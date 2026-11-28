Haberler Yaşam İzmirliler bu tarife bayılacak! Evde portakalı olan hemen denesin: Mis gibi kokusuyla komşuları kıskandıracak olan o tarif İzmirliler bu tarife bayılacak! Evde portakalı olan hemen denesin: Mis gibi kokusuyla komşuları kıskandıracak olan o tarif İzmir haberleri... İzmir'de evinde bulunan portakalları değerlendirmek isteyenler için hem pratik hem de lezzetli bir tarif öne çıkıyor. Mis gibi portakal kokusuyla evi saracak portakallı kurabiye, çay saatlerinin vazgeçilmezi olmaya aday. Üstelik bu tarifin kokusuna komşuların kayıtsız kalması pek mümkün değil! İşte dillere destan o portakallı kurabiye tarifi… HABER MERKEZİ









İzmir'de mutfakta farklı lezzetler denemek ve evdeki mevsim meyvelerini değerlendirmek isteyenler için portakallı kurabiye tarifi dikkat çekiyor. Dışı kıyır kıyır, içi yumuşacık dokusuyla damaklarda iz bırakan bu lezzet, özellikle portakalın mis gibi aromasıyla öne çıkıyor. Fırından çıktığı anda tüm evi saracak portakal kokusuyla iştah kabartan kurabiye, misafirlerine farklı bir ikram hazırlamak isteyenlerin de favorisi olabilir.

EVDEKİ PORTAKALLARI LEZZETLİ BİR TARİFE DÖNÜŞTÜRÜN Kış aylarının sevilen meyvelerinden portakal, yalnızca meyve olarak tüketilmekle kalmıyor, tatlı ve hamur işi tariflerine de eşsiz bir aroma katıyor. Özellikle evde bekleyen portakalları değerlendirmek isteyenler, portakal kabuğunun rendesi ve taze sıkılmış portakal suyuyla hazırlanan kurabiye tarifini deneyebilir. Böylece hem mutfakta israfın önüne geçilebilir hem de çay saatlerine nefis bir lezzet eklenebilir.