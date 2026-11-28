2026 yılının son ALES oturumu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2026-ALES/3 sınavına katılacak adaylar, ÖSYM'nin sınav giriş belgelerini yayımlamasının ardından gözünü sınav takvimine çevirdi. Sınava kısa süre kala en çok merak edilen konuların başında ise sınavın yapılacağı tarih, başlangıç saati, süresi ve bina giriş saatleri geliyor. İşte ALES/3 sınavının başlayacağı saat...
2026-ALES/3 NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAPILACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2026 yılı sınav takvimine göre 2026-ALES/3 sınavı, 29 Kasım 2026 Pazar günü uygulanacak. Sınav, Türkiye genelinde 81 ilde ve belirlenen sınav merkezlerinde tek oturum halinde gerçekleştirilecek. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden edinebilecek.
ALES 3 SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
29 Kasım 2026 Pazar günü düzenlenecek olan 2026-ALES/3 oturumunu saat 10.15'te başlayacak. ÖSYM'nin sınav kuralları gereğince adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına kesinlikle alınmayacak.
ALES KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR, KAÇ SORU SORULUYOR?
2026-ALES/3 oturumunda adaylara sayısal ve sözel alanlardan oluşan toplam 100 soru yöneltilecek ve yanıtlamaları için 150 dakika (2,5 saat) süre verilecek. Sınav saat 10.15'te başlayıp 12.45'te sona erecek.