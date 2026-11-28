Aralık ayının ilk A101 Aldın Aldın kataloğu için geri sayım başladı. 3 Aralık Perşembe günü mağazalarda satışa çıkacak katalogda LED aydınlatma ürünleri, mutfak gereçleri, yılbaşı dekorasyonları ve birbirinden farklı ev ürünleri dikkat çekiyor. Peki, bu hafta A101 raflarında hangi ürünler olacak? İşte merakla beklenen kataloğun tüm detayları...
A101 3 ARALIK PERŞEMBE AKTÜEL
Kahve Dünyası Tambol Çikolata 77 g 59,50/56,50/78,50 TL
ÇAYKUR Rize Turist Çayı 1KG 359 TL
Yudum Ayçiçek Yağı 1.25 L 159 TL
Osmancık Pirinç 1KG 69,50 TL
Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1KG 399 TL
Eritme Peyniri 500 g 209 TL
Kolot Peyniri 500 g 199,50 TL
Dana Mangal Sucuk 350 g 279 TL
Sıvı Çamaşır Deterjanı 189,50 TL
Torku Kakaolu Fındık Kreması 875 g 199 TL
Duru Nem Bombası Şampuan 900 ml 149,50 TL
Indomie Gurme Noodle 5x80 g 80 TL
İthal Muz 114,90 TL
Portakal 39,50 TL
Domates 69,50 TL
Mandalina 25,90 TL
Granny Smith Elma 69,50 TL
Starking Elma 59,50 TL
Nar 69,50 TL
Deveci Armut 69,50 TL
Onvo 65 İnç Frameless 4K UHD Google QLED TV 29.999 TL
Onvo 55 İnç Frameless 4K UHD Google QLED TV 22.999 TL
Buzdolabı 26.999 TL
Çamaşır Makinesi 16.999 TL
Tost Makinesi 2.399 TL
Şarjlı Dik Süpürge 3.999 TL
Volta VM2 Üç Tekerlekli Moped 74.990 TL
150 CC Benzinli Motosiklet 109.990 TL
Volta VB6 Elektrikli Bisiklet 21.990 TL
Oto Kauçuk Paspas 549 TL
Oto Turbo Fanlı Süpürge 1.499 TL
BT Kablosuz FM Transmitter 219 TL
Kör Nokta Aynası 95 TL
Oto Kauçuk Paspas 549 TL
Oto Turbo Fanlı Süpürge 1.499 TL
BT Kablosuz FM Transmitter 219 TL
Kör Nokta Aynası 95 TL