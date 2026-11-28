Mutfak masraflarını düşürmek isteyenlerin yakından takip ettiği A101 Haftanın Yıldızları kataloğu yayımlandı. 4 Aralık'a kadar raflarda olacak indirimli temel gıda ve kahvaltılık ürünlerinin fiyatları netleşti. İşte merakla beklenen o katalog...