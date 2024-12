Tel Rıfat bölgesi PKK’dan temizlendi

Suriye Milli Ordusu Tel Rıfat’ı PKK’nın elinden kurtardı. Halep’e ve Tel Rıfat’a giren ordu, ilerlemesine devam ediyor.

Amerika- İsrail alıyorlardı mazlumun ahını artık çıkıyor aheste aheste. Gazze'ye, Lübnan'a, Suriye'ye çöken Amerika ve tetikçisi Siyonist Netanyahu, on binlerce Müslümanın, kadının, çocuğun kanına girdi. Milyonlarca masum insanı göç etmek zorunda bıraktı. Soykırımcılık damgasını yediler. İnsanlıklarının bittiğini gösterdiler. 2 milyarlık Müslüman dünya vicdansız olduklarını apaçık gördü. VAKİT GELDİ. Derin ABD-İsrail ve aparatları akıttıkları masumların kanlarında, gözyaşlarında boğulmaya başladılar.

ABD APARATI PKKYPG ÇÖKÜYOR.. Suriye Milli Ordusu (SMO) Derin ABD'nin aparatı PKK-YPG/SDG işgalinde olan SURİYE TEL RIFAT'I kurtardı. ABD'nin komutan muamelesi yaptığı PKK-YPG çapulcusu Mazlum Kobani, ABD'nin işgalinde olan Deyri Zor'a kaçtı.

Suriye'de Beşar Esad rejimi karşıtı silahlı gruplar, Halep'te rejim güçlerinin PKK/YPG'ye bıraktığı uluslararası havalimanı ve çevresinde görüntülendi. Öte yandan Suriye Milli Ordusu'nun da Tel Rıfat'taki ilerleyişi devam ediyor.

ÖZGÜRLÜK ŞAFAĞI

Türkiye sınırına 18 kilometre mesafede bulunan Tel Rıfat, 8 yıldır YPG/PKK'lı teröristlerin işgalinde bulunuyordu. Suriye Milli Ordusu (SMO) terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonuyla TEL RIFAT'I ÖZGÜRLEŞTİRDİ.

ABD aparatı PKK-YPG'nın işgalinde olan MÜMBİÇ VE AYNEL ARAP ÖZGÜRLEŞMEYİ BEKLİYOR. AZ KALDI.

10 Kasım'da Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin, Suriye ve Irak'ta PKK'ya yönelik yeni bir kara operasyonlarına hazırlandığını açıkladı.

27 Kasım'da, Halep'teki hakimiyetindeki alanlarını çok kısa sürede kaybeden Suriye rejim güçleri, terör örgütü PKK/ YPG'den destek istemiş ve bu durum PKK/YPG'ye alan açtı.

SURİYE MİLLİ ORDUSU TÜRKMEN TUGAYLARI, ABD aparatı terör örgütü PKK/ YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planını Özgürlük Şafağı Operasyonu ile paçavraya çevirdi.

Suriye Milli Ordusu, askeri uçakların ve hava savunma sistemlerinin yer aldığı Kuveyris Askeri Havaalanı'nı ve stratejik öneme sahip Minniğ Havalimanı'nı da PKK/ YPG'den temizleyerek Tel Rıfat-Mümbiç hattını da kesti.

YENİ SÜREÇ YAKIN

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'ya gelen İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüştü.

Önceki gün yazmıştık: ASTANA ANAHTARI DEVREDE. Fidan, Şam'ın krizin çözülmesi için uzlaşma sağlaması gerektiğini belirtti ve Türkiye'nin bu konuda İran'la koordinasyon içinde olacağını söyledi. Fidan, Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklediklerini belirtti. Son kriz anının Türkiye'ye düşman terör örgütlerine geçit olmaması gerektiği uyarısında bulundu.

"Türkiye terör örgütlerine geçit vermeyiz" diyen Fidan, terör örgütlerinin bulundukları yerde yok edileceklerini söyledi. Türk halkını dikkate çağırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye sorununun diyalogla çözülmesi gerektiğine inandığını belirten Fidan, bu konuda Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla konuştuğunu aktardı.

YENİ ADIMLAR

Fidan, yeni bir Astana sürecinin yakın olduğunu söyledi.

Bu konuda Rus yetkililerle konuştuklarını belirtti. Fidan, çözüm için diplomatik görüşmeler yaptıklarını yineledi ve bu görüşmelerin Suriye için hayati olduğunu söyledi. Lübnan, Katar ve ABD'nin yanında bölgedeki ülkelerle konuştuklarını belirtti. Arap Birliği ve BM bilgilendirildiğini açıkladı.

Belli bir bilgilendirme trafiğinin devam edeceğini söyledi.

Fidan, "Suriye meselesi çeşitli boyutlarda evirildiğini" belirtti. önemli sonuçlara ulaşarak yeni dönemde Türkiye olarak yeni adımlar atmak istediğine de dikkat çekti.

Terör örgütü YPG/PYD elebaşlarından Mazlum Abdi de Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) düzenlediği Özgürlük Şafağı Operasyonu nedeniyle Halep ve Tel Rıfat ile bağlantılarının kesildiğini itiraf etti.

SURİYE SİLUETİ

HTŞ'nin Halep ve Hama'yı ele geçirmesiyle başlayan SURİYE KAOS'unda üst aklın stratejik hedefi konuşuluyor. Lübnan ile ateşkesinden sonra okları Esad ve İran'a çeviren İsrail'in Suriye'deki rolü ne? İsrail'in medya kuruluşlarından Times of İsrail, Halep'in kontrolünü ele geçiren HTŞ'nin askerlerinden birisinin konuşmasına yer verdi. HTŞ'li, Halep başarısını İsrail'e bağladı. Hem bu sitede hem de The Jerusalem Post gazetesinde, Tel Aviv'in son durumdan İran ve Hizbullah'a karşı kazançlı çıkacağını yazdı.

Halep operasyonuna katılan HTŞ'li asker, pazar günü İsrail'in kanalına konuştu. Bu konuşma, İsrail'ın ana akım medyasından Times of İsrail internet sitesinde Lazar Berman'ın analizinde aktarıldı ve yorumlandı. Berman, "İsyancı komutan, saldırı ile İsrail'in askeri başarısı arasındaki bağlantıyı gizlemeye çalışmadı" diyerek analiz yaptı. Berman, HTŞ'li komutanın, "Esad rejimini devirmek ve İsrail de dahil olmak üzere tüm komşularıyla iyi ilişkilere sahip bir hükümet kurmak" diyerek amacını söylediğini belirtti.

Tel Aviv'deki Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nün Kuzey Arenası Programı başkanı Carmit Valens de The Times of Israel'e yaptığı açıklamada, "Zamanlama tesadüf değil, Başta Hizbullah ve İran olmak üzere 'Direniş Ekseni'nin içinde bulunduğu kritik, hatta tarihi zaafı çok iyi tespit ediyorlar" dedi. Yabancı bir gazetede ise Halep operasyonu için "İsrail'e bazı olası faydalar ve fırsatlar da sunuyor" analizi yer aldı. "En bariz fırsat, muhaliflerin Esad'a doğru ilerlemesinin İran-Suriye-Hizbullah eksenini zayıflatacak olmasıdır. Kendisi zayıflamış bir konumda olan İran, artık Esad rejimini kurtarmak için kaynak harcamak zorunda kalacak. Hizbullah'ı yeniden inşa etme ve yeniden inşa etme pozisyonunda olmayacak."

SONUÇ

ABD'NİN SURİYE KARARI. Son Suriye krizinin arka planında bulunan Amerika, çok kritik bir açıklama yaptı. ABD'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: SON MADDEYE ÇOK DİKKAT. Suriye'deki durumu yakından takip ediyoruz ve son 48 saattir bölgedeki başkentlerle temas halindeyiz.

Esad rejiminin, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararında belirtilen siyasi sürece katılmayı sürekli reddetmesi ve Rusya ile İran'a dayanması, şu anda kuzeybatı Suriye'de yaşanan olayların, özellikle rejim hatlarının çöküşünün, koşullarını yaratmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri, Hay'at Tahrir el-Şam (HTŞ) liderliğindeki bu saldırıyla hiçbir şekilde bağlantılı değildir. (Not: Gerçekleri gizleme taktiği) Müttefikleriyle birlikte, gerilimin azaltılmasını, sivillerin ve azınlık grupların korunmasını ve bu iç savaşı tamamen sona erdirebilecek, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararıyla uyumlu ciddi ve güvenilir bir siyasi süreç çağrısında bulunmaktadır.

ABD'NİN GERÇEK NİYETINI GÖSTEREN RESMİ SON MADDEYE DİKKAT... SAVUNMAYA VE KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ. Suriye'de IŞİD'in bir daha asla yeniden dirilmemesini sağlamak için hayati önem taşıyan ABD PERSONELİNİ VE ASKERİ MEVKİLERİNİ TAM OLARAK SAVUNMAYA VE KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ.

Derin Amerika, Suriye'deki işgal ettiği Deyri Zor bölgesindeki PKK-YPG/SDG'yi savunmaya devam edecekmiş.

ASLA UNUTULMASIN.

AMERİKA'DA BAŞKANLAR GELİR GEÇER, ABD DERİN DEVLETİ (CIA, PENTAGON, DIŞ İLİŞKİLER KONSEYİ, SİLAH BARONLARI) BORUSU ÖTER.