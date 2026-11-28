2026 yılının son ALES oturumu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2026-ALES/3 sınavına katılacak adaylar, ÖSYM'nin sınav giriş belgelerini yayımlamasının ardından gözünü sınav takvimine çevirdi. Sınava kısa süre kala en çok merak edilen konuların başında ise sınavın yapılacağı tarih, başlangıç saati, süresi ve bina giriş saatleri geliyor. İşte ALES/3 sınavının başlayacağı saat...