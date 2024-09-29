Ortadoğu topyekun savaş virajında

İsrail, Cuma günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hizbullah karargahının vurulduğu saldırıda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı öldürdü. Lübnanlı yetkililer altı kişinin hayatını kaybettiğini, 91 kişinin de yaralandığını açıklamıştı. Fransız haber ajansına (Ajans France Preess) konuşan Hizbullah'a yakın bir kaynak, Nasrallah ile temasın Cuma akşamından bu yana yitirildiğini belirtti. Aradan saatler geçtikten sonra Hızbullah, Nasrallah'ın öldürüldüğünü doğruladı. Nasrallah'ın öldürülmesi sonrası, İsraıl'ın Lübnan'ın Güneyine kadar bölgeyi işgale hazırlandığı bir sırada, ORTADOĞU'DA TOPYEKUN SAVAŞ tartışmaları tırmandı.

Hatırlayalım. Siyonist Netanyahu'nun Lübnan'ı da Gazze gibi yıkıp yakmak için Eylül ayı başında saldırıları arttırması üzerine Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, çok sert bir açıklama yapmış, BÖLGESEL SAVAŞ tehlikesinden bahsetmişti. Erdoğan'ın 7 EYLÜL 2024. KOCAELİ konuşması: "Gazze'de bir İsrail-Filistin savaşı değil, yayılmacı Siyonizm ile vatanlarını koruyan Müslümanların mücadelesinin var olduğunu vurgulayarak, "Gerek ülkemiz içinde gerek İslam ülkelerinin bazıları bu meseleyi kendisinden uzak bir mesele olarak görüyor ve fena halde yanılıyor. Daha önce de söyledim. İsrail Gazze'de durmayacak. İsrail eğer bu şekilde devam ederse Ramallah'ı da işgal ettikten sonra gözünü başka yerlere dikecek.

Sıra bölgedeki diğer ülkelere gelir. Lübnan'a, Suriye'ye gelir.

Dicle ve Fırat arasındaki vatan topraklarımıza göz koyacaklar.

Önünde poz verdikleri her haritayla bunu açık açık söylüyorlar.

Sadece Gazze'yi işgalle yetinmeyeceklerini şimdiden ilan ediyorlar. Biz işte onun için 'Hamas Müslümanlar adına direniyor' diyoruz. Biz onun için 'Hamas sadece Gazze'yi değil, İslam topraklarını, Türkiye'yi savunuyor' diyoruz."



TEHLİKELİ VİRAJ



Başkan Erdoğan'ın geleceği gördüğü anlaşıldı. İsrail'in Nasrallah'ı öldürmesi ile BÖLGESEL SAVAŞ RİSKİ TIRMANDI.

Önceki gün, İsrail'in Beyrut'u arka arkaya bombalaması sırasında ABD Başkanı Joe Biden "Topyekûn savaş bir olasılık" ifadelerini kullandı. İsrail'in Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi Tahran'da öldürmesi, Suriye topraklarını vurması üzerine, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ortadoğu'da düğümün giderek daraldığından bahsetmiş, "Kaybedilen masum canlar için üzgünüm. Ortadoğu'da sallantılı da olsa barışı tesis etmenin tek yolu TOPYTEKUN SAVAŞTAN geçtiğinin herkesin malumudur" demişti.

İsrail'in Hizbullah lideri Nasrallah'ı öldürdüğü iddialarının ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan dikkat çekici bir çıkış geldi. Lavrov, "ORTADOĞU TOPYEKUN SAVAŞIN EŞİĞİNDE .Bölgede çıkacak savaşı 'birileri çok istiyor (üstü kapalı şekilde ABD'yi hedef aldı)" ifadelerini kullandı. İsrail'in Nasrallah'ı öldürmesi sonrasında Lavrov, böyle konuşurken, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon)Sözcüsü de ABD'nin TOPYEKUN BİR SAVAŞIN önüne geçmek için diplomatik çözümler aradığını söyledi.

Evet. Başkan Erdoğan,Siyonist Netanyahu'nun savaşı yayma rezaletlerini çok iyi gördü. ABD ve Rusya'dan da aynı şekilde, ORTADOĞU'DA TOPYEKUN SAVAŞ tartışmaları tırmanarak, çok tehlikeli bir viraja girdi.

Gazze'nin gerçekleri ortada.

