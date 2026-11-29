MasterChef Türkiye'de eleme potasına girecek son yarışmacının belli olacağı gecede takımlar, haftanın son dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. 28 Kasım Cumartesi akşamı ekranlara gelen bölümde kazanan takım ve bireysel mücadele sonrası belirlenen haftanın dördüncü eleme adayı gündemin öne çıkan konuları arasında yer aldı.
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef'te bireysel dokunulmazlık oyununu Muhammed kazandı.