Amerika ve Siyonist Netanyahu’nun Nimet ve Lanet Haritaları

Emperyalist Amerika ve siyonist Netanyahu'nun lanet ve nimet haritaları, küresel platformlarda çeşitli tartışmalara yol açıyor. Türk stratejik kuruluşları da lanet ve nimet haritalarının Türkiye'yi jeopolitik olarak nasıl etkilediğini enine boyuna masaya yatırmış bulunuyor. Derin Amerika ve katil Netanyahu, nimet ve lanet tasnifi üzerinden "Yeni Bir Ortadoğu"yu teopolitik, yani dini bir referansa dayandırdıkları arka planda yeni paylaşım planlarının yattığı ayan beyan ortada. Katil, soykırımcı Netanyahu, Gazze'de Filistinlileri gaddarca katlederken sözde Arz-ı Mev'ud fantezileriyle yol alıyor.



KATİL SOYKIRIMCI

Katil bir adam olarak ABD'de kongrede konuşturulması bir rezaletti. Çivisi çıkmış BM'de konuşturulması bir insanlık faciasıydı. Katil ve soykırımcı Netanyahu, derin Amerikanın tetikçisi olarak nimet ve lanet haritalarını gösteren bir yaşayan ölü olarak ne demişti? "İki dağ bulacaklarını söyledi. Büyük bir bereketin ilan edileceği yer olan Gerizim Dağı ve büyük bir lanetin yeri olan Ebal Dağı. Musa, halkın kaderinin 'bereket' ve 'lanet' arasında yapacakları seçimle belirleneceğini söyledi." Konuşan bir robot, sinirleri bıçak gibi kesilmiş. Diyor ki... "Bugün böyle bir seçimle karşı karşıyayız. Sınırsız refah ve umut dolu tarihi bir barışın 'nimet'lerinden yararlanıp yararlanmayacağımızı veya korkunç bir savaşın, terörizmin ve umutsuzluğun 'lanet'ine mi maruz kalacağımızı belirleyecek."



BARON KUKLASI

Yaptığı her şey lanet. Orta Doğu değişiyormuş. Katil Netanyahu, BM Genel Kurulu'nda "Yeni Orta Doğu" diye tanımladığı bir haritayı kaldırdı. Ürdün Nehri'nden Akdeniz'e kadar İsrail'i gösteren haritada Filistinlilere ait bir toprak bulunmuyordu. Bütün Filistin toprakları İsrail'e aitti. Gözünü kan bürümüş. Derin ABD'nin tetikçisi olarak Lübnan'a, İran'a, Suriye'ye saldırıyor. Irak'a saldıracak, hazırlanıyor. Türkiye'ye 100-150 kilometre uzaklarda gözünü kan bürümüş dolaşıyor. Eline aldığı nimet olarak gösterdiği derin ABD'nin, yani CIA, Pentagon, silah ve dolar baronlarının kuklası olarak IMEC haritasıyla övünüyor. Hatırlayalım: Eylül 2023'te Yeni Delhi'de düzenlenen G20 zirvesinde ABD Başkanı Joe Biden tarafından ilan edilen "Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru (IMEC)" projesi, nimetlerin taksim edildiği bir proje olarak ortaya konuldu. Katil Netanyahu bu projeye BM Genel Kurulu'nda sarılıyor.



KÜRESEL KORİDOR

"Bir nimeti ufukta gördük. G20 Konferansı'nda, Başkan Biden, Başbakan Modi ve Avrupa ve Arap liderleri, Arap Yarımadası ve İsrail boyunca uzanacak vizyon sahibi bir koridor için planlarını duyurdular. Hindistan'ı deniz bağlantıları, demir yolu bağlantıları, enerji boru hatları ve fiber optik kablolarla Avrupa'ya bağlayacaklar." Ülkem için ne tarihi bir değişim! Bilindiği gibi ABD'nin evanjelist siyonistleri bu projede Türkiye'yi dışta bıraktılar. Katil siyonist Netanyahu buna çok sevinmiş. ABD'nin evanjelist siyonistleri, Filistin'i, Irak'ı, İran'ı, Katar'ı ve Umman'ı projeden kirli düşüncelerle dışlamışlardı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan tokat yediler. "Türkiye'siz bir koridor olmaz. Şu bilinmelidir ki bölgemizde Türkiye'nin dahil olmadığı enerji ve dağıtım koridorlarının etkin ve sürdürülebilir olması mümkün değildir." ABD-İsrail projesine karşı Türkiye küresel bir koridor planıyla meydan okudu.



OVAKÖY OTOYOLU

Basra Körfezi'nden Kerkük- Musul üzerinden Ovaköy ve Türkiye otobanları üzerinden Avrupa'ya geçiş hattı. Karayolu, demiryolu, doğal gaz boru hatları ile Büyük Türkiye Projesi ilerliyor. Başkan Erdoğan, Basra-Ovaköy küresel koridorunu Asya'dan gelen kardeşlerimiz Türk Devletler Birliği üyelerinin can damarı olacak Zengezur Koridoru'nda geçecek küresel koridor ile birleştiriyor. Kardeşlerimiz Azerbaycan da bu birleşik koridordan Kafkasya'dan Basra Körfezi'ne erişecek. ABD'nin Suriye koridorunu da paçavraya çevirdik. 2016 yılında derin ABD aparatı FETÖ'yü kullanarak Türkiye'de bir darbe planladı. Eğer başarılı olsalardı, bugün Kuzey Irak-Kuzey Suriye-Akdeniz PKK koridorunu kuracaklardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, aziz milletimiz ve kahraman ordumuzun gövdesinde ABD ve İsrail'e tarihi bir darbe vurdu. Kuzey koridorlarını 15 Temmuz'dan 15 gün sonra kahraman Türk ordusu paçavraya çevirdi. ABD ve aparatı 15 Temmuz'da başarılı olsalardı, bugün Suriye de Irak gibi üçe bölünmüştü. Fırat Kalkanı ile hayallerini gömdük. IMEC projesi ile Türkiye'yi dışta bırakacaklarını sanıyorlar. Hayal görüyorlar. Kuzey koridorları paçavraya döndüğü için şimdi İsrail'i tetikçi olarak kullanan Amerika, sözde Davut Koridoru'nu kurmayı planlamış.



SONUÇ

Türkiye, Teröristan'ı asla kurdurmayacak. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin ABD-İsrail'in Irak Süleymaniye bölgesi ile Suriye Deir ez-Zor işgal bölgesi arasında birleşik PKK uydu kantonları kurmayı hayal ettiklerini söyledi. Türkiye, Irak'ta kilit vurdu; yapamayacaklar. Suriye'de ABD ikinci İsrail PKK kantonunu da kuramayacak. Katil Netenyahu'yu Suriye'ye yönlendiren derin Amerikanın foyası da ortaya çıktı. Evet, Suriye'de derin ABD'nin kurmaya heves ettiği PKK/PYD/ SDG kantoncuğu, uydu garnizon ikinci İsrail'dir. Teröristan, ikinci İsrail'dir. Birinci İsrail'i Müslüman dünyanın içine hançer olarak derin İngiltere sokmuştu. 100 yıldır kan akıtıyorlar. Suriye'de de ikinci İsrail'i derin Amerika, evanjelist siyonistler asla kuramayacak. Aziz Türk Milleti, 9 Eylül'de İngilizleri İzmir'den denize döktüğü gibi yine yapar. Asla unutulmasın.