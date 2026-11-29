Beslenme ve Diyet Uzmanı Mehlika Öktem diyor ki...
Akşam yemeğine oturuyoruz. Bir yandan yemeğimizi yiyor, diğer yandan telefondan mesajlara bakıyoruz. Bir video açıyoruz, sonra bir tane daha... Bazen tabağımızın nasıl bittiğini bile anlamıyoruz. Hatta sofradan kalktıktan kısa süre sonra mutfağa gidip bir şeyler atıştırmak istediğimiz de oluyor. Peki hiç düşündünüz mü, yemek yerken dikkatimizi başka şeylere vermemiz daha sonra yeniden acıkmamızı etkiliyor olabilir mi? İlk bakışta biraz tuhaf gelebilir. Çünkü insan acıkınca yemek yer, doyunca da bırakır diye düşünüyoruz. Ancak iştahımızı yöneten tek şey midemizin dolması değil. Beynimiz de ne yediğimizi, ne kadar yediğimizi ve son öğünümüzün nasıl geçtiğini takip ediyor. İşte tam bu noktada, 2026 yılında yayımlanan oldukça ilginç bir araştırma karşımıza çıkıyor.
DİKKAT DAĞINIKLIĞI
The American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayımlanan çalışmada Thomas Gough ve arkadaşları, yemek sırasında dikkatin dağılmasının besin tüketimi üzerindeki etkisini araştıran 50 bilimsel çalışmayı bir araya getirdi. Araştırmacılar yalnızca "Televizyon karşısında yemek yiyenler daha fazla mı yiyor?" sorusuna bakmadı. İki ayrı durumu değerlendirdi: Dikkat dağınıklığı o sırada tükettiğimiz miktarı artırıyor mu ve böyle yemek yemek daha sonraki öğünde ne kadar yiyeceğimizi etkiliyor mu? İncelenen 50 çalışmanın 40'ı yemek sırasında tüketilen miktarı, 10'u ise daha sonraki bir yeme fırsatındaki tüketimi ölçüyordu. Çalışmalarda televizyon izlemek, telefonla ilgilenmek, müzik veya radyo dinlemek, kitap okumak ve bilgisayar başında farklı görevlerle uğraşmak gibi dikkat dağıtıcı aktiviteler kullanılmıştı. İlk sonuç düşündüğümüz kadar net değildi. Yemek sırasında dikkatin dağılması, her koşulda o öğünde daha fazla yememize neden olmuyordu. Ancak dikkat dağıtıcının türüne bakıldığında ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı.
Televizyon izlemek gibi daha pasif aktiviteler sırasında tüketilen miktar artıyordu. Buna karşılık kişinin aktif olarak zihinsel veya fiziksel çaba göstermesini gerektiren görevlerde aynı sonuç görülmedi. Fakat araştırmanın asıl dikkat çekici sonucu henüz gelmedi! Dikkatimiz dağınıkken yediğimiz öğünden sonra, bir sonraki yeme fırsatında daha fazla enerji tüketme eğilimi gösteriyoruz. Araştırmacılar bu sonucu 10 ayrı çalışmanın verilerini birleştirerek ortaya koydu. Başka bir deyişle, dikkat dağınıklığı yalnızca o anki yemek davranışımızla sınırlı kalmayabilir; sonraki öğünümüze de taşınabilir. Araştırmacıların üzerinde durduğu açıklamalardan biri, yemeğe ilişkin hafızamız. Çünkü yemek yemek yalnızca mideye besin göndermekten ibaret değil. Beynimiz de öğün sırasında yaşananları kaydediyor. Ne yediğimiz, ne kadar yediğimiz, yemeğin tadı ve öğünün ne zaman gerçekleştiği gibi bilgiler, sonraki iştah davranışlarımızda rol oynayabiliyor. Şöyle düşünün: Bir tabak yemeği sakin sakin, tadına vararak yediğinizde öğünün başlangıcını, ne kadar sürdüğünü ve nasıl bittiğini daha iyi fark edebilirsiniz. Ancak aynı tabağı telefon ekranına bakarken tükettiğinizde dikkatinizin önemli bir kısmı başka yerdedir.
YEMEĞİNİZE ODAKLANIN
Peki çözüm telefonu tamamen hayatımızdan çıkarmak mı? Elbette hayır! Her öğünde sessiz bir ortam yaratmak, televizyonu tamamen kapatmak veya telefon kullanmayı yasaklamak zorunda değiliz. Ancak özellikle ana öğünlerde dikkatimizi biraz daha yemeğe vermek, farkındalığımızı artırmak için güzel bir başlangıç olabilir. Yemek yerken birkaç küçük alışkanlık deneyebiliriz: Telefonu masanın üzerine koymak yerine biraz uzağa bırakmak, televizyon karşısında otomatik olarak atıştırmamak, öğünü aceleye getirmemek ve yemeğin tadına gerçekten dikkat etmek... Bir sonraki öğününüzde küçük bir deney yapın: Telefonu bir kenara bırakın, ekranı kapatın ve yemeğinize odaklanın. Ne kadar yediğinizi, ne zaman doyduğunuzu ve öğünden sonra nasıl hissettiğinizi fark etmeye çalışın.