İmamoğlu medyası nefes nefese

İMAMOĞLU Medyası"nda "NEFES NEFESE' hareketler ve hızlanan manevralar gözleniyor. Neden acaba? Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasağa kadar uzanacak davasında İSTİNAF MAHKEMESİ kararı çıktı çıkacak. Ekrem İmamoğlu telaş içinde. Beyin takımı çeşitli senaryolar hazırlıyor. Medya harekatı senaryoları, siyasi senaryolar kulislerde konuşuluyor. Siyasi senaryoların parantezinde gelişmeler şöyle;

İstinaftan 'olumsuz karar' çıkarsa CHP'nin tüm gövdesiyle direnişe geçmesi için Ekrem İmamoğlu, Genel Başkan Özgür Özel'i ikna etmiş görünüyor. Zaten Özgür Özel'in eli mahkumdu. Çünkü CHP Genel Başkan olmasını Ekrem İmamoğlu sağlamıştı. Eğer İmamoğlu'nun CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Özgür Çelik'i seçtirmeseydi, CHP İstanbul'un 190 delegesi destek vermeseydi, Özgür Özel Genel Başkan seçilemezdi. Kemal Kılıçdaroğlu gelirdi. Hatırlayalım. CHP'nin 2023 yılı Ekim ayında yapılan Kurultay'ında Özgür Özel oy aldı, Kemal Kılıçdaroğlu oy aldı. İstinaf Mahkemesi'nden hakkında 'ilk mahkeme kararı onayı çıkar' paniği ile Ekrem İmamoğlu beyin takımı neler yapılmalı' üzerine harıl harıl çalışıyor.



SARAÇHANE MEDYASI

Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane medyası var. Saraçhane medyası yeni takviyelerle istinaf sonrasına hazırlanıyor. Beyin takımı yeni kurulan medyalar, alım satımlar ile İmamoğlu' nun ilgisi yok diye Yazılı -sözlü algı çalışmalarını arttırdılar ama kulislerde NEFES NEFES'e manevralar konuşuluyor.



EKREM'İN NEFESİ Mİ?

CHP' ye yakınlığı ile bilinen ve önde gelen Medya Grubu, SÖZCÜ'de geçen ay deprem oldu. Sözcü'yü büyüten Genel Yayın Yönetmeni tecrübeli gazeteci Metin Yılmaz, güçlü kadrosu ile gazeteden ayrılmıştı. NEFES isimli yeni Gazetesi'ni çıkarmaya hazırlanıyorlar. Sahibi, Somut Yayıncılık Bilişim A.Ş. Ekrem İmamoğlu'nun " yeni sesi " olacak iddiaları çok yaygın. NEFES GAZETESİ 29 Kasım'da Bursa Mudanya'da reklam çekimi yaptı. Yeni kadronun ellerinde NEFES gazetesinin prova baskıları vardı. NEFES'in prova baskıyı görünce Sözcü'nün sahibi BURAK AKBAY'IN telaşlandığı ve bir gün sonra, Estetik Yayıncılık A.Ş. olarak 30 Kasım'da "SON NEFES " markasıyla patent başvurusunda bulunduğu konuşuluyor. İddialara göre Ekrem İmamoğlu'nun NEFESİ ne kadar Sözcü mizanpajına benziyorsa BURAK AKBAY'ın da SON NEFES'i NEFES gazetesine benziyormuş. Logolar harf karakterleri, hurufat tıpatıp aynıymış. Yani Burak Akbay'ı İmamoğlu'nun NEFES' inin prova baskısı telaşlandırdığı iddiaları var. NEFES ekibi haber göndermiş, "NEFES ile Sözcü'nün benzerliği olmayacak" denilmiş. Ekrem İmamoğlu'nun NEFES 'i olduğu konuşulan, gelecek hafta 10 Aralık Salı günü bayilerde olacakmış. Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane medyasında, önümüzdeki günlerde SÖZCÜ İLE NEFES NEFES'de ne gibi gelişmelerin olacağı merak ediliyor.



EKREM'İN SENARYOLARI

İSTİNAF'tan aleyhinde karar çıkarsa Ekrem İmamoğlu ne yapacak? Özgür Özel, CHP'nin tüm gövdesini Ekrem İmamoğlu'nun arkasına yığması yetecek mi? İmamoğlu'nun A ve B planlarından bahsediliyor.

İmamoğlu'nun karar aleyhinde çıkarsa Yargıtay'a götürecek. Yargıtay kararının en az 2 yılda çıkması söz konusu olabilir. Yani 2027 yılı. Bilindiği gibi Cumhurbaşkanlığı seçimi 2028 Haziran'da yapılacak. Cumhurbaşkanlığı seçimleri öne çekilirse TBMM'nin öne alma kararıyla 2027 yılı seçim yılı olabilir. Ekrem İmamoğlu'nun beyin takımı senaryosuna göre İmamoğlu 2027 yılına kadar İstanbul Belediye Başkanı olarak kalmayabilir. İki senaryo var.



BİRİNCİ SENARYO

Ekrem İmamoğlu, davası Yargıtay'a giderse, CHP Genel Başkanı olmak ister. Bunun için olağanüstü kurultay gündeme girer. 2025 yılı Mart-Nisan ayları konuşuluyor. İmamoğlu, Yargıtay'da temyiz davası sürerken CHP GENEL BAŞKANI POZİSYONUNDA olmak istiyor. Çünkü Yargıtay'ın vereceği karar, CHP GENEL BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU hakkında verilmiş olacak. CHP Genel Başkanı'na Yargıtay'ın siyasi yasak koymasının dolaylı biçimde etkilemesi düşündürülüyor iddiası var. Ekrem İmamoğlu olağanüstü kurultayı hedeflerse, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yeniden genel başkanlığa gelmek için CHP OLAĞANÜSTÜ KURULTAY mekanizması içinde olduğu unutulmamalı. Bu senaryo olursa, Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu mücadele edecek demektir. Peki, Özgür Özel ne yapacak? İkinci senaryo da Özel var.



İKİNCİ SENARYO

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay süreci başladığı taktirde EKREM İMAMOĞLU'NU CHP CUMHURBAŞKANI ADAYI göstermesi. durumunda, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'i koruyacak. Cumhurbaşkanlığı kampanyasını yürütecek. Özgür Özel de genel başkanlığa devam ederken, ERKEN SEÇİM kampanyalarını hızlandıracak. Sokakları, arka bahçelerini hareketlendirecek...

SONUÇ

İmamoğlu'nun ikinci senaryosunda bir sıkıntı var. Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'nu CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edince, bütün anketlerde İmamoğlu'nun önünde çıkan ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MANSUR YAVAŞ'ın olası hamlesi. Yavaş, Ekrem İmamoğlu Özgür Özel denklemini çok düşündürüyor çok. Kulislere devam edeceğiz.