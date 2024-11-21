Gazi Meclis’te siyasi eşkıyalık

CHP içindeki manevralar baş döndürüyor. Genel Başkan Özgür Özel’den memnun olmayanların homurdanmaları ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yaşanan çekişmeler, partinin dağılmaya başladığını gösterdi. CHP’de yaşanan bunalım, dün de Meclis’e taşındı ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya çirkin bir saldırıya kadar vardı.

CHP milletvekillerinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu görüşmelerine gelen Ali Yerlikaya'ya gösterdiği tepkiler bunalımın üst seviyeye çıktığını gösterdi.

Yerlıkaya'ya CHP'li milletvekilleri, "Siz bizi Esenyurt Belediyesi'ne almadınız biz de sizi Meclis'e almayacağız" diyerek sert girişimlerde bulundular. TBMM'de Komısyon Salonu girişinde CHP'li Ali Mahir Başarır ve Bakan Yerlikaya arasında sert tartışma yaşandı. Çıkan arbede arasında göğüs göğüse itişmeler utanç verici sahnelerdi.

GÜYA ESENYURT RÖVANŞI

CHP milletvekilleri, komisyon öncesi salona "kayyum bütçesine hayır", "kayyum halk iradesine darbedir" dövizleriyle girdi. CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, görüşmelerin başlamasının ardından gerginliği yükseltirken, "Utanç verici görüntüleri Türkiye paylaşıyor. Bir kamu kurumuna milletvekillerini sokmadınız. Sayın Bakan siz meclis odalarını dinliyorsunuz, telefonları dinliyorsunuz. Kesin dinliyorsunuz" iddiasında bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Başarır'a "İftira atma" diye yanıt verdi.

CHP'li Ali Mahir Başarır'ın başını çektiği provokasyon sonrası Meclis'te arbede yaşandı. Barbarca bir tutum sergileyen CHP'li vekiller, İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın salona girmesini engellemeye çalıştı.

Yerlikaya'nın bu sözlerine Başarır ise, "Sen bunu anlayacak bir bakan değilsin. Sayın bakan sen ne hakla kapıda duruyorsun" dedi. Başarır provokasyonunu sürdürürken, Bakan Yerlikaya, "İndir o parmağını" diye tepki gösterdi.

Başarır'ın Bakan Yerlıkaya'ya sert laflar etmesi ile başlayan tartışmalar, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Mehmet Muş'la devam etti.

ÖMER ÇELİK'TEN SERT YANIT

"Kadın milletvekillerini öne koymuşsunuz kavga ediyorsunuz" diyen Mehmet Muş'a, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Bu lafını geri al!" diyerek tartışmayı devam ettirdi.

Komisyon Başkanı Muş, "Lütfen yerinize oturun. Ben gördüğümü söylerim.

İki milletvekili önde, yakışıyor mu?

Geliyorum, içeri giremiyorum. Bana izin vermiyorsunuz? Böyle iş olmaz.

Kavgalar yüzünden toplantılara iki kez ara verilmek zorunda kalındı" ifadelerini kullandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de CHP'lileri Meclis'te yarattığı rezaletle ilgili konuştu. Çelik, "Bazı CHP milletvekillerinin İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya Meclisteki saldırısı barbarlıktır" diyerek tepki gösterdi.

Çelik şu açıklamayı yaptı: "Bu saldırıyı lanetliyoruz. Meclis'te eşkıyalık kabul edilemez. Hiç kimse Bakanlarımızı ve Milletvekillerimizi susturamaz.

Barbarlıkla siyasi mücadele konusunda tecrübemiz yüksektir. CHP bu saldırı karşısında gereğini yapmalıdır.

Barbarlığın gereğini yapmayanların demokrasiden bahsetmesi de normalleşmeden bahsetmesi de yalan muamelesi görecektir" şeklinde konuştu.

Ekrem İmamoğlu, misilleme yaparak Kılıçdaroğlu'nun duruşmasına gitmeyecek.

CHP'DE PROBLEMLER BİTMEZ

CHP milletvekilleri TBMM'de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı salona sokmamaya çalışırken, CHP içindeki manevralara bir yenisi eklendi. CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan hapis ve siyasi yasak istemli davada 22 Kasım günü mahkemede ifade verecek. Kemal Kılıçdaroğlu, duruşmasına ilişkin, "safları sıklaştırın" başlıklı video yayınladı. Videoya ABB Başkanı Mansur Yavaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gibi isimlerden destek mesajları geldi. Kılıçdaroğlu'nun davasının görüleceği 22 Kasım'da İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun BERLİN'E GİDECEĞİ öğrenildi. Kemal Kılıçdaroğlu'na destek için Ekrem İmamoğlu'nun Ankara'ya gelmeyip BERLİN'e gitmesi, CHP içinde dalgalanmalara yol açarken, çok manidar bulundu. Kılıçdaroğlu kanadına mensup isimler, Berlin seyahatini "misilleme" olarak değerlendirirken, Genel Başkan olduğu dönemde Kılıçdaroğlu'nun genel başkan yardımcılığını yapan Eren Erdem ise, "Bu misilleme neyin nesi?" mesajını paylaştı.

SONUÇ

EKREM İmamoğlu'nun tam da Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardım istediği 22 Kasım'da "Adil Bir Demokrasi İçin" başlıklı bir oturumda konuşmak için Berlin'e gitmeye kalkması, tartışmanın fitilini ateşledi.

İmamoğlu'nun davaya katılmayarak Berlin'de bulunacak olması çok manidar bulundu. Hatırlayalım.

Aralık-2022'de İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. Kılıçdaroğlu o gün Almanya gezisine çıkmıştı. İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener, koşarak İstanbul'a gitmiş, İmamoğlu ile otobüs üzerinde miting yapmıştı. Bu gelişme Kılıçdarolu ve Akşener'in aralarının bozulmasına yol açmıştı. Bu sefer, İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na destek için GELMİYOR. ALMANYA'YA BERLİN'e gitmesi manidar. CHP'de Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki çekişmelerin sonucu oluşan FAY HATTI hareketlendi.

Öncü depremler geliyor. CHP'DE OLAĞANÜSTÜ KURULTAY TAMTAMLARI ÇALIYOR.