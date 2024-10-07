Özgür Özel’i yeme manevraları hızlandı

CHP'de kulis bitmiyor, manevralardan herkesin başı dönüyor. Son olarak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında "yasak aşk" iddiaları CHP derinliğinde depremlere yol açarken, KAOS GÖZLERDEN SAKLANAMIYOR. Özgür Özel hakkında iddiada bulunan, CHP'nin Antalya üyesi gazeteci Ebru Küçükaydın, partiden ihraç ediliyor. Şiddetle yalanlanmış olmasına rağmen, dalgaları halen devam eden yasak aşktan başlayarak, Özgür Özel'i yeme manevralarına, Olağanüstü Kurultay hazırlıklarını hızlandıran Kemal Kılıçdaroğlu'na ve İstinat Mahkemesi'nden çıkacak karara göre, hazırlıklarını tamamlayan Ekrem İmamoğlu'na kadar, kulisleri tek tek gözden geçirelim. CHP'de, 1 Ekim TBMM açılışında, Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın salona geldiğinde, ayağa kalkma kararı veren Özgür Özel köşeye sıkıştırıldı. Özgür Özel'i yemeye yönelik olduğu anlaşılan "yasak aşk" iddiasını ortaya atan CHP üyesi gazeteci Ebru Küçükaydın, "kesin ihraç talebi" ile partisinin il disiplin kuruluna sevk edildi. Küçükaydın'ın üyesi olduğu CHP Muratpaşa İlçe Başkanlığı sert açıklama yaptı: "3 Ekim 2024 tarihinde Muratpaşa ilçemize kayıtlı olduğu tespit edilen bir parti üyesi tarafından yazdığı yazının parti kültürümüze sığmayacağı, dahası partimizin Genel Başkanı ve partili bir belediye başkanı hakkında gerçek dışı, partimizi kamuoyu önünde küçük düşürecek ithamlarda bulunulduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda, Cumhuriyet Halk Partisi Muratpaşa İlçe Başkanlığı olarak 4 Ekim 2024 tarihinde aldığımız karar neticesinde ilgili haberi yayınlayan Ebru Küçükaydın 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edilmiştir."



MURATPAŞA DETAYI



CHP içini karıştıran manidar çıkışlarda, ANTALYA MURATPAŞA DETAYI dikkat çekti.

Geçen hafta, durduk yerde, Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal "İlk kurultayda genel başkan adayıyım" demişti.

Özgür Özel hakkında yasak aşk iddiasını ortaya atan Gazeteci Ebru Küçükaydın'ın Antalya Muratpaşa CHP üyesı olması, manidar bulunuyor. KEMAL KILIÇDAROĞLU OLAĞANÜSTÜ KURULTAY DÜĞMESİNE BASTI. Eski başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 15 gün içinde, Özgür Özel'e yönelik, ABD'deki Türkevi önündeki konuşması, Meclis'in açılışında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ayakta karşılama kararı için sert çıkarak "Biz sadece halk için ayağa kalkarız" demesi CHP'deki Kaos'u tırmandırmıştı.

CHP'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday isimleri üzerindeki manevralar, ayağa kalkma, yasak aşk iddiaları sürerken, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden partinin başına geçmeye yöneldiği gözlendi.

POTADA bekleyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun harekete geçtiği gözlendi. Özgür Özel'i siyasette yumuşama tavırlarını sert şekilde eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri harekete geçtiği gözleniyor. Kasım ve aralık aylarında CHP içinde hareketli günlerin yaşanacağı, 2023 yılı Ekim'de yapılan kurultayda Kılıçdaroğlu'na destek veren 550delegenin Olağanüstü Kurultay için aranmaya başlandığı konuşuluyor.

Hatırlayalım: Kılıçdaroğlu, "CHP'de milletvekilleri beni destekliyor" açıklaması yapmıştı.

İşte ,Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın o milletvekillerinın delegeleri aradıkları, Olağanüstü Kurultay için şimdiden imza vermeleri için söz aldıkları belirtiliyor. CHP kulislerine sızan bilgilere göre, Özgür Özel yönetiminin Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekillerini "ötekileştirme"sinden dolayı vekiller rahatsızlık içinde. Bazı vekiller delegeleri aramayı sürdürüyor.