Amerika, Ortadoğu'da Çin'i kuşatacak tezgahlar kurarken, kan akmasına göz yumuyor.

Siyonist Netanyahu, sözde Arz-ı Mev'ud hayali ile sınırlarını genişletme peşinde. Nil'den Fırat'a kadar toprakları işgal etmenin, büyük İsrail kurmanın hayalini yok ettiler. Lübnan'da iki günde yarım milyon insan İsrail saldırıları nedeniyle her şeylerini geride bırakarak ülkenin kuzeyine, Beyrut ve diğer şehirlere kaçıyor. Sıra Suriye'ye geliyor.



GOLAN TEPELERİNE DİKKAT



TOPYEKUN SAVAŞ NE DEMEK? Topyekün savaş, bir milletin başka bir millete iradesini kabul ettirmek için tüm kaynaklarını seferber ederek ve asgari gücünü kullanarak savaşması manasına gelmektedir.

Savaşın sonucunda karşı tarafın asgari gücünün yok edilmesi hedeflenmektedir. Herkesin tüm imkanlarıyla savaşa katılması manasına da gelmektedir. Evet.

İsrail'in Lübnan'a hava saldırıları bölgeyi topyekün çatışmaya uzun yıllardır olmadığı kadar yakın hale getirdi. Siyonist Netanyahu, Gazze'de ve Lübnan'da ateşkesi reddederken, bölgenin geleceği bıçak sırtında.

Gerçek şu ki, Siyonist Netanyahu, Teopolitik projesiyle Arz-ı Mevud büyük İsrail hayaliyle Ortadoğu'yu Kjan Gölü'ne çevirirken, arkasındaki Evanjelist Siyonist Amerika, Genişletilmiş Ortadoğu projesini tetikçisi İsrail üzerinden yürütmek istiyor.

İsrail, Gazze'de, Lübnan'da, Suriye'de, Irak'ta, Mısır'da, İran'da kalleşçe planlar uygularken, bölge topyekun savaşa uzun yıllardır olmadığı kadar yakın.

İsrail bayrağındaki İKİ MAVİ çizginin birisi FIRAT'TIR. Siyonist Netanyahu etrafına saldırmayı sürdürürse, İran'ın arkasında Rusya ve Çin'in devreye girme potansiyelleri akıllarda bulunmalı.

Başkan Erdoğan, Kocaeli konuşmasında çok tehlikeli gelişmeyi net ve açık ortaya koydu. Ortadoğu'daki bir yangın sadece Ortadoğu'ya değil, Dünyayı da sarsacaktır.

Gelişmelere dar bir perspektiften bakılmamalı. BÜYÜK RESIM BÜYÜK TEHLİKEYİ HABER VERİYOR. Mevcut çatışmanın tırmanıp tırmanmayacağının anahtarı Tahran'da yatıyor. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın BM'de yaptığı konuşmada derin ABD desteğindeki İsrail'in tüm tahriklerine rağmen, İran'ın çatışmanın yayılmasından çekindiğini gösteriyor.

İsrail'in Suriye'yi çatışma ortamına sokma tezgahında, Rusya'nın Suriye'deki hakimiyeti ve gücü, çok dikkatle değerlendirilmesini gerektiriyor.

Rusya'nın Ukrayna Savaşı içinde olurken, ABD-İsrail'in Suriye tezgahları çok tehlikeli gelişmeleri de muhakkak tetikleyecektir.

Siyonist Netanyahu ve şebekesi,sözde Arz-ı Mev'ud hayali ile etrafındaki ülkeleri Evanjelist Amerikalılar desteğinde bir bir ele geçirmeye çalışırsa, TOPYEKUN SAVAŞIN ayak sesleri olacaktır.

SONUÇ



BAŞKAN Erdoğan açıkça söyledi. BM'de Küresel Vicdan harekete geçerek, insanlık hareketi başlatılmalı. İsrail kibrini, İsrail haydutluğunu ve İsrail devlet terörizmini durduracak tek adım İslam ülkelerinin ittifakı olacaktır. Başkan Erdoğan- Türkiye, her türlü senaryoya hazır. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Suriye ve Irak gelişmelerini dakika dakika izliyor. HAZIR OL CENGE İSTER İSEN SULHU SALAH diyen Atalarımızın yolunda yürüyor.