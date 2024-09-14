İYİP ve YRP eriyor

1 Ekim'de TBMM yeni çalışma dönemine başlayacak.

Muhalefet partilerinin içi kaynıyor.

Önümüzdeki haftalarda ve aylarda birçok savrulmaya tanık olunacak.

Siyasi kulislerde önemli gelişmeler var. 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinden sonra oluşan Meclis aritmetiği değişti. 1 Ekim sonrası daha da değişecek.



TBMM'de son aritmetik şöyle:



- Adalet ve Kalkınma Partisi: 266

- Cumhuriyet Halk Partisi: 128

- Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: 57

- Milliyetçi Hareket Partisi: 50

- İyi Parti: 30

- Saadet Partisi: 20

- Demokrasi ve Atılım Partisi: 15

- Bağımsız Milletvekili: 8

- Hür Dava Partisi: 4

- Yeniden Refah Partisi: 4

- Demokrat Parti: 3

- Türkiye İşçi Partisi: 3

- Demokratik Bölgeler Partisi: 2

- Emek Partisi: 2

- Demokratik Sol Parti: 1

YAVAŞ'TAN TEPKİ

Yeni dönemde, TBMM'de yeni grupların oluşacağı, İyi Parti'nin gruptan düşeceği, İyi Parti milletvekillerinden 10- 15'inin diğer partilere geçeceği kulisleri hızlandı. AK Parti'yi zayıflatmak için bir proje olarak yola çıkan Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan ayrı partiler kurmalarına karşın, bugünlerde birleşme temasları yaparlarken manidar durumlar gözleniyor.

Başta CHP olmak üzere, içi kaynayan, giderek TBMM aritmetiğini değiştirecek gelişmelere bir göz atalım. CHP'de tüzük kurultayı, olağanüstü kurultay planları devreye sokulmadan şimdilik kurtuldu. Genel Başkan Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu tandeminin anlaşması sonucu, CHP bir virajı döndü ama parti içindeki cumhurbaşkanlığı adaylığı manevraları daha çok netleşti. Özel-İmamoğlu anlaşması, Ankara BŞB Başkanı Mansur Yavaş ile devrik Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir kenara attı. İmamoğlu-Özel tandemi, sessiz adam Mansur Yavaş'ı adeta çıldırttı. Kendisine kurulan kumpası görerek isyan etti. Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 50 dakikalık konuşma yaptığı kurultayda, kendisine 1 saat önce konuşma yapacağı bilgisi verildiği için kürsüye hazırlıksız çıkan Mansur Yavaş'ın yaptığı sert konuşmanın yarattığı dalgalar giderek artıyor.



KUMPAS DEŞİFRE OLDU

Kurultayda, Mansur Yavaş'ın haklı çıkışının İmamoğlu ve ekibinde rahatsızlık yarattığını, atılan tweetlerden anlarken, Özgür Özel-Genel Merkez yönetiminde de tedirginlik yaratmış durumda.

Tüzük Kurultayı'nda Özgür Özel ve ekibinin hazırladığı programla Ekrem İmamoğlu'na şov yaptırılmasından çok rahatsız olan Mansur Yavaş, (Özel ve İmamoğlu'nu kastederek), "Polemik çıkartmak istemiyorum ama, 'Ekrem mi Mansur mu' ateşine prim verildi. Ben de Ekrem başkanımın güzel konuşması gibi sizlere bir konuşma yapmak isterdim.

Hazır bir şekilde Türkiye'nin tüm sorunlarına değinen ve bu konulardaki fikirlerimi açıklamak isterdim. Ama maalesef bir saat önce bana telefon açılıp, 'Siz de konuşun' dendi" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler CHP kanatlarını salladı. CHP tepelerinde kendisine kurulan kumpası deşifre eden Mansur Yavaş'a Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane medyasının operasyonlarını hızlandırdığı gözleniyor. CHP'de Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı konusunda büyük rekabet daha da hızlanarak sürecek. İki isim de adaylık konusunda iddialı. CHP üzerinde çok etkili konumdaki Ekrem İmamoğlu'nun avantajlı, Mansur Yavaş'ın ise dezavantajlı durumu dikkatlerden kaçmıyor.

