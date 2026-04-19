Meraklısına notlar

Dünya'nın yaklaşık olarak 700 milyon ile 600 milyon yıl öncesi arasında bir buzul çağından geçtiği düşünülüyor.

Dünyanın en küçük kuş türü olan arı sinek kuşlarının kütlesi, yaklaşık olarak bir kuruşluk madenî paranınki kadardır. Sakız çiğnemek saatte 11 kalori yakmanızı sağlar.

Tsunami dalgaları saatte 800 kilometre hızla yani yaklaşık bir jet uçağı ile aynı hızda hareket edebilir.

Dalgıçların suyun altında nefes almak amacıyla kullandıkları tüplerin içindeki gazın bileşimi her zaman hava ile aynı olmayabilir

Dünya'nın sıcaklığının doğrudan ölçülemediği, 800.000 yıl öncesi kadar eski zamanlara ait sıcaklık bilgileri Antarktika'daki buz örneklerinden elde edilebiliyor.

Çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemi olan ergenliğin ortalama olarak 19 yaşında tamamlandığı düşünülse de beyin gelişimi 25 yaşına kadar devam edebilir.

ŞAŞIRTAN KUTU

Çikolatanın ham maddesi olan kakao ağaçları hastalıklara karşı çok hassas olduğundan üreticiler her yıl mahsullerinin ortalama %30'unu kaybeder.