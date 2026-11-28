Kağıthane Belediyesi, Sporcuhane projesi kapsamında ilçedeki spor alanlarını yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle baştan sona yenilenen Mehmet Akif Ersoy Spor Tesisleri; modern sahası, yeni tribünleri ve düzenlenen sosyal alanlarıyla hizmete açıldı. Tesisin açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztürk, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

"SPOR SAHALARINDAN BU ZALİMLERE KARŞI DİK DURUŞUMUZU DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Beşiktaş taraftarının Batum'da tüm dünyaya mesaj verdiğini vurgularken, amatör spor kulüplerine yönelik desteklerin devam edeceğini kaydetti. Bakan Bak, "Amatör kulüplerimize yaklaşık nakdi olarak 270 milyon yardım yaptık. Bu yıl, 2026 yılı da amatör kulüplerimizin Türkiye çapında yaklaşık 2,5 milyar lira nakdi yardım yaptık. Daha fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Amatörlere destek vermek çok önemli. Cebindeki parayı, ailesinin parasını çocuklara harcayan amatör spor kulüplerinin yöneticilerine yürekten teşekkür ediyoruz. Çünkü hem onlar buranın çocuklarını, mahallenin çocuklarını kendi çocuklarından ayırt etmiyor. Biz de aynı şekilde bu sahalarda büyüdük. Amatör spor kulüplerindeki yöneticiler bizlere burs verdi. Onların verdiği burslarla okuduk. Buralara geldik ve biz de buraları unutmadık, unutmayacağız. Yatırımlarımıza devam edeceğiz. 2027 yılında da İstanbul'daki kulüplerimize, amatör kulüplerimize maddi destek vermeye devam edeceğiz. İnşallah bunları da yakında kendi hesaplarına geçirmiş olacağız. Buradan tekrar bu tesisin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Buradaki çocuklar Filistin hassasiyeti içinde onları yürekten alkışlıyorum. Özgür Filistin'i istiyoruz diyoruz. Mahallenin çocukları çıktı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nden Gazze'ye selam olsun dedi. Onları yürekten alkışlıyoruz. Çünkü çocuklarımızın davası olmalı. Biz Türkler, bu millet her zaman zalimin karşısında, mazlumun yanında olmuştur. O yüzden bu mahallenin çocuklarını, Kağıthane'nin çocuklarını yürekten alkışlıyorum, onları tebrik ediyorum. Beşiktaş'ımızı yürekten alkışlıyoruz. Beşiktaş'ın taraftarını yürekten alkışlıyoruz. Batum'da tüm dünyaya, siyonistlere büyük bir ders verdiler. Tribünlerden haykırarak şunu söylediler, Nehirden denize özgür Filistin, Filistin'in yanındayız dediler. Tribünlerde yapılan baskılara rağmen, saldırılara rağmen dik durdular ve özgür Filistin'i haykırdılar. Beşiktaş Kulübü'nü, yöneticilerini, teknik heyetini, sporcularını tebrik ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza da verdiği destekten dolayı yürekten teşekkür ediyoruz. Hep beraber davamız olan Filistin'e desteğe devam edeceğiz. Spor sahalarından bu zalimlere karşı dik duruşumuzu devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

"ÇOK GÜZEL BİR MERKEZ OLDU"

Yenilenen spor tesislerinin çocukları sokaklardan uzaklaştırarak sporla buluşturacağını ve amatör kulüpler aracılığıyla gençlerin hem sportif hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlayacağını belirten Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Sizlerin de destekleriyle birlikte de böyle minicik evlatlarımız daha 9-10 yaşlarından başlayarak çok güzel bir şekilde spor yapmış oluyorlar. Aslında burada Sayın Bakanım sadece spor değil çocuklarımız sokaklardan bu güzel sahalarla buluşmuş oluyorlar ve burada hocalarımız, özellikle Örnektepe Spor Kulübümüz, Mehmet Akif Ersoy Spor Kulübümüz, şimdi yeniden Çıta Zeytin Spor Kulübümüzle beraber de daha çok profesyonellik yerine değil de amatör ruhunu birlikte yürüterek çocuklarımızın hem derslerine katkı sağlaması hem de aynı zamanda ailelerimizin de buluştuğu çok güzel bir merkez olmuş oldu. Öncelikle Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a teşekkür ediyoruz, alkışlıyoruz kendisini, sağ olsun var olsun diyoruz" cümlelerine yer verdi.

"İNŞALLAH BURADA YETİŞEN GENÇLERİMİZ GELECEĞİN ÖNEMLİ SPORCULARI OLACAK"

Sporun gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağladığını, kötü alışkanlıklardan uzak durmalarında önemli rol oynadığını ifade eden AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "İlçemizdeki gelişim, ilçemizdeki bu alınan mesafe hamdolsun Kağıthane'mizin tüm fertlerine dokunmakta, onların gelişimine önemli bir katkı sunmaya devam etmekte. Spor hayatımızın merkezinde olursa özellikle fertlerin geleceğe daha özgüvenli ve daha iyi yetişmesine vesile olur. Sporun var olduğu hiçbir bünyede hamdolsun hastalık olmaz, ruhsal problemler yer almaz ve aynı zamanda gençlerimizin kötü alışkanlıklara meyletmesine de spor engel olur, onların her daim güzel ortamlarda güzel bir dostluk pekiştirmesine vesile olur. Bu açıdan sporun hayatımızın içerisinde yer almasının önemini, özellikle böyle tesislerin gençlerimizle buluşmasının önemini özellikle kıymetli bulduğumuzu ifade etmek istiyorum. Sporun içerisinden yetişen ve bizzat burada bugün sabah kulüp başkanlarımızla sohbetlerinde de kıymetli bakanımızın o geçmişten gelen bilgi birikiminin, tecrübesinin İstanbul'umuza nakış nakış işlendiğini görüyor olmaktan ve İstanbul'umuzun tüm ilçelerine sirayet etmiş olmasını görüyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. İnşallah burada yetişen gençlerimiz geleceğin önemli sporcuları olacak, hem kendi kulüplerini hem ilçelerini hem de aynı zamanda ay yıldızlı bayrağımızı her daim göndere çekecek ve inşallah ülkemizin geleceğine damga vuracak sporcularımızı bu alanda yetiştirecekler" şeklinde konuştu.