Hayatımızı tercihlerimiz şekillendiriyor. Gün içinde onlarca tercih yapıyoruz... Ne giyeceğimizden, yiyeceğimize; kiminle konuşacağımıza, ne söyleyeceğimize kadar bir çok karar verip, hayatımızı sürdürüyoruz.

Gündelik tercihlerin yanı sıra, bazı dönemlerde de hayatımızı yönlendiren büyük kararlar almamız gerekiyor.

Bu kararlar ile işimizi, eşimizi seçiyor yani kendimize bir hayat belirliyoruz.

Bir çok gencimiz de şu an böyle bir dönemde, üniversite tercihlerini belirleme aşamasındalar.

5 Ağustos'ta başlayan tercih dönemi 20 Ağustos'ta son bulacak.

AYT/YDT 'de 180 puan ve üzeri alan adaylar dört yıllık bölümler seçebilecek.

Adaylar tercihlerini https://ais.osym. gov.tr sayfasından yapacaklar.

Adayların 24 tercih hakkı bulunuyor.



BU SEÇİM BENİM Mİ?

Sevgili gençler, bu tercihler ile hayatınız boyunca her sabah kalkıp gideceğiniz, tüm gününüzü, hayatınızı geçireceğiniz işinizi belirleyeceksiniz.

Hayatınızın kalitesi işinizi ne kadar sevdiğiniz ile doğrudan ilişkili.

Bu yüzden tercihlerde gerçekçi olmalı, tercihlerinizi kendi istek ve eğilimlerinize göre yapmalısınız.

Bu noktada, gerçekten bu benim tercihim mi, isteğim mi sorusunu mutlaka sormalısınız.

Aksi takdirde, kendinizi başkalarının gerçekleştiremediği hayallerin kahramanı olarak bulabilirsiniz.

Kendi hayallerine uzak bir kahraman...

Puanım ziyan olmasın diyerek de istenmeyen bölümlerin tercih edildiğine şahit olabiliyoruz.

Bırakın ziyan olan puanlarınınız olsun...

Koskoca mutlu bir hayatı size doyum sağlayacak bir meslekle inşa etmeye tercihlerinizle başlayacağınızı unutmayın lütfen.

Puanınız yetmiyorsa, mezuna kalmanın da bir seçenek olduğunu; bir yıl daha sınava hazırlanmanın kabus olmadığını hatırlatmakta fayda var.

Tercihlerinizde kendi yeteneklerinizi zamanın trendlerinden de bağımsız düşünmelisiniz. Unutmayın bu tercihler hayatınızın 40-45 yılını belirleyecek. Trendler değişse de, siz yetenekleriniz ve ilgi alanlarınız ile farlılık yaratabileceksiniz. Sosyal çevre baskısına da kulak tıkamak gerekli elbette. İç sesinizi dinlemek, kendi hayatınızın kontrolünü ele almak anlamına gelecek bu günlerde.

Elbette istişare edip, fikir alacaksınız.

Büyüklerin deneyimlerinden faydalanacaksınız. Online seminerler, uzmanlar sizler için yol gösterici olacak.

Ancak, unutmayın bu yol sizin yolunuz...

Başkalarının yollarından kalbinizin hedefine ulaşamayacağınızı unutmayın.



AİLE DESTEĞİ

Sevgili aileler, sizlerin çocuklarınız için en iyiyi en doğruyu istediği ve bunun için çabaladığı hepimizin malumu.

Bu uğurda bazen farkında olmadan baskıcı olabiliyor, doğru sandıklarımızı onlara empoze edebiliyoruz.

Hatta bazen de kendi kuramadığımız hayatları...

Ama unutmayalım, bizlerin görevi onlara doğru insan olmayı, doğru kararlar vermeyi öğretmekten ibaret.

Onlar adına karar vermek değil işimiz. Yetenek ve ilgi alanlarının bizlerden çok farklı olabileceğini, dolayısı ile başarabilecekleri meslek seçimlerinin bizimkilerle örtüşmeyebileceğini bilmek ve kabul etmek onlara vereceğimiz en büyük desteklerden olacaktır.

Edison'un 'hayatta bir gün bile çalışmadım, hepsi keyiften ibaretti ' söylemi kişinin kendisine ve topluma sağlayacağı faydanın yolunu gösterir nitelikte.

Allah iş ve eş şansı versin duası da , meslek seçiminin hayatımızdaki önemini vurgulamakta.

Özetle, doğru meslek seçiminin; başarıdan, yaşanılan mekana, eş seçimine, bazen değer yargılarımıza, tatil ve dinlenme sürelerinden, toplumdaki statümüze ve hatta sağlığımıza kadar bir çok unsuru belirlediğini unutmamalı; kişi kendi hayalleri peşinde koşarak tercihlerini belirlemeli.