CHP'de iki fay Hattı'nda son hareketlenmeler

Hemen hemen her İÇ SİYASETTEKİ gelişme, CHP'de 4 isim, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki manevraları hızlandırıyor.

Son 15 gün içinde iki siyasi gelişmenin CHP'nin 2 FAY HATTINI hareketlendiği gözleniyor. Bunlardan birisi, Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane Medyası eşliğinde PKK üyeliğinden görevden alınan Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk'ü ziyaretini şovlara çevirmesinin CHP içindeki milliyetçi-ulusalcıları rahatsız etmesi. İkincisi, OLAĞANÜSTÜ KURULTAY tartışmaları ve Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin imza toplama çalışmaları.

İMAMOĞLU'NUN MARDİN ŞOVU

İstanbul'da CHP ile DEM (HDP) arasında KENT UZLAŞININ mimarı olan Ekrem İmamoğlu, CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın PKK üyeliğinden görevden alınması sonrası CHP'de bir fay hattı sallandı.

Esenyurt olayı CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı için büyük çekişme içinde İmamoğlu ekibi ile Mansur Yavaş ekibi arasında ideolojik ayrılığı net olarak ortaya çıkarmıştı. Ekrem İmamoğlu'nun Esenyurt şovlarına Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş katılmamıştı.

Ekrem İmamoğlu'nun saraçhane medyası eşliğinde, terör örgütü üyeliğinden aldığı ceza ve aynı suçtan sürdürülen soruşturma nedeniyle görevden alınan DEM'li Belediye Başkanı Ahmet Türk'ü Mardin'de ziyaretini şova çevirmesi de, CHP'nin milliyetçi-ulusalcı kanatta yine rahatsızlık yarattığı konuşuluyor. Hem Esenyurt'ta hem de Mardin'de olası Cumhurbaşkanlığı adaylığında DEM'in desteğini almak için şimdiden Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı şovlar ve CHP-DEM KENT UZLAŞINI SÜRDÜRME çabaları dikkatlerden kaçmadı. Ahmet Türk tarafından Mardin'in Derik ilçesindeki Kasrı Kanco'da ağırlanan İmamoğlu, "Birbiriyle gerçekten samimi konuşan insanların inşa edeceği bir dönemin varlığı için koşuyoruz.

Burada atacağımız güçlü, iyileştirici ve birleştirici adımların, yakın coğrafyamıza da iyi geleceği sorumluluğunu taşımaktayız" diyerek Belediye Başkanlığını aşan sözler sarf etmesi dikkat çekti. CHP'nin milliyetçi-ulusalcı kanadının önde gelen ismi Mansur Yavaş'ın DEM(HDP) rahatsızlığı devam ederken, İmamoğlu'na Mardin ziyaretinde CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen, Gül Çiftçi, Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak, Doğan Hatun ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere eşlik etti.

Netice itibariyle, Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığında DEM (HDP) KARTINI kullanıyor.

Mansur Yavaş, DEM(HDP) İTTİFAKINA uzak dururken, milliyetçi-ulusalcı kitlelere yönelmiş görünüyor. CHP'deki bu fay hattı, daha çok su kaldırır.

YENİDEN OLAĞANÜSTÜ KURULTAY

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel tandemi ile devrildiği son kurultayın üzerinden henüz bir yıl geçmişken, parti bir kez daha kurultay çağrılarını konuşuyor.

Esaslı tartışmayı, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın, CHP lideri Özgür Özel'in politikalarını eleştirerek yaptığı "CHP'de kurultay bir lütuf değildir, haktır" çıkışı ve buna genel merkezin sert yanıtı ateşledi. Özel'e muhalif isimler, olağanüstü kurultay için imza toplama hazırlıkları temasları yaparken, gerek Kılıçdaroğlu gerek Salıcı süreç için "Cin şişeden çıktı" ifadesini kullanıyor. 6-9 Ekim Sivas Tüzük kurultayında alınan kadar gereği, olağan kurultayın en geç Kasım 2026'da yapılması gerekiyor. CHP'de genel başkanın çağrısı veya salt çoğunluk olan 685 delegenin imzasıyla, olağanüstü kurultay toplanabiliyor. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun sağkolu Oğuz Kaan Salıcı'nun,bu gerçeği bilerek, Olağanüstü Kurultay'dan bahsetmesi, gerekli olan 685 delegenin varlığını gündeme taşıyor.

Olağanüstü Kurultay talebinde bulunması üzerine Genel Başkan Özel çok sert konuştu. "Parti oyunu düşürmek pahasına kimse benden kurultay dilenmesin"diyen Özel'in, "Senin gücün yok, kuvvetin yok, kudretin yok.

