Kavgalar CHP’yi kar gibi eritiyor

31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sürpriz bir şekilde çıkan CHP, birinciliği hazmedemedi. O günden bu yana, Özgür Özel'in zikzakları, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan olma sevdası, Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasındaki öne çıkma manevraları CHP'yi sarsıyor. Nitekim, kavgalar CHP'yi eritmeye başladı. Ekim ayında yayınlanan önemli bir kamuoyu araştırmasına göre, CHP birinci partilikten ikinciliğe düştü. AK Parti yeniden birinci partiliğe yükseldi.



AK PARTİ İLK SIRADA

Türkiye'nin tanınmış kamuoyu şirketi MetroPOLL Araştırma'nın eylül ayı seçim araştırmasında AK Parti yüzde 31.9 puan ile ilk sırada yer aldı. CHP ise 31.4 puan ile ikinci sıraya geriledi. Metro- POLL Araştırma'nın Kurucusu Özer Sencar, paylaştığı ankete ilişkin, "Medyada Metropoll'ün eylül araştırma verilerini yönelik manipülatif konuşma ve yorumlar yapılıyor. Bunların bazıları raporu görmedikleri için bazıları da kamuoyunu yanlış bilgilendirmek amacını gütmektedir. Aşağıda partilerin eylül ayı oy desteklerini sunuyorum" dedi. 12-19 Eylül tarihleri arasında 28 ilde 1576 kişi ile yapılan ankette katılımcılara, "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Ankete göre AK Parti 21 puan ile ilk sırada, CHP ise 20.6 puanla ikinci sırada yer aldı. Kararsızların puanı 13.5 olan ankette, "Protesto oy" vereceklerini belirtenlerin puanı 15.8 oldu.



PARTİLERİN OY ORANI

Kararsız, cevapsız, protesto oylar orantısal olarak dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranı şöyle oldu:



AK Parti: ........................ 31.9

CHP: ............................. 31.4

DEM: ............................... 9.6

MHP: .............................. 9.3

İYİ Parti: .......................... 4.9

Yeniden Refah: ............... 3.9

Zafer Partisi: .................... 3.7

Türkiye İşçi Partisi: .......... 1.7

Diğer: .............................. 3.6



İMAMOĞLU'NUN GÜCÜ

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, işi gücü bıraktı, İstinaf'taki davasının peşine düştü. Bir aydan bu yana, Ekrem İmamoğlu'nun temel attığına, açılış yaptığına tanık olunmuyor. Yaptığı açıklamalarda ağırlıklı olarak, İstinaf'ta bulunan davasının lehine sonuçlanması için lojistik çalışmalarına ağırlık veriyor. CHP yönetiminin de planlarını Yargıtay'dan yasak çıkmaması için kamuoyu baskısının artırılmasına yöneltmiş görünüyor. İmamoğlu için de Saraçhane medyası, Ekrem İmamoğlu'nun arkasına CHP'yi tam olarak oturtmaya yönelik haberlere ve analizlere başladılar. Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak olasılığına karşı CHP'de hangi seçenekler konuşuluyor? Bilindiği gibi, CHP'de 'lider İmamoğlu, genel başkan Özgür Özel' değerlendirmesi ağırlığını koruyor. İmamoğlu, CHP'nin en etkili organı Parti Meclisi'ne hakim. CHP yönetiminde kendisine çok yakın Selin Sayek Böke de, 6-8 eylül tüzük kurultayında kabul edilen bir madde ile CHP'nin ikinci ismi oldu. Genel başkan vekilliğini üstlenmiş durumda. İmamoğlu parti içindeki gücünden yararlanarak YSK üyelerine hakaret suçlamasıyla yargılandığı davada verilen "siyasi yasak" kararının onanması olasılığına karşı, CHP'nin gövdesiyle arkasında toplanması yolunda çalışıyor.



BİRÇOK TAKTİK VAR

Nitekim, siyasi yasak kararı halinde "İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığının hemen ilan edilmesi", erken seçim baskısı ve Anadolu'yu dolaşarak kamuoyu baskısı oluşturulması dahil birçok taktik devreye sokulmuş durumda. CHP'li bazı parti yöneticileri, Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak olasılığına karşı atılacak hukuki ve siyasi adımları değerlendirmek üzere İstanbul'da toplandı (25 Eylül 2024). Toplantı sonrasında açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, "Hukuki süreci değerlendirdik. Olası bir antidemokratik, hukuka aykırı karar durumunda Türkiye'ye maliyeti ne olacak, bizi ne bekliyor kısımlarını değerlendirdik" demiş, siyasi yasak kararının İstinaf Mahkemesi tarafından onaylanması durumunda, "milletin ayağa kalkacağını" savunmuştu. İstinaf Mahkemesi'nin yasak kararını onaması halinde, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığının ilan edilmesi dahil, her türlü seçenek masada tutuluyor. İmamoğlu'na isimlerden CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da böyle bir durumda Anadolu'yu adım adım dolaşacaklarını belirterek, "Hiç kimse temyizde o kararı çıkartmaya cesaret edemeyecektir. Erken seçimi 2026-2027'ye bırakmadan memleketi seçime zorlayacak bir hale dönüştüreceğiz" iddiasında bulunmuştu.



MANİDAR ZİYARET

Ekrem İmamoğlu'nun İstinaf mahkemesindeki davasıyla ilgili kamuoyu oluşturmaya yönelik manidar bir ziyaret yaptı. CHP, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen ceza ve devam eden davasına ilişkin Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'ni (DEM Parti) ziyaret etti. CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkanı Yardımcısı Meryem Gül Çiftçi ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, ziyareti gerçekleştiren heyetin içerisinde yer aldı. CHP'li heyeti, DEM Parti'nin Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Eş Sözcüsü Sevda Çelik Özbingöl ve Öztürk Türkdoğan ile Yerel Yönetimlerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki karşıladı. Görüşmede, İmamoğlu'na verilen ceza ve devam eden davaya ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. İmamoğlu'nun bu ziyareti, İstinaf mahkemesinden aleyhinde bir karar çıkması karşısında, başlatmayı düşündüğü kampanyaya CHP dışında partileri de ilave etme hamlesi olarak dikkat çekti. Gerçi, Ekrem İmamoğlu'nun eski HDP yeni DEM partisine yakınlığı biliniyor. Son olarak İstanbul seçimlerinde DEM ile kurduğu yakın ilişkiler, belediye meclis üyelikleri konusunda ortaklıklar medyada uzun zaman konuşulmuştu.



SONUÇ

31 Mart 2024'ten bu yana manevraları bitmeyen, hizipçiliği süren, 2028 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için aday olma kavgalarına boğulan CHP'den aziz milletimiz desteğini çekiyor. Aziz milletimiz, kavga olan eve kız vermez.