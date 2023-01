Tatil fırsatı

Geniş otoyollar mesafeleri kısalttı yaşantımızda... Uzaklar ulaşılabilir hale geldi. Konfor alanı oluşturdu bir nevi hayatlarımızda ve rutinlerimizde.

Otoyollardan yan yollara sapıp, az kullanılan bakımsız caddelerden geçmeyi göze aldığımızda ise en güzel köylere, sürpriz kıyılara, eşsiz dağlara ulaşmanın mutluluğunu yaşadık. Konfor alanından çıkmanın bedeli kadar ödülü olduğunu da gördük özetle. Yani, sarsıla sarsıla gittiğimiz o taşlı yollar bizi eşsiz güzelliklere ulaştırdı. Gittikçe de kolaylaştı o yolu kullanmak bizim için, çünkü her seferinde engebelerini çukurlarını öğrendik, belki de yolun tamir edilmesine katkıda bulunduk bir şekilde. O anlarda anladık ki, yeni yollar keşfetmenin zamanı tekrar geldi.

Alışkanlıklarımız beynimizdeki otoyollar... Her yeni davranışımız yeni sinapslar (bağlantılar) oluşturuyor beyin hücreleri arasında. O sinapslar kullanıldıkça yani alışkanlık haline dönüştükçe adeta otoyollara dönüşüyor. Tehlike, o otoyolların konforuna aldanıp yeni yollar oluşturmamakta.

Beyin her yaşta değişebilir. Plastisite, beynin bağlantılar kurma ve bu bağlantıları geliştirme yeteneği. Güzel haber, plastisite yeteneği her yaşta mümkün ve beyindeki hasarlar dahi bu yetenekle onarılabiliyor. Özetle bağlantı kurma yeteneği ile beynin geliştiğini söylüyor uzmanlar.

YAN YOLLARI KESFETSINLER

Zor bir süreci, bir eğitim dönemini atlatan çocuklara gelince... Tatili onların yeni bağlantılar kurabilecekleri fırsatlar haline getirmeliyiz.

Dört ya da beş seçenekli soru otoyollarında gidip gelen, ancak o yolun konforunu da yaşayamayan çocuklar, yan yollarda saklı hayatın gerçek güzelliklerini çoktan unuttular.

Öyleyse bu tatilde onlara unuttuklarını hatırlatmak, anne baba olarak yapabileceğimiz en büyük iyiliklerden olacak. İtirazları duyar gibiyim, derslerinden soğumasın, sonra nasıl adapte olacaklar, sınav hazırlığında rakiplerinden geri mi kalsın ve daha niceleri...

Hiç üzülmeyin; hepimizden hızlı adaptasyon yetenekleri var onların, derslere zaten hiç ısınmıyorlar (artık gerçekleri kabul edelim), gerçek bir mola motivasyonlarını çok daha arttıracaktır... Üstelik yeni tanıştığı insanlar, doğal güzellikler, hobiler ya da bağlantı kurduğu herhangi bir yenilik beyninde yeni sinapslar anlamına da gelmekte. Hayatını kolaylaştıracak, yeni yeteneklerini keşfettirecek, belki kendisini daha iyi anlamasını sağlayacak..

Hala ikna olmayan, sınav odaklı veliler var ise, şunu da söyleyelim, anlama yeteneği de olumlu etkilenecek.

Zaten tatilin en önemli amaçlarından biri, stresten arınmak değil midir?

Günümüz çocuklarını okul stresinden arındırmanın yolu da tatilde derslerden uzak tutmak olmalı. Böylece ikinci dönemdeki çalışmaları da daha verimli olacaktır. Konsantrasyonlarının dahi arttıklarına şahit olacağız tatilden dönüşte.

RUTININ DISINA ÇIKMAK

Öyleyse, tatil planlarını yaparken çocuğu da karşımıza alalım. Ne yapmaktan hoşlanacağını sorup, kendi önerilerimizi de sunalım.

Seçim ona ait olmalı. Plan demişken, her dakikayı programlamaktan bahsetmiyoruz elbette. Tatil esneklik demek sonuçta. Kimi çocuk müzik ile meşgul olmak isterken, kimi sporla uğraşmak isteyecektir. Bir kısmı bilgisayar oyunları oynayacak, bazısı da resim yapacaktır. Burada önemli olan, rutinin dışına çıkmalarını sağlamak ve hoşlandığı aktiviteyi bir süre sonra bırakabilecek iradeyi geliştirmesini beklemek.

Tatilin aile içi iletişimi geliştireceğini de unutmamalı. Birlikte oynanacak akıl ve zeka oyunları sadece güzel anılar biriktirmeye değil, ilişkinize de katkı sağlayacak mesela.

Sadece dört seçenekten ibaret olmayan hayatın, tüm seçeneklerini keşfetmek için eşsiz fırsatlar tatiller...

Öyleyse, yeni bağlantılar için köy yollarını keşfetme zamanı..

Tüm çocuklara mutlu bir tatil dileğiyle...