Tüzük kurultayı sonrası Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığında en güçlü rakibi olan Mansur Yavaş'a operasyon çekmeye devam ediyor. Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel tandeminin tüzük kurultayı nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun da çok rahatsız olduğu, kurultaya gelmeyerek tavrını koyduğu belirtilirken, Kılıçdaroğlu ekibinin de olağanüstü kurultay planını devreye aldığı duyuldu.



İYİ PARTİ GERİLEDİ

14 Mayıs'taki seçimde 44 milletvekili çıkaran İyi Parti'nin, istifalar ile birlikte Meclis'teki sandalye sayısı 30'a geriledi.

İstifaların önü kesilemiyor. İyi Parti'de Meral Akşener dönemi sona erince, siyasi mahfillerde, 'Artık İyi Parti'ye gerek yok' kulisleri başlamıştı. Meral Akşener dönemi sona ererken olağanüstü kurultay yapılmış, partinin milliyetçi kanadının önde gelen iki ismi, Koray Aydın ile Musavat Dervişoğlu çarpışmıştı. Kaybeden Koray Aydın istifa etti. Kazanan Dervişoğlu, hâkimiyet kuramadı.

Geçen hafta yapılan anketlerde, İyi Parti'nin eridiği net biçimde ortaya çıktı. İyi Parti'nin oy oranının 14 Mayıs'a göre ciddi oranda azaldığı görüldü (yüzde 2-3'lerde). Önceki gün, İyi Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, partisinden istifa etti. Böylece partinin milletvekili sayısı 30'a düştü. İyi Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği ve yüzde 3,64 oy alan Özlale, seçimlerin ardından da istifa kararı almıştı. Özlale, 8 Nisan 2024'te sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İyi Parti'den ayrıldığını duyurmuştu.

Açıklamasında, "Partide ilk günkü heyecan kalmadı. Makul çözümler sunmak mümkün olmadı.

Siyaset üretmek imkânsız" demişti.



DERVİŞOĞLU İKNA ETTİ

Özlale, 19 gün sonra Musavat Dervişoğlu'nun başa gelmesiyle GİK üyesi olarak partiye geri dönmüştü. Bu sefer geri dönmeyecek.

CHP ile dirsek teması içerisinde olduğu iddia ediliyor.

10-15 milletvekilinin daha diğer partilere geçeceği iddia ediliyor.

İyi Parti, gruptan düşme tehlikesi yaşıyor. Ekim'den itibaren, TBMM aritmetiği çok değişecek kulisleri hızlandı. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun partileri bir taraftan ayrı ayrı grup planları yaparken, diğer taraftan birleşme görüşmeleri içinde. Davutoğlu, Genel Başkanlığı bırakma karşılığında, Babacan'dan "2028 Cumhurbaşkanlığı adaylığı" için desteğini istediği, Babacan'ın garanti vermediği konuşuluyor.

Davutoğlu Partisi ile TBMM'de grup kurmak için birleşen Saadet Partisi, 20 milletvekili gibi kritik eşikte. Sayılarını artırmak için bağımsızlar ve İyi Parti'den ayrılmak isteyenlerle görüşüyorlar.

Birleşme olmazsa, DP ve İYİP'ten milletvekili alarak grup kurma niyetindeler. Erbakan'ın partisi YRP de sıkıntı yaşıyor.

Belediye başkanları birer birer istifa ediyor. Son olarak Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'ın istifası, YRP'yi çok sarstı.

Yeni istifalar olacağı söyleniyor.

SONUÇ

1 Ekim'de başlayacak yeni TBMM'nin önünde çok önemli bir konu var: Yeni Anayasa. CHP'nin olumsuz pozisyonu, TBMM aritmetiğini çok önemli bir noktaya taşıyor. Çünkü CHP kilitleme yaparsa, 12 Eylül cuntasının hazırladığı, bugün artık değişmesi gereken 1982 Anayasası'nın yerine getirilmesi beklenen yeni anayasa taslağının halkoyuna sunulması için en az 360 milletvekili gerekiyor. Bu bakımdan, TBMM aritmetiğindeki olası değişimler, yeni anayasanın kaderini belirleyecek. Muhalefet partilerindeki savrulmalar, dağılmalar çok önemli günlerin habercisi olacak.