Haberler Yaşam Yemek yerken telefonla ilgilenmenin etkileri Yemek yerken telefonla ilgilenmenin etkileri HABER MERKEZİ









Beslenme ve Diyet Uzmanı Mehlika Öktem diyor ki... Akşam yemeğine oturuyoruz. Bir yandan yemeğimizi yiyor, diğer yandan telefondan mesajlara bakıyoruz. Bir video açıyoruz, sonra bir tane daha... Bazen tabağımızın nasıl bittiğini bile anlamıyoruz. Hatta sofradan kalktıktan kısa süre sonra mutfağa gidip bir şeyler atıştırmak istediğimiz de oluyor. Peki hiç düşündünüz mü, yemek yerken dikkatimizi başka şeylere vermemiz daha sonra yeniden acıkmamızı etkiliyor olabilir mi? İlk bakışta biraz tuhaf gelebilir. Çünkü insan acıkınca yemek yer, doyunca da bırakır diye düşünüyoruz. Ancak iştahımızı yöneten tek şey midemizin dolması değil. Beynimiz de ne yediğimizi, ne kadar yediğimizi ve son öğünümüzün nasıl geçtiğini takip ediyor. İşte tam bu noktada, 2026 yılında yayımlanan oldukça ilginç bir araştırma karşımıza çıkıyor.

DİKKAT DAĞINIKLIĞI

The American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayımlanan çalışmada Thomas Gough ve arkadaşları, yemek sırasında dikkatin dağılmasının besin tüketimi üzerindeki etkisini araştıran 50 bilimsel çalışmayı bir araya getirdi. Araştırmacılar yalnızca "Televizyon karşısında yemek yiyenler daha fazla mı yiyor?" sorusuna bakmadı. İki ayrı durumu değerlendirdi: Dikkat dağınıklığı o sırada tükettiğimiz miktarı artırıyor mu ve böyle yemek yemek daha sonraki öğünde ne kadar yiyeceğimizi etkiliyor mu? İncelenen 50 çalışmanın 40'ı yemek sırasında tüketilen miktarı, 10'u ise daha sonraki bir yeme fırsatındaki tüketimi ölçüyordu. Çalışmalarda televizyon izlemek, telefonla ilgilenmek, müzik veya radyo dinlemek, kitap okumak ve bilgisayar başında farklı görevlerle uğraşmak gibi dikkat dağıtıcı aktiviteler kullanılmıştı. İlk sonuç düşündüğümüz kadar net değildi. Yemek sırasında dikkatin dağılması, her koşulda o öğünde daha fazla yememize neden olmuyordu. Ancak dikkat dağıtıcının türüne bakıldığında ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı.