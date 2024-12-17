Türkiye hem sahada hem masada

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin, Ortadoğu'nun kaderini etkileyecek YENİ SURİYE İNŞASI bağlamında stratejik hamleleri sürüyor. Zalim Esad'ın 8 Aralık'ta devrilmesinden 5 gün sonra, Türkiye Şam Büyükelçiliğini açtı.

Türkiye, yeni Suriye yönetimini tanımada kıymetli stratejik hamleyle öne geçmiş oldu. Şam Uluslararası Havalimanı yeniden hizmete alınıyor. Bugün havalimanı personeli göreve başlayacak.

Türk Hava Yolları, Şam seferlerine başlayacak. Yeniden hizmete girmesi, bölgedeki ulaşım ağını canlandıracak kritik adım olarak değerlendiriliyor.

2 Avrupa yapımı savaş uçağı Eurofighter da bugün Ankara'da olacak. Katar'da Ferocious Falcon V Tatbikatı'na katılan İngiliz Hava Kuvvetleri'ne ait iki Eurofighter tipi savaş uçağı, bugün Ankara'da Mürted Hava Meydan Komutanlığı'na gelecek.

KAPSAYICI ROLLER

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler önceki gün, TBMM'de bütçe görüşmeleri ve sonrasında Eurofighter, F-35 ve S-400'ler konusunda detaylı açıklamalar yaptı: "F-35 konusunda da almak istediğimizi daha önce söylemiştik. F-16 alım sürecindeki olumlu havanın F-35 sürecine de yansıyacağını düşünüyoruz.

ABD'de görevi devralacak yeni yönetimle de müttefiklik ruhuna aykırı CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasını konuşacağız. S-400 ile ilgili tutumumuzda ise bir değişiklik yoktur." Suriye'deki yeni yönetimle askerî iş birliği olur mu? sorusunu Bakan Güler cevapladı: "Hâlihazırda birçok ülke ile Askerî Eğitim ve İş Birliği Anlaşmamız bulunuyor. Yeni yönetimin talep etmesi durumunda gerekli desteği sağlamaya hazırız." Bakan Güler şunları söyledi: "ABD'nin Suriye'de bugüne kadar belli bir tutumu vardı ancak ortam değişti. Artık herkes istese de istemese de ortaya çıkan gerçekliği kabullenmek zorunda. Ayrıca Esad'ı deviren yeni yönetimin vermiş olduğu mesajlara dikkat edersek ülkede kapsayıcı rol oynayacaklarını açık açık ifade ettiler."

YPG'NİN TASFİYESİ

Güler, "Öncelikli konumuz PKK/YPG terör örgütünün tasfiyesidir.

Yeni dönemde Suriye'de PKK/YPG terör örgütü er ya da geç tasfiye edilecek. Bunu hem Suriye'deki yeni yönetim hem de biz istiyoruz. Suriye dışından gelen örgüt mensupları Suriye'yi terk edecek. Suriye'li olanlar silahlarını bırakacak. Bizim ne Irak'ta ne de Suriye'de yaşayan Kürt kardeşlerimizle hiçbir sorunumuz yok. Bizim problemimiz sadece ve sadece teröristlerle.

Suriye'de yaşayan Kürt kardeşlerimiz de terör örgütü PKK/ YPG'nin baskı ve zulmüne maruz kaldı. PKK/YPG'li teröristler orada yaşayan Kürt kardeşlerimizin çocuklarını zorla kaçırıyor ve çocuk yaşta silah altına alıyor. Aileler de bu durumdan rahatsız olduklarından çocuklarını örgütün elinden kurtarmak için başka ülkelere göndermeye çalışıyor. İşte bizim sorunumuz Kürt kardeşlerimize de zulmeden PKK/YPG terör örgütüyledir" ifadelerini kullandı.

YENİ BİR SURİYE

Türkiye'nin Suriye'deki mevcudiyeti, Suriye topraklarının bölünmesine ve orada bir terör koridorunun oluşturulmasına engel olmaktır. Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunması, siyasi sürecin barışçıl şekilde tamamlanması ve sınırımızın terör unsurlarından arındırılması temel amacımızdır.

Gerekli şartlar oluştuğunda Suriye'nin yeni yönetimiyle bu konular görüşülüp tekrar değerlendirilebilir. Süleyman Şah Türbesi'nin Karakozak köyündeki yerinden şu anda bulunduğu Suriye Eşmesi köyüne geçici olarak taşıdığımızı daha önce ifade etmiştik.

Türbenin Karakozak köyündeki eski yerine taşınıp taşınmaması konusu sahadaki duruma göre daha sonra değerlendirilir.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yeni Suriye'de önümüzdeki dönemin şifrelerini verdi:

"Yeni bir Suriye var. Bundan sonra olacak olan şu: Şam'daki yönetimin kendi millî bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü sağlamak için atacağı adımlar neticesinde PKK-YPG'nin artık çok bir zemin bulamayacağını düşünüyoruz."

RÜYA SATTILAR

Fidan, "PKK-YPG'nin elimine edilmesi, ortadan kaldırılması Türkiye'nin stratejik hedefi. Ya bunlar kendi kendilerini feshederler ya feshedilirler yani yok olurlar. Burada belli parametreler var. İlk etapta Suriye'deki kardeşlerimizin kendi toprak bütünlüğünü, millî bütünlüğünü sağlamayla ilgili atacağı adımlarla bu tehdidi bertaraf etmesine yönelik adımlarını bekleyeceğiz. Birinci aşamada bir an önce YPG/ PKK'nın içerisinde bulunan Suriye'deki Suriyeli olmayan uluslararası terörist savaşçı statüsünde olan unsurların ülkeyi terk etmesi. Türkiye'den, İran'dan, Irak'tan ve Avrupa'dan gelen PKK kadrolarının ülkeyi terk etmeleri gerekiyor.

İkinci aşamada YPG'nin bütün komuta kademesinin, Suriyeli olanların da ülkeyi terk etmesi gerekiyor. Daha sonraki PKK'lı olmayan kadroların yeni yönetimle bir anlayış birliği içerisinde silahlarını bırakarak, normal hayatlarına dönerek artık millî, eşitlikçi Suriye içerisinde hayatlarına devam etmeleri gerekiyor. Onlara satılan bu rüyanın, kandırmacanın da halk açısından kazasız belasız bitmesi gerekiyor. İkincisi DEAŞ'lı tutukların bulunduğu cezaevleri. Kamplarda kadın, çoluk çocuk binlerce insan yaşıyor, bunların Iraklı ve Suriyeli.

Irak ve Suriye'nin bir araya gelip bu insanlara ne yapacaklarına karar vermeleri gerekiyor. Buna en hafif tabirle ikiyüzlülük mü diyelim, çıkarcılık mı diyelim?

Batılılar, kendi vatandaşları olan DEAŞ'lıları kendi vatanlarına getirmemek için başka bir terörist örgütü kullanıyorlar. PKK'ya verilen rol gardiyanlık rolü. PKK şu ana kadar aldığı desteği gardiyanlıktan ötürü aldı. Özellikle Avrupalı devletlerin kendi DEAŞ tutuklularını alıp götürmeleri lazım. Diğerleri için belki bir uluslararası mekanizma bulunur.

Suriye yönetimiyle de konuşulur, bir formül getirilir" dedi.

SONUÇ

BİLİNDİĞİ gibi, Zalim Esad zamanında, resmî olmayan, zımnen uygulanan manidar bir durum vardı.

Suriye hava sahasında Fırat'ın doğusu Amerika, Fırat'ın batısı Rusya'nın kontrolünde bulunuyordu.

Zalim Esad'ı deviren Suriye muhaliflerinin göreve getirdiği Yeni Suriye Millî Hükümeti, hava sahasında Rusya ve ABD'nin kontrolünü kaldırdı. Bu gelişme Türