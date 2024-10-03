Erdoğan’dan dünyaya İsrail manifestosu

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bir hafta içinde hem BM'den hem de TBMM'den dünyaya İsrail manifestosu özellikli tarihi konuşmalar yaptı. Başkan Erdoğan'ın TBMM'den tarihi konuşmasını takip ederken, elimde milli şair, düşünce ve fikir adamı Sezai Karakoç'un aziz milletimizin hislerine tercüman olan Kudüs Şiiri kitabı vardı.

Erdoğan'ın tarihi konuşması ve rahmetli Sezai Karakoç'un Kudüs Şiiri'ni birlikte okursanız, inanın bütün duygularınız titrer. Önce, Karakoç'un Kudüs Şiiri'ni bir daha okuyalım. Okutalım.



VE KUDÜS ŞEHRİ



"Ve Kudüs şehri.

Gökte yapılıp yere indirilen şehir.

Tanrı şehri ve bütün insanlığın şehri.

Altında bir krater saklayan şehir.

Kalbime bir ağırlık gibi çöküyor şimdi.

Ne diyor ne diyor Kudüs bana şimdi

Hani Şam'dan bir şamdan getirecektin

Dikecektin Süleyman Peygamber'in kabrine

Ruhları aydınlatan bir lamba

İfriti döndürecek insana:

Söndürecek canavarın gözlerini

İfriti döndürecek insana

Ve Kudüs'ü terk ettiğin o ikindi

Birinci Cihan Harbi günü vakti

Kan sızdırıyor kaburga kemikleri

Karlı dağlardan indirdiğin atların

Bir evde perdeyi indiriyor bir kadın

Mahşerin perdesini kıyametin perdesini

Ağlıyor yere inen saçları

Göğü yırtan kefen beyazı elleri

Ve Kudüs şehri.

Gökte yapılıp yere indirilen şehir.

Tanrı şehri ve bütün insanlığın şehri.

Yeşile dönmüş türbelerin demiri

Zamanın rüzgâr gibi esen zehriyle

Ve yatırlar patır patır kaçıyor geceleri

Boşaltıyorlar işgal edilmiş bir şehri boşaltır gibi

Kaçıyorlar Lût şehrinden kaçıyor gibi

Tuz heykele dönüşmemek için Tanrı gazabıyla

Susmuş minarelerin azabıyla

Yıkılmış cami kubbelerinin ıstırabıyla

Ve şehit kemiklerinin bakışı bir başka bakış

Artık burada taş bile durmak istemez

Ve ayı görmek istemez zeytin ağaçları

Eğilerek selâmlamazlar hilâli hurmalar

Artık ne Zekeriya ve ne İsa var

Sararmış bir tomar mı mucizeler

Ölülerin dirilişi şifa veren kelimeler

Ve ne de Miraç'tan bir iz

Yerden yükselen kaya

Ve Kudüs şehri

Artık yer şehri, toprak şehri

Bakır yaprakların, çelik gövdelerin,acımasız yüreklerin

Demir köklerin, tunçtan ve uranyumdan dalların

Kurşundan çiçeklerin şehri

Gülle kusuyor ana rahmi

Bomba parçalıyor beynini bebeğin

Tanklar saldırıyor evlere bir anda ev yok tank var

Uçak var gök yok utanç var

Ve kime karşı bütün bunlar

Masum Müslümanlara karşı

Binlerce yıl oturdukları yurtta kalmak isteyenlere karşı

Ve kim tarafından bütün bunlar

Roma'nın, Babil'in, Asur'un ve Firavunların

Ve nice milletlerin zulmünü görenler tarafından

Zalime olan öcünü mazlumdan almak

Zalim olmak ve en zalim olmak

Ve artık ne İbrahim ne Yakup ve ne Musa var

Tersinden okunan Tevrat hükümleri

Karaya boyanmış mezmurlar

Ve Kudüs şehri

İçiyle ve ruhuyla suskun

Göklere kaçmış hayaliyle

Bir pervane gibi ışığa uçmuş gönlüyle

Bir başka âleme göçmüş hakikati

Tanrı katına varmış

İki elini kavuşturup divana durmuş

Hüküm istemiş

Yeryüzüne yeryüzü kadısına

Hüküm ki:

Haksız yere bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir

Ve haksız yere insan öldürenin cezası ölüm

Ve fitne, arzı fesada verme, daha büyük suç adam öldürmekten

Fitne bastırılıncaya kadar savaşın!

Yeryüzünden fesat kalkıncaya kadar

Ey insanlık, ey insanlar

Ey gündüzden daha gündüz,

Hakikatten daha hakikat Müslümanlar."

