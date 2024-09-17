Ukrayna Savaşı'nda çok kritik viraj

Türkiye'miz iki kritik savaşın ortasında. Allaha Şükür, Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Küresel Liderliği ve başarısı ile yürüttüğü BAĞIMSIZ, ÇOK YÖNLÜ DIŞ POLİTİKASI sayesinde bir Barış Adası durumundayız. İki savaşı ve olası gelişmelerini de dikkatle takip ediyor, akıllı hamlelerle her senaryoya göre ÜLKEMİZİ hazır tutuyor. Avrupa'nın Doğusuna bakalım. Rusya-Ukrayna Savaşı 935 gündür sürüyor (24 ŞUBAT 2022'de başladı) ve hala sürüyor. Savaş geniş kara, deniz ve hava sahalarının yanı sıra siber alanı da kapsayan hibrit bir boyutta devam ediyor. Taraflar bir açmaz ile karşı karşıyalar ve savaşın seyri tehlikeli gelişmelere gebe. Bir aydan beri, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın çok kritik bir kavşağına gelindi. Bu kavşakta atılacak tehlikeli bir ADIM, 3. Dünya Savaşı'na biraz daha yaklaşılmasına yol açabilir. Ukrayna Savaşı'nın kritik virajında, Batı vereceği uzun menzilli füzelerle, Rusya'nın içlerinin vurması ve olası sonuçları ABD (NATO), İngiltere ve Avrupa ülkeleri tarafından derin tartışmalara konu oluyor.

İKAZDA BULUNDU

Uzun menzilli silah kullanıldığı takdirde Rusya lideri Putin, Amerika ve NATO'yu çok sert şekilde uyardı ve "Savaş büyür, yayılır, Rusya-NATO savaşı çıkar" ikazında bulundu.

Ukrayna'ya uzun menzilli füze verilip verilmemesi hususunda yapılmakta olan derin görüşmelere sırayla bakalım. AMERİ- KA Savunma Bakanı Auistin ve İNGİLTERE Savunma Bakanı Healey, Ukrayna'ya verilmesi düşünülen uzun menzilli İngiliz malı füzeleri konuştu. İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken birlikte Kiev'e gittiler (11 Eylül 2024). İNGİLTERE İSE ÇOK İSTEKLİ. İngiliz Medyasından bir haber sızdırıldı.

Ukrayna'ya uzun menzilli Storm Shadow füzeleri vererek, Ukrayna dışına ateşlemesine izin verme düşüncesinde olduğu yazıldı(12 Eylül 2024).

İNGİLTERE BAŞBAKANI WASHINGTON'DA.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ABD Başkanı Joe Biden'ın Beyaz Saray'daki görüşmesinde Ukrayna'nın Rusya içindeki hedefleri vurmak için uzun menzilli füzeler kullanmasına izin verilmesi konusu enine boyuna konuşuldu( 14 Eylül 2024). Görüşmelerin ardından konuşan Starmer, Ukrayna'nın Rusya'da kullanmak için izin istediği uzun menzilli füzeler hakkında herhangi bir karara ilişkin sinyal vermedi. Biden'ı Ukrayna'nın Rusya'ya uzun menzilli Storm Shadow füzelerini ateşlemesine izin vermeye ikna edip etmediği sorulduğunda İngiltere Starmer, "Ukrayna, Orta Doğu ve Hint-Pasifik de dahil olmak üzere bir dizi cephede uzun ve verimli bir görüşme" yaptıklarını belirtti.

Starmer, Pazar günü de G7 grubunun dönem başkanlığını yürüten İtalya'nın başkenti Roma'ya geçti.

ALMANYA: Karşı çıkıyor. Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna ordusunun Rusya topraklarının derinliklerine yönelik saldırılarda Alman yapımı uzun menzilli silahlar kullanmasına izin verilmemesi konusundaki tutumunu değiştirmeyeceğini söyledi ve şöyle ifade etti: "Diğer ülkeler aksi yönde karar verse bile ben tutumuma bağlı kalacağım. Bunu yapmayacağım çünkü bunun bir sorun olduğunu düşünüyorum."

