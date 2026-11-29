BİM, kasım ayının son günlerinde ve aralık ayının ilk haftasında satışa sunacağı aktüel ürünleri duyurdu. Ankastre set, televizyon, elektrikli ev aletleri, mutfak ürünleri ve temel gıda alışverişine yönelik fırsatlar dikkat çekti. Peki, BİM'e hangi gün hangi ürünler gelecek? İşte 1, 4 ve 6 Aralık 2026 BİM aktüel kataloğu ve indirimli ürünlerin fiyat listesi...