ERDOĞAN'IN GÜR SESİ



Siyonist Netanyahu, 363 gündür Gazze'de Müslüman Filistinlilere soykırım yapıyor. Katliamlarını sürdürüyor. Amerika ve Avrupa Siyonistleri tetikçi olarak kullanıyor. Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı dağınık ve kararsız. Dünyada 1,8 milyar Müslüman yaşarken, Siyonist Netanyahu Filistin'i adım adım yutuyor. Böyle bir perişan tablo içinde sadece Cumhurbaşkanımız Erdoğan isyan ediyor. Erdoğan, TBMM'den İsrail manifestosu özellikli konuşmasıyla Kral Çıplak derken, gerçekleri net olarak ortaya koydu. Hedef: Türkiye... Arz-ı Mev'ud sözleriyle şöyle konuştu: "Vadedilmiş topraklar" hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin, tamamen dini bir fanatizm ile Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer, açık söylüyorum, bizim vatan topraklarımız olacaktır. Türkiye'dir. Netanyahu hükümeti, Anadolu'yu da içine alan bir ham hayal kuruyor. İsrail, Filistin ve Lübnan'daki saldırılarını çok yakından takip ederken, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde, bölücü örgütü maşa olarak kullanmak suretiyle, nasıl birer küçük uydu yapı kurmak istediğini de çok net görüyoruz. Yani işgal, terör, saldırganlık hemen yanı başımızdadır. Vatanımız için, milletimiz için, bağımsızlığımız için, bu saldırganlığa, bu devlet terörüne, elimizdeki her imkânla karşı durmayı sürdüreceğiz."



SAVAŞIN YAYILMASI



Peki, Erdoğan'ın bu açıklaması ne anlama geliyor? Erdoğan'ın açıklaması, Türkiye'nin ulusal çıkarlarıyla ve güvenliğiyle bağlantılı olduğunu anlatmaya dönük bir ifadedir. Erdoğan, kimsenin bilmediği bilgilere sahip. Bu meselelerin doğrudan Türkiye'nin ulusal çıkarlarıyla ve güvenliğiyle bağlantılı olduğunu anlatıyor. Çünkü, yaşananlar hem bölgedeki istikrarın bozulması hem de Türkiye'ye dönük yeni bir göç dalgasının başlaması açısından ciddi riskler içeriyor. Evet. Savaşın yavaş yavaş dünyaya yayıldığını şahit oluyoruz. Hatta İsrail ile İran arasında doğrudan bir çatışma durumu salı gecesi gerçekleşti. İran'ın füzelerle misilleme yapmasına, Amerika ve İsrail, ne yapacaklarını tartışıyorlar. Savaşın yayılması, Türkiye açısından büyük riskler içeriyor. Erdoğan'ın "Hedef Türkiye" açıklaması, hem iç kamuoyunda bir birliktelik sağlamak, destek almak hem de Türkiye'nin bölgedeki çabalarının devam edeceğine dair bir mesajdır.





SONUÇ



Başkan Erdoğan'ın İsrail manifestosunun bir diğer kritik başlığı Siyonist Netanyahu'nun durdurulmasıdır. Erdoğan, İnsanlık İttifakı için haykırıyor. Dünyayı ayağa kalkmaya davet ediyor: "İsrail, Gazze'de 17 bini çocuk olmak üzere 42 bin insanı katletti. Şimdi de Lübnan'da katliama başladı. İsrail, dünyadan gerekli ve yeterli tepkiyi almamaktadır. İsrail devleti, Netanyahu isimli bir Hitler özentisinin idaresinde, sadece son 51 haftada insanlığa karşı tüm suçları pervasızca işlemiştir. Soykırım, katliam, ırkçılık, ayrımcılık, taciz, tecavüz, işkence, etnik temizlik, gazeteci öldürme, ifade özgürlüğünü yok etme, ibadethaneleri, hastaneleri, okulları bombalama dahil insanlığa karşı işlenebilecek ne kadar suç varsa tamamı defalarca işlenmiştir. Tüm insanlık adına utanç verici bu tabloya rağmen bazı ülkeler İsrail'e destek vermeye, finansal veya askeri destek sağlamaya devam ediyor. Diğer bazı ülkeler de susmak suretiyle bu insanlık suçuna, bu vahşete maalesef ortak oluyor. Bu önemli günde şunu bir kez daha açık açık söylemek isterim; ne yaparsa yapsın İsrail, er ya da geç durdurulacak. Hitler nasıl durdurulduysa Netanyahu da aynı şekilde durdurulacak."