İTALYA: Karşı çıkıyor. İtalya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Matteo Salvini, "Ukrayna'ya Rusya topraklarını vurması için uzun menzilli füze göndermek, Rusya topraklarında da saldırılar düzenlemek ve öldürmek bir felaket, dramatik bir dünya çatışmasının habercisi olur" ifadesini kullandı.

İtalya, silahlarının Rusya topraklarındaki saldırılarda kullanılmasının yasaklanmasında ısrar ediyor. İtalya yönetimi, Roma'nın Kiev'e sadece Ukrayna içinde kullanılması gereken silahlar sağladığını ve bunları kontrol altında tuttuğunu defalarca açıklamıştı.

PUTİN'DEN SERT UYARI

Rusya Devlet Başkanı Putin,bu gelişmeler üzerine çok sert bir açıklama yaptı:(14 Eylül 2024) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın uzun menzilli silahlarla ülkesinin topraklarına saldırmasının, NATO'nun Rusya ile savaş halinde olması anlamına geleceğini söyledi. Putin, Ukrayna'nın Batı yapımı uzun menzilli füzelerle Rus topraklarını vurmasına NATO'nun izin vermesine sert karşılık verileceğini vurguladı.

Rusya lideri Putin,Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları verilmesi aşamasında da sert konuşmuştu.

"NATO ülkelerinin, sadece Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Batı tarafından sağlanan uzun menzilli silahları kullanması olasılığını değil, aynı zamanda Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımı da tartıştıklarını" ifade etti. Rus lider, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımının, NATO, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya ile savaş halinde olduğu anlamına geleceğini ve Moskova'nın da önünde beliren tehditlere göre karar vereceğini vurguladı.

NATO NE YAPMAK

İSTİYOR?

Ukrayna'ya uzun menzıllı füze verılmesı ve Rusya topraklarını bombalamanın tartışıldığı bir süreçte NATO, sonbaharda Rusya sınırı yakınında bir dizi tatbikat yapacağını duyurdu.

Nato, 9-20 Eylül tarihleri arasında Almanya'da Steadfast Foxtrot 2024 manevraları başlattı. Bunu Finlandiya, Estonya, Slovakya, Bulgaristan ve Yunanistan'daki tatbikatlarla devam ettirecek. Avrupa'nın doğusunda tatbikatlar başlatılırken, NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer, Batı silahlarının Rusya topraklarına karşı kullanılmasına izin verilmesinin askeri açıdan 'haklı' olduğunu savundu.

Bauer, "Bu hak, söz konusu ülkenin sınırlarıyla kısıtlı değil.

Dolayısıyla askeri açıdan bakıldığında düşmanı, lojistiğini, cepheye yakıt ve mühimmat tedarikini zayıflatmak için zorlayıcı nedenler var" dedi.

SONUÇ

"PEKİ, Rusya ile Ukrayna savaşı bitecek mi? Nasıl bitecek?" soruları derin masalarda değerlendiriliyor.

ÜÇ SENARYO: 1) RUSYA, Ukrayna'yı tamamen ele geçirebilecek kabiliyetten yoksun ve şu anda elinde olan bölgelere tutunmak için elinden geleni yapacak. Zamanı da bir yandan Batı'nın Ukrayna'ya yardım etme iradesini kaybedeceğini umarken, bir yandan savunma hatlarını güçlendirmekte kullanacak. 2) DESTEK geldikçe Ukrayna durmayacak.

Bu bir ölüm kalım savaşı ve dururlarsa, Rusya'nın ne yapacağını biliyorlar. 3) 5 Kasım'da yapılacak Amerikan seçimleri sonucu seçilecek Başkan, Kamala Harrıs veya Trump'a göre gelişmeler olacak.

BÜYÜK olasılıkla 2025 yılında ateşkes olacak. Son haritanın belirlenmesi yolunda pazarlıklar başlayacak.

(Şu anlarda da ABD ile Rusya arka kapılarda görüşüyor) BARIŞ görüşmelerinde BAŞKAN ERDOĞAN-TÜRKİYE (İSTANBUL) gündeme girebilir.