ev ürünleri dikkat çekiyor. Peki, bu hafta A101 raflarında hangi ürünler olacak? İşte merakla beklenen kataloğun tüm detayları...