Meraklısına Notlar

Pisa Kulesi'nin üzerine kurulu olduğu, daha inşaat bitmeden eğilmeye başlamasına sebep olan yumuşak toprak, kulenin 4 farklı depremden sağlam çıkmasını sağlamıştır.

İsviçre vatandaşları isterlerse hükümeti yok sayıp, ulusal bir oylama yaptıktan sonra kendi yasalarını yaratabilirler, hatta var olan yasaları değiştirebilirler.



1929 yılı Dünya Ekonomik Bunalımı sırasında, Florida'nın küçük bir kasabası olan Quincy'de yaşayan bir iş adamı, kasabanın sakinlerini Coca Cola hissesi almaya ikna etti.



ʻAslan Kralʼın ilk başta adı 'Ormanın Kralı' olacaktı, ancak gerçek şu ki aslanlar ormanda değil, bozkırda (savan iklimi) yaşar.



Seattle'da bulunan Space Needle'ın tepesindeki dönen restoran o kadar mükemmel bir şekilde dengelenmiş ki, 125 tonluk bir kitleyi hareket ettirmek için yalnızca 1.5 beygir güç kullanılıyor.



Dünyanın ikinci en büyük kağıt ihracatçısı olmasına rağmen, İsveç'in orman biokütlesi her geçen gün büyümekte. Bunun sebebi ise her kestikleri ağacın yerine 3 yenisini dikiyor olmaları.

Bir elmasın gerçek olduğunu nasıl anlarsınız? Tabii ki üzerine üfleyerek. Elmaslar mükemmel ısı iletkenleridir.

ŞAŞIRTAN KUTU

Meksiko'da bulunan Torre Mayor adlı gökdelen, değeri 8.5'e kadar çıkan depremlere dayanıklı olması için yaratıldı. O kadar güçlü bir bina ki, 2003 yılında içinde bulunan insanlar, 7.6'lık depremin yaşandığının farkına bile varmadılar.