Bugün bayram

'Bugün 23 Nisan..

Neşe doluyor insan.' Çocukluğumuzun unutulmaz dizelerindendi..

Bugün sormamız gereken, test kitaplarına gömülmüş şimdiki çocuklar ne kadar neşeyle dolabiliyor, bayram ruhunu ne ölçüde yaşayabiliyorlar?

Türk Milli Eğitimi'nin amaçlarının ilkinde, Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan, geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan bireyler yetiştirmek olduğuna vurgu vardır...

Bu özelliklerin kazandırılması test çözmekten çok daha fazlası ile mümkündür elbette...

Günümüzde çocuklar 23 Nisan'ı, 18 Mart'ı, 1071'i ve daha nicelerini sınav sorularında işaretlenecek bir seçenekten ibaret görüyorlarsa, önce oturup kendimizi sorgulamalıyız hiç kuşkusuz...



ORTAK COŞKU

Halbuki geleceğimiz olan çocuklarımıza armağan edilen bugünde, onlara 102 yıl önce kurulan meclisimizin önemini anlatabilmeli ve dünyada tek çocuk bayramına sahip olmanın gururunu yaşatabilmeliyiz...

Bu ise günümüz çocuklarının diliyle konuşup, onların coşkusuna ortak olmakla mümkün... Tabi ondan da önce o coşkuyu oluşturmakla...

Bunun için de test kitaplarından başlarını kaldırmalarını sağlamakla...

Sonrasında da belki şenlik havasında kutlamalarla...

Eğitim istatistiklerden, sayısal verilerden, sınav sonuçlarından ibaret değildir. Ortak standartlarda birey yetiştirmek hiç değildir. Bilginin her beş yılda geçerliliğini yitirdiği günümüzde, beyinlere bilgi yığmanın da eğitimle alakası yoktur..

Eğitim,bireyin kendi benzersizliğini anlamasına yardımcı olmalı ve bunu nasıl geliştireceğini öğretmeli... Aynı şekilde içinde doğup büyüdüğü kültürün ve toplumun benzersizliğini de... Ancak bu şekilde ülkesini seven ve katkı sağlayan çocuklar yetiştirebileceğiz.

Ayrıca eğitim paylaşmayı öğretmeli...

Sevinçleri olduğu kadar hüzünleri de...

Bunun yolu ise çocuğa önce saygı duymaktan geçiyor tabi ki..

Çocuğa saygı duymak da, onun ihtiyaçlarını dikkate almaktan...

Çocuğun en temel ihtiyaçlarından biri ise oyun ....



KUTLAMA İÇİN VESİLE

Öyleyse çocuğun ve gencin ihtiyaçlarına en uygun şekilde yani oyunlaştırarak eğitime ağırlık vermeli, kişiliğinin oluştuğu en kritik dönemde test kitaplarından kurtulmasının çaresi aranmalıdır. Bu, hem onların hem de toplumun sağlıklı geleceği için elzemdir.

Bayramlar ise, kutlamalar için büyük vesilelerdir. Eğlenirken o günün önemini anlatmak, çok daha kolay olacaktır. Yani çocukların kendilerini ifade edeceği, eğleneceği şenlikler çocuk bayramı ruhunu yaşatacaktır.

Eğlenen çocuk sevecek, sevdiğini koruyacak sonrasında da geliştirecektir.

Yani vatanını sevdirmek bile doğru yaklaşımla mümkün ki, bu, en önemli kazanımlarımızdan olacaktır.

Çocukları yetiştirirken kadim bilgilerimizden faydalanmak herkesin ama en çok öğrencilerimizin üstün yararına olacaktır..

Öyleyse, 23 Nisanlarda ve hatta diğer günlerde çocuklarımızı neşe ile doldurarak işe başlayabiliriz... Sonra da bu mutluluğun sebebini açıklayarak...

Çünkü biliyoruz ki, duyguyla bütünleşmeyen bilgi hem kalıcı olamıyor hem de anlam bulamıyor...

Dolayısı ile anlamlı yaşamların da temeli atılamıyor.

Öyleyse, ortak değerlerimizin farkındalığı ile çocuklarımızın ruhsal sağlıklarını öncelemeli; onlara duyduğumuz saygıyı hissettirmeliyiz...

Ne de olsa, çocuklarına bayram hediye eden bir kültürden gelmekteyiz...

Bu vesile ile tüm çocukların ve içindeki çocuğu koruyup kollayanların bayramı kutlu olsun...