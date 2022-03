Vatansever çocuklar

En iyi özgüven motivasyonu sağlayan eserleri sıralayın deseler, ilk sıraya İstiklal Marşı'mızı koyarım...

Korkma! Diyerek başlayan marşımız, bu milletin sonsuza kadar özgür yaşayacağını müjdeler bizlere...

Hiç kimsenin bizleri tutsak edemeyeceğini vurgular, bu da yetmez, tutsak etmeyi düşünenlerin ise ancak çılgınlar olabileceğini söyler net bir dille.

Her okuduğumuzda duygularımızı şaha kaldıran, milletimizle duyduğumuz gururu arttıran bu marş, tarihe mal olmuş bağımsızlık mücadelemizin en güzel anlatımıdır.

Böyle büyük bir mücadeleye, böyle şanlı bir marş yakışırdı hiç kuşkusuz.

Kadın erkek, çoluk çocuk demeden tek yürek olmuş bir milletin destanıdır marşımız.

İmandan alınan gücün önünde hiçbir engel olamayacağını söylemiş 101 yıl önce büyük şair.

Taceddin Dergahı'nın duvarlarına ilham geldikçe yazılan şiir, yarından da yakın hak ettiğimiz günleri muştularken topraklarımızda binlerce kefensiz yatanı da hatırlattı hepimize.

Onlara layık olmak için çalışmanın boynumuzun borcu olduğunu da...

Hepimizin dilindedir o meşhur söz:

Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırtmasın...

Çocuklarımıza kazandırdığımız Vatan Sevgisi ile mümkün olacak bu duamız.



BAĞIMSIZLIK IÇIN

Vatan Sevgisini ise; 250 kiloluk mermiyi kaldıran Seyit Onbaşı'yı, Çanakkale'deki binlerce şehidimizi, kucağında çocuğu sırtında topu ile cephedeki kadınlarımızı, sadece ekmek ve hoşafla beslenen askerimizi, çocuklarını kınalayarak askere gönderen anaları, çarık bile bulamadan günlerce yürüyen kendi cenaze namazını kılan erlerimizi ve bunun gibi yüzlerce hikayeyi anlatarak kazandırabiliriz evlatlarımıza.

Bağımsızlık için ödenen bedelleri tek tek anlatıp, yerinde göstererek vatan topraklarının kıymetini anlatabiliriz onlara.

Bu vatan için çalışmanın, daha çok çabalamanın gerekliliğini kendileri de çok kolay idrak edecekler bu sayede.

İstiklal Savaşı ruhu ile konfor alanlarından çıkan gençlerle yürüdüğümüzde, şekli değişen ama amacında farklılık olmayan farklı cephelerde zafer yine bizim olacaktır.

Her eğitim kurumu, her aile çocuklarını destan yazılan Çanakkale'ye, şehitliklere, İstiklal Marşı'nın yazıldığı Taceddin Dergahı'na götürmeli, hikayeleri anlatmalı. Verilen mücadenin büyüklüğünü gösterip, gurur duymaları sağlanmalı...



ÖZGÜRLÜĞÜN SEMBOLÜ

Milli değerlerimizi önceleyen görseller, videolar, filmler, hatta simülasyonlar da vatan sevgisini kazandırmada önemli araçlar olacaktır.

Kahramanlarımızın bol olduğu ülkemizde kaliteli yapımlar ile çocuklarımıza tanıtıp, sevdirebiliriz bu vatan için canını verenleri. Kaliteli içerik geliştirerek Sosyal medyayı da bu amaç için kullanmalıyız...

Bu sayede ortak değerler, hem çocukların aidiyet duygularını geliştirebilir, hem de dayanışma duygularını arttırabiliriz.

Ülkemizin her gün daha da gelişmesini sağlamak, ancak vatanseverler ile mümkün olacaktır.

Vatanını seven çocuklarımız ile yani...

İstiklal Marşı'nın ruhunu yaşayan ve yaşatan vatan evlatları ile...

Özgürlüğümüzün sembolü marşımızı yazan büyük şair Mehmet Akif Ersoy'u bu vesile ile saygı ve rahmetle anıyor, nice 101 yıllara hep aynı ruhla ulaşmayı diliyorum..