Erdoğan ile Bahçeli Ortadoğu’yu konuştu

Tahran, İsrail'e misilleme ile büyük bir füze saldırısı başlatarak bölgedeki çatışmaya şok bir kararla dahil olurken, ilk göstergeler bu saldırının nisan ayındakinden çok daha cesur olduğunu gösteriyor. İran, misillemenin topraklarına ve vatandaşlarına yönelik tekrarlanan saldırılara yanıt olarak bir "meşru müdafaa" eylemi olduğunu savunuyor. Dünyada da, İsrail'in bu misillemeye karşı neler yapacağı dikkatle takip edilirken, Ortadoğu savaşının nereye evrileceği enine boyuna tartışılıyor. Ortadoğu'da kritik saatlerin yaşandığı bir süreçte, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yaptığı tarihi konuşmada, "İsrail yönetiminin tamamen dini bir fanatizm ile Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer bizim vatan topraklarımız olacaktır.

Şu anda bütün hesap bunun üzerinedir" dedi.



ANKARA HAREKETLİ

ABD desteğinde Gazze'yi yıkan, Lübnan'a saldıran Siyonist Netanyahu'nun savaşı yayma tezgahları sürerken, Ankara çok hareketli. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Beytepe'deki konutuna geldi. Görüşme, basına kapalı yapıldı. Erdoğan ile Bahçeli'nin, enine boyuna Ortadoğu'yu, İsrail'in olası hedeflerini, İran ile İsrail arasındaki çatışmaların varacağı boyutları konuştukları öğrenildi.

Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi öncesi, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, çok önemli bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuğamiral Aktürk, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının bir yıla yaklaştığını hatırlatarak, "Uluslararası hukuku ihlal eden İsrail'in, Filistin'in ardından Lübnan'a yönelik saldırıları bu krizin tüm bölgeye yayılması endişemizi haklı çıkarmıştır. Bölgemizdeki krizin yayılmasına yönelik bu saldırıların durdurulması için kalıcı önlemlerin alınması şarttır" dedi.



TSK PLANLI VE HAZIR

Tuğamiral Aktürk, açıklamasına şöyle devam etti: "MSB ve TSK olarak ülkemizin savunma ve güvenliğine yönelik bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor, çok boyutlu bir güvenlik stratejisi ile değerlendiriyor, alınması gereken tedbirleri alıyoruz. TSK, bekamıza yönelen veya yönelebilecek her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye muktedirdir.

TSK, öncelikle vatandaşlarımız olmak üzere yabancı ülke vatandaşlarının da Lübnan'dan güvenli bir şekilde tahliyesine yönelik planlama ve hazırlıklarını tamamlamıştır. Hâlihazırda Lübnan'da yaşanan gelişmeler Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak yakından takip edilmektedir.

Tahliyenin başlaması durumunda gerekli bilgilendirme devletimizin ilgili kurumları tarafından yapılacaktır." Aktürk, hudut güvenliğinin çok katmanlı emniyet sistemiyle sağlandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Son bir haftada yasa dışı yollarla sınırdan geçmeye çalışan 463 şahıs yakalanmıştır, 930 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.

Yakalanan şahıslardan 12'si terör örgütü mensubudur.

Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 11 bin 339'a yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 79 bin 635 olmuştur."

BBC'NİN ANALİZLERİ

Siyonist Netanyahu, Lübnan saldırılarının kod adını "Kuzey Okları" olarak açıklamış, kahpe saldırıların gerçek hedefinin "Yeni Düzen" olduğunu itiraf etmişti. Kuzey oklarının arka planına bakalım. Lübnan, Suriye, Irak. İran, İsrail'in kuzeyinde.

Türkiye de İsrail'in kuzeyinde.

Başkan Erdoğan, ABD ve Avrupa'nın "Yeni Düzen" şifresini çok iyi çözdü. "Hedef Türkiye" vurgusunu yaptı. Yeni düzen şifresinin arka planında ne olduğunu, meşhur İngiliz BBC analizleri ile göstermeye başladı. 3 Eylül 2024 tarihli, dünyanın her tarafında okunan BBC yayınında, İran'la ilgili kirli plana işaret edildi. Birinci haber olarak şöyle yazdılar:

'İran'da rejim değişimi mi, ulusal savunma mı?' Gerilim büyürken, bazı insanlar rejim değişikliği çağrısında bile bulundu. Bir BBC Farsça izleyicisi "İran'ı kurtarmanın yolu savaş değil, mevcut rejimi devirmek" dedi ve Batı'ya İranlıların hükümete karşı mücadelelerinde destek çağrısı yaptı.

Ancak birçok kişi, dış müdahale olmadan ve bu müdahalenin yaratacağı potansiyel kaostan kaçınmak için, ülkenin geleceğine ülkede karar verilmesinden yana.

İran'ın füze saldırısı, ülkedeki bölünmeleri derinleştirdi. Bir yanda hükümetin adımlarını ulusal gururla destekleyenler, diğer yanda da savaş, ekonomik çöküş ve içerideki reform hareketlerinin bastırılmasından korkanlar.



İRAN HALKI KAYGILI

Salı gecesi, füze saldırıları zaten ekonomik zorluklar, siyasi kargaşa ve sosyal bölünmeyle uğraşan İran'da yeni bir gerilim kaynağı oldu. İran toplumundaki bölünmeyi açıkça gözler önüne seren bir geceydi. Sosyal medyadaki hava biraz farklıydı.

Bazı insanlar, ulusal gurur, korkular ve daha büyük bir savaşın muhtemel başlangıcı konusundaki gerginlikle dolu, ateşli tartışma sahneleri paylaştı. Bu kez İsrail'den potansiyel olarak güçlü bir misilleme geleceği korkuları var. Birçok kişi, topyekûn bir savaş çıkarsa, görülmemiş bir yıkım getireceğinden kaygılı.

Sosyal medyadaki bir yorumcu "Kimse savaş istemiyor, yetkililer bile" dedi. Zaten ekonomik yaptırımlar ve iç muhalefetle başa çıkmaya çalışan bir ülkede, savaş ihtimalinden korkuluyor.

Emperyalist Amerika'nın Ortadoğu'da yeni düzen kurma kirli planı. Belli oldu ki, Amerika ve İngiltere, tetikçi olarak kullandıkları Siyonist Netanyahu'nun kahpe saldırılarıyla, Ortadoğu'da, Lübnan, Suriye, Irak ve İran'da yönetimleri yıkmayı planlamışlar. Hatırlayalım, 2001 çakma ikiz kuleler operasyonunu CIA-MOSSAD yapmıştı. Neocon Bush, Irak'a saldırırken, "Haçlı Seferleri başladı" demişti. Neocon ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice, "22 Müslüman ülkenin sınırları değişecek" diye konuşuyordu.

Derin ABD ve İngiltere, 2001'de uygulamaya soktukları Büyük Ortadoğu Projesi'ni yürütüyor. Katil Netanyahu, tetikçilik yaparak sözde "Arz-ı Mevud" hayaliyle Büyük İsrail oluşturmaya çalışıyor.



SONUÇ

ABD, İngiltere ve Avrupa'nın kirli ve sinsi planlarını Başkan Erdoğan çok iyi okuyor.

TBMM'den dünyaya İsrail manifestosu yayınlayarak, "Hedef Türkiye" açıklamasını yapması, oynanan kirli oyunların net ve açık görüldüğünün ilan edilmesidir. ABD ve İsrail, "Kuzey Okları" parolasıyla Suriye'ye girecekler, ABD'nin aparatı PKKYPG'yi mayın eşeği olarak kullanmayı planlıyorlar. Suriye'de kurmaya çalıştıkları PKK-YPG-SDG ikinci İsrail'dir. Başkan Erdoğan, Türkiye, emperyalistlerin oyunlarını bozarak ilerliyor ve yeni oyunlarını bozmaya kararlı. ABD ve İngiltere, Suriye'de asla "Teröristan" kuramayacaktır.

Kazdıkları kuyulara düşeceklerdir. Nokta.