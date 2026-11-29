Konuk yazar Selahattin Gezer yazdı...

Gül güler, ay güler. Taş, toprak, çimen güler. Bir bebek gülünce zaman güler. Ve hiçbir gülüşün bitmesini istemeyiz. Dostluk güzeldir, aile olmak güzeldir, aşk güzeldir. Hiçbirinin sona ermesini arzu etmeyiz. Güzel şeylerin devamını istemek, insanın içindeki bitmeyen yaşama ve mutluluk arzusunun bir tezahürü değil midir? İşte bu arzu, bizi daha büyük bir hakikatin kapısına kadar götürür. Bu dünyada insanın bitmek tükenmek bilmeyen arzuları, yüce Rabbimizin sonradan halk ettiği ebedî hayatın sanki dünyadaki kırıntılarıdır. İnsan, bu küçücük kırıntılarla bile öylesine bir mutluluk hissine kapılır ki, sanki dünyada ebedî yaşayacakmışçasına dört elle hayata, zevk-ü sefaya sarılır. Dünyanın peşinden koşarken bütün bu güzelliklerin bir gün sona ereceğini çoğu zaman unutması ise üzerinde düşünülmeye değer bir tezat değil midir? Bir manzaranın güzelliği, bir baharın gelişi, sevdiği bir insanın tebessümü, gönlüne dokunan bir hatıra, damakta kalan bir lezzet... İnsan bütün bunların biraz daha sürmesini, hiç bitmemesini ister. Bir mutluluğun içindeyken zamanın durmasını, güzel bir anı yaşarken o anın hiç tükenmemesini arzu eder. Sanki bütün bu duygular, insana hiç ölmeyecekmiş gibi bir hayat yaşatır. Oysa her şey geçicidir. Güzellikler gelir, yaşanır ve hatıralara karışır. Fakat insanın içindeki daha fazlasını yaşama arzusu bir türlü tükenmez.

EBEDİYET ARZUSU

İşte burada insanı düşündüren ince bir hakikat gizlidir: Dünyanın geçici güzellikleri insana böylesine bir yaşama ve mutluluk arzusu veriyorsa, asıl yurdu olan cennetteki ebedî güzellikler, muhteşem manzaralar, tükenmeyen lezzetler ve ilâhî tecelliler nasıl bir saadet olacaktır? Dünyada tattığımız güzellikler, belki de o büyük saadetin yalnızca küçük işaretleridir. Bir çiçeğe bakarken duyduğumuz hayranlık, bir manzara karşısında içimize dolan huzur, bir güzelliği seyrederken zamanın durmasını istememiz... Bütün bunlar, ebediyet arzusunun ruhumuzdaki yansımaları değil midir? Birkaç dakikalık mutluluğun bitmesini istemeyen insan, sonsuz bir mutluluğun nasıl olacağını hayal etmekte bile zorlanır.

DÜŞÜNMEK LAZIM

Sonsuzluğun kırıntıları insanı bu kadar ölümsüzlük arzusu içerisinde yaşatıyor ve dünyaya bağlıyorsa, asıl sonsuzluk olan ebedî âlem neden aynı aşk ve heyecana mazhar olmuyor? İnsan, geçici olanın peşinden bu kadar koşarken ebedî olanı neden çoğu zaman hatırından uzak tutuyor? Durup düşünmek lâzım. Ezelî ve ebedî olan yüce Rabbimiz, cennette kulunu dünyadaki imanının, itaatinin ve güzel amellerinin karşılığında kendi rahmet ve lütfuyla mükâfatlandıracak, ona ebedî hayatı ihsan edecektir. O ebedî hayatta Rabbimizin esmâsının tecellileri, insanın hayranlık ve şükür duygularına yeni ufuklar açacaktır. Sonsuz lezzetler, eşsiz güzellikler, muhteşem manzaralar ve tükenmeyen bir saadet... Üstelik bütün bunlar, son bulma endişesi taşımadan yaşanacaktır.

GEÇİCİ GÜZELLİKLER

Belki de insanın dünyada tattığı her güzellik, yaşadığı her mutluluk ve gönlünde iz bırakan her hatıra, kendisini bekleyen o tükenmez saadeti hatırlatan birer işarettir. Dünya, insana sonsuzluğun kırıntılarını tattırırken cennet, Rabbimizin lütfuyla o ebedî saadetin yurdu olacaktır. İnsan bazen küçücük bir güzelliğin hiç bitmemesini ister. Bir manzaranın karşısında biraz daha kalmak, güzel bir anı biraz daha yaşamak, sevdiği bir sesin hiç susmamasını arzu eder. Belki de bütün bu bitmesini istemediğimiz anlar, bize daha büyük biry hakikati fısıldıyordur: Sonsuzluğun kırıntılarına bu kadar hayran kalan insan, acaba sonsuzluğun kendisiyle karşılaştığında nasıl bir hayranlık yaşayacaktır? İnsan, geçici güzelliklerin bitmesine üzülüyorsa, ebedî güzelliklerin özlemini içinde taşıyor demektir.