Dolabınız dolu ama giyecek bir şey bulamıyor musunuz? Az kıyafet, sınırsız kombin! İşte adım adım kapsül dolap oluşturmanın sırrı...

Son yıllarda moda dünyasında öne çıkan kapsül dolap anlayışı, alışveriş alışkanlıklarını ve giyim tercihlerini yeniden şekillendiriyor. Sürekli yeni kıyafet satın almak yerine birbiriyle kolayca kombinlenebilen, zamansız ve işlevsel parçalardan oluşan bir gardırop oluşturmayı amaçlayan bu yöntem, hem bütçesini korumak hem de günlük hayatını kolaylaştırmak isteyenlerin ilgisini çekiyor.

Kapsül dolap, temel olarak az sayıda ancak birbiriyle uyumlu kıyafetlerden oluşan bir gardırop sistemidir. Burada önemli olan kıyafetlerin sayısından çok, her parçanın farklı kombinlerde kullanılabilmesidir. Böylece dolabınızda çok sayıda seçenek bulunmasa bile birbirinden farklı görünümler oluşturabilirsiniz.