OLAĞANÜSTÜ KURULTAY NE ZAMAN?

Eylül ayında yapılan Tüzük Kurultayı'nda, CHP'nin gelecek Olağan Kurultayı'nın 2026 Ekim'de yapılması kesinleşmişti.

Kılıçdaroğlu'nun Olağanüstü Kurultay için milletvekilleri ve delegelerden 650 imzayı tamamladığı takdirde, 2025 yılının Mart -Nisan ayında CHP OLAĞANÜSTÜ KURULTAYI gündeme girecek. EKREM İMAMOĞLU DA POTADA BEKLİYOR.

Ekrem İmamoğlu, çekirdek kadrosu ve Saraçhane medyasının, İstinaf Mahkemesi'nden çıkacak İmamoğlu kararını bekledikleri, gelişmeleri dikkatle takip ettikleri gözleniyor. Ekrem İmamoğlu'yla ilgili kararın çıkması halinde, Yargıtay'a giderken, devamında GENEL BAŞKANLIĞINA SOYUNMAYI planladığı önceki aylarda gündeme düşmüştü.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Olağanüstü Kurultay düğmesine basarak, yeniden GENEL BAŞKAN OLMA planına, Ekrem İmamoğlu'nun göstereceği tavrın burada önemli olduğu değerlendiriliyor.

Dava hakkında istinafın Ekim ya da Kasım ayında vereceği karar, CHP içinde en çok konuşulan konu durumunda.

Yasak kararı çıktığı takdirde, delegelerinin Ekrem İmamoğlu'nun GENEL BAŞKAN olmasına karar verilmesi halinde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinin OLAĞANÜSTÜ KURULTAY için olumlu oy kullanacakları üzerinde duruluyor.



MANSUR YAVAŞ NE YAPACAK?

Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasında manevralar hızlanırken, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olmaya karar verdiğini arka arkaya yaptığı açıklamalarla ortaya koyan, Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çok kritik bir mevzide bulunuyor. Önceki günlerde, kendisine manevra çeken Ekrem İmamoğlu ve Saraçhane medyasına sert çıkışlar yapan Mansur Yavaş önceki gün çok dikkat çeken bir açıklamada daha bulundu.

Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarını kapattığını ve sadece Ankara halkına hizmet etmeye odaklanacağını vurguladı. Mansur Yavaş, "Ülkemizde büyük sorunlar yaşanıyorken her akşam 'CHP'nin adayı kim olacak' tartışmalarının yaşanmasını doğru bulmuyorum.

Bu konu benim açımdan şu anda kapandı. Konuşulacağı gün gelene kadar sadece Ankara halkına hizmet etmeye odaklı olacağız" dedi. Mansur Yavaş'ın danışmanı Gültekin, Yavaş'ın kendisine söylediklerini şöyle aktardı: "Kurultaydaki çıkışım da özünde fitne ateşinin sönmesi için yapılan bir çağrıydı. Eğer benim çevremden istemeyerek de olsa yanlış hareket eden olursa derhal müdahale ediyorum.

Farklı bir siyaset anlayışım var, her şeyi halkın gözünün önünde ve şeffaf bir biçimde yaşamayı seviyorum. Benim yakınım da yapsa başka biri de yapsa bu değişmeyecek.

Bu konuda yaptığım paylaşımı eleştirenler elbet bu siyaset tarzına da alışacak."

SONUÇ



ÖZGÜR ÖZEL'İN DURUMU NE OLACAK?

Kulislere göre, hakkında yasak aşk iddiasının ortaya atılmasının, ÖZGÜR ÖZEL'İ YEME MANEVRASI olarak değerlendiriliyor.

İstinaf kararı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Olağanüstü Kurultay çalışmaları, Özgür Özel'in kaderini belirleyecek özellikler içeriyor. İstinaftan yasak kararı çıkarsa, Ekrem İmamoğlu CHP GENEL BAŞKANLIĞI'na soyunma durumunda, karşısına Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday çıkacağı tahmin ediliyor. Özgür Özel'in aday olup olmayacağı, olmazsa kime destek vereceği, CHP derinliğinin enine boyuna konuştuğu bir konu durumunda. EVET.

CHP'DE ÖMÜR BİTER, KULİS BITMEZ. MANEVRA BİTMEZ.