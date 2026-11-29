AZOT TANKINDA GEÇEN 60 YIL Aradan dile kolay, aradan 60 uzun yıl geçti... Profesör Bedford'ın bedeni o günden beri tam -196°C sıcaklıktaki devasa sıvı azot tanklarının içinde, adeta zamanın durduğu bir boyutta uyanacağı günü bekliyor. Aradan geçen koca 60 yıla rağmen henüz bu yöntemle dondurulup yeniden canlandırılabilen tek bir insan bile olmadı. Çünkü en büyük sorun hâlâ çözülemedi... Peki neydi o sorun? "Hücrelerde oluşan hasar"... Dondurma işlemi sırasında hücrelerin içindeki su kristalleşip hücre duvarlarını patlatıyordu. Yani Bedford şu an buz tutmuş bir tünelde, geleceğin teknolojisinin bu hasarı onarmasını bekleyen bir yolcu aslında... Bir gün olurda, teknoloji bu sorunu çözer mi bilmiyoruz ama çılgın Profesör Bedford, insanlığın ölümsüzlük arayışındaki en cesur adımı atarak tarihe adını çoktan yazdırdı bile.





UYANDIRILACAĞI TARİH BELLİ DEĞİL

Profesörün bedeni ölümünden hemen sonra 12 Ocak 1967 tarihinde kriyojenik (cryonics) yöntemle donduruldu. 1991 yılından bu yana ABD'nin Arizona eyaletindeki Alcor Yaşam Uzatma Vakfı tesislerinde, -196 °C sıcaklıktaki sıvı azot tanklarında muhafaza ediliyor. Uyandırma işlemi, dondurma sırasında hücrelerde oluşan hasarın onarılabilmesi, kanserin kesin tedavisinin bulunması ve yaşlanmanın geri çevrilebilmesi gibi tıbbi atılımların gerçekleşmesine bağlı. Bilim dünyası bunun ne zaman mümkün olabileceğini veya tamamen mümkün olup olmadığını henüz öngöremiyor.



DONDURULMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

YASAL süreç, kişinin kalbi durup kanunen öldüğü ilan edildikten hemen sonra başlıyor. Bekleme ekipleri, beyin hücrelerinin oksijensiz kalıp zarar görmesini önlemek için kalp-akciğer pompasıyla kan dolaşımını yapay olarak sürdürüp, bedeni buzla soğutur. Su donduğunda genleşerek buz kristalleri oluşturur ve hücre zarlarını parçalar. Bunu önlemek için damarlardaki kan boşaltılır ve yerine tıbbi bir antifriz karışımı pompalanır. Beden birkaç gün içinde kademeli olarak -196 °C sıcaklığa kadar soğutulur. Bu noktada biyolojik zaman tamamen durur ve beden paslanmaz çelikten yapılmış sıvı azot tanklarına baş aşağı şekilde yerleştirilir. Gerçekleştirilen bu işlemlerin önemli bir maddiyata dayandığı da bir gerçek. Fiyatlar ise tüm bedenin mi yoksa sadece beynin (nöro-koruma) mi dondurulacağına, bekleme ve nakil hizmetlerinin dâhil olup olmamasına göre değişiyormuş. Galiba daha dünya üzerinde birçok varlıklı insan gelecekte uyanmak için dondurulma işlemine gidebilir. Ben doğal ölümü savunanlardanım... Peki, yaz siz öldükten sonra gelecekte bir gün uyanmak ister miydiniz?