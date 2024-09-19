Hakan Fidan’dan stratejik format

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, hem içte hem dışta çok başarılı bir yönetim tarzıyla dikkat çekiyor.

Milli İstihbarat Başkanlığında kazandığı tecrübeyi Dışişleri Bakanlığına yansıttığını görmekteyiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği bağımsız Türkiye, 360 derecelik dış politika vizyonuna yönelik dinamik çalışmalarını sürdürürken yaptığı dış temaslarla dünya diplomatik çevrelerinde de yakından takip edildiğine tanık olmaktayız. Bir yıl önce Dışişleri Bakanlığına, 21. yüzyıl sürecine göre yeni bir yapı kazandırmıştı.

Yeni genel müdürlükler kurulmuş, genç ve dinamik diplomatlar göreve getirilmişti. Özellikle Türkiye'nin Afrika ve Asya açılımlarına yönelik kadın büyükelçilerin sayısı çok artırılmıştı.

MİT Başkanlığından geldiğinden güvenlik konusunda Dışişleri Bakanlığı teşkilatına geçen hafta çok dikkat çeken bir format attı.



TERÖRE İZİN YOK

Dünyada bugün iç güvenlik ve dış güvenlik hayati konular durumunda. Küresel güçlerin kurguladıkları terör örgütleri ve onları destekleyen istihbarat servisleri çok tehlikeli bir duruma geldi. Özellikle derin ABD'nin aparatı PKK/YPG'nin Suriye'yi bölme ve Suriye'de bir terör devleti kurma planlarına Başkan Erdoğan ve Türkiye çok şiddetle karşı koyuyor. Kahraman Türk ordusu ile terör devleti kurulmasına geçit verilmiyor. Bu gerçek, yeni teşkilatların da kurulmasını gerektiriyor. Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde "Diplomatik Güvenlik Genel Müdürlüğü" kurdu. Yeni teşkilata ilişkin karar, Resmi Gazete'de geçen hafta yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 129. maddesinin Dışişleri Bakanlığının merkez teşkilatı hizmet birimlerinin sıralandığı ikinci fıkrasına "Diplomatik Güvenlik Genel Müdürlüğü" eklendi.



GÖREV VE YETKİLERİ

Buna göre, "Diplomatik Güvenlik Genel Müdürlüğü"nün görev ve yetkileri arasında, bakanlığın merkez, yurt içindeki tesis ve yurt dışındaki Türk misyonlarının güvenliğini sağlamak ve ilgili iş ve işlemleri yürütmek, merkez ve yurt dışı teşkilatında siber, haberleşme, evrak ve bilgi güvenliğini sağlamak yer alıyor.

"Diplomatik Güvenlik Genel Müdürlüğü"nün diğer görev ve yetkileri ise şöyle: "Temsilciliklerin ve personelin güvenliği bağlamında terör eylemleri ve diğer tehditlere ilişkin konuları takip etmek ve bu konularda gerekli tedbirleri almak, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak, bakanlığın merkez ve yurt dışı teşkilatında görevli personelin güvenilirliğinin devamını sağlamak, güvenlik soruşturması işlemlerini ilgili kurumlarla koordine etmek ve bakanlığa yurt dışından gelen yabancı heyet ve şahıslar ile bakanın ve bakanlığın görev alanıyla ilgili olmak kaydıyla bakan tarafından korunması uygun görülen şahısların korunmasına ilişkin tertip ve tedbirleri almak, bakanlık personeline ve yurt dışına atanan diğer kamu görevlileri ile bakan tarafından belirlenecek diğer kişilere güvenlik eğitimi vermenin yanı sıra dış temsilciliklerin güvenlik analizlerini yerinde gerçekleştirmek ve bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."



GELECEĞE HAZIRIZ

Türkiye, yeni çağa hem fikren hem de yeni teşkilatlarıyla hazır. Yeni dünya düzeni inşası sürerken Türkiye de konumunu belirliyor. Çok kutuplu dünyanın merkez ülkesi olma özelliği ile etkin dış politika yolunda.

Dışişleri Bakanlığı yeni yüzyıla göre yeniden teşkilatlandırılıyor.

Küresel tezgahların arttığı bir süreçte Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanlığında kurduğu yeni genel müdürlük gerçekten önem taşıyor. Ne demişti atalarımız:

"Hazır ol cenge, ister isen sulh u salah." Büyük Türkiye geleceğe hazır. Dışişleri Bakanlığı'nın genel müdürlük sayısı artırıldı ve her coğrafyaya yönelik genel müdürlükler oluşturuldu. Amerika ve Latin Amerika birbirinden ayrıldı ve Latin Amerika Genel Müdürlüğü kuruldu. Bu adımla, Türkiye'nin Latin Amerika açılımına ivme kazandırılması öngörülüyor. Güney Asya Genel Müdürlüğü bünyesinde olan İran ve Irak konuları ayrıldı ve İran-Irak Genel Müdürlüğü oluşturuldu. Son dönemde Türk dış politikasında önem ve ağırlık kazanan Türk Devletleri Teşkilatı ile ilişkilerin daha da kurumsallaştırılması için Orta Asya ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Müdürlüğü kuruldu. Kurulan yeni birimler arasında yer alan İnsani ve Teknik Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün görevi, doğal afetler ve salgınlarla ilgili ikili ve çok taraflı işbirliği konularının eşgüdümünü yapmak, Türkiye'ye gelecek ve Türkiye'den gidecek insani yardımları koordine etmek olacak.

SONUÇ



Yeni dünya düzeni inşası duruyor. Bir kutup başı Amerika, diğer kutup başı Çin. Batı ve Doğu güç dengesi oluşuyor. Türkiye, 21. yüzyılın kilit ülkesi konumunda. 2040'larda yeni düzenin oturmuş olması bekleniyor. Bunun için yeni vizyonlar ve bu vizyonlara göre devlet yapılanması gerekiyor. Başkan Erdoğan'ın ilan ettiği 2053-2071 projesi, Türk Devletler Birliği projesi, büyük ve güçlü Türkiye projeleri ile Türkiye, yeni yüzyılın yıldız ülkesi olma yolunda emin adımlarla yürüyor. Aziz milletimizin, Başkan Erdoğan ve kahraman Türk ordusunun Kızılelma yolculuğu hayırlı olsun.