Geçmişte ezdiğin örgüt karşına geçmiş, yanında değil. Sen dönmüşsün benden kurultay talep ediyorsun" ifadelerinin Salıcı'yı hedef aldığı yorumu yapıldı.

Ardından, CHP Sözcüsünün çok sert açıklamalarından Salıcı'ının, tepkili olduğu konuşuluyor. Özgür Özel ve CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in, Salıcı'yı hedef alan sözleri Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bazı milletvekillerinin de tepkisine neden oldu.Salıcı'ya, "Bu artık kişisel meselen olmaktan çıktı, bir had bildirmeye dönüştü, kabul edilemez" diyerek destek verdi.

CHP kulislerine göre, "CHP tabanında büyük bir kesim normalleşme politikalarından, Özel'in zikzaklarından, Meclis'te ayağa kalkılmasından rahatsız. Bu eleştiriler dile getirilecek, fikri takip yapılacak. Artık cin şişeden çıktı."

KEMAL KILIÇDAROĞLU CEPHESİ

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, YENİDEN GENEL BAŞKAN OLMA ŞANSI YARATACAK OLAĞANÜSTÜ KURULTAY'A SICAK BAKIYOR.

Gelişmeleri yakından izliyor. Doğru zamanlamanın beklendiği vurgulanıyor.

Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, ilerleyen süreçte, CHP'nin mevcut yönetimine eleştiride ortaklaşan parti içi muhalefetin birlikte hareket etmesini mümkün görüyor. DOĞRU ZAMAN NE ZAMAN? Kılıçdaroğlu'na yakın bir milletvekili, "Olağanüstü kurultay için doğru zaman bekleniyor ama bu süreç uzamaz. Yani öyle 1 yıl, 6 ay değil, çok daha yakın zamanda kurultay gündeme gelebilir" iddiasında bulundu.

İMAMOĞLU'NUN A VE B PLANI

Ekrem İmamoğlu ve ekibi Salıcı ile genel merkez arasındaki kurultay tartışmasından şimdilik uzak duruyor. Nitekim, CHP Sözcsü Deniz Yücel'in Salıcı'yı hedef alan sosyal medya paylaşımı, İmamoğlu'nun Saraçhane medyasında yer bulmadı. İmamoğlu cephesi yaşananları şöyle yorumluyor:

"Genel Başkan konuyu kapattığını açıkladı ama arkasından 81 il başkanları açıklaması geldi.

Genel başkan, "Arkadaşımız böyle bir açıklama yapmış, günü gelince zaten kurultay yapılacak, bugün bizim baktığımız mesele değil" deyip geçebilirdi. İl başkanları bildiri yayınlasın, sözcünün tweeti retweet edilsin. Bunlarla hiç uğraşmaması gerekirdi."

SONUÇ

EKREM İmamoğlu'nun A ve B planlarından bahsediliyor.

İmamoğlu'nun, hakkında İSTİNAF MAHKEMESİ'NDEN çıkacak karara göre, geleceğine dair kararlar alacağı belirtiliyor.

A PLANI: İSTİNAF kararı, siyasi yasak kararını BOZMA şeklinde olursa, İstanbul Belediye Başkanı olarak devam edecek. Özgür Özel'in Genel Başkanlığını koruyacak. Cumhurbaşkanı adayı olmasında birlikte çalışacaklar.

B PLANI: İSTİNAF'TAN KARAR İmamoğlu aleyhine olursa, yani ilk mahkeme kararı onaylanırsa, Ekrem İmamoğlu, Yargıtay'a gitmeyi, Yargıtay sürecinde CHP GENEL BAŞKAN OLMAYI planlıyor. Yani, CHP Genel Başkanlığı ağırlığının YARGITAY KARARINI ETKİLEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORLAR. Böyle bir durumda, Ekrem İmamoğlu iki yolla genel başkanlığa gelebilir. Ya Özgür Özel Genel Başkanlıktan ayrılır. Boşalma olursa genel başkanlık seçimi yapılır ya da, Özgür Özel genel başkanlığı bırakmazsa, Olağanüstü Kurultay için İmamoğlu harekete geçer. Bu duruma Kemal Kılıçdaroğlu delegeleri imza atacağından, 2025 yılı Şubat- Mart aylarında CHP'de Olağanüstü Kurultay gerçekleşir. KİM KAZANIR?

İMAMOĞLU İLE KILIÇDAROĞLU MÜCADELESİ GÜNDEME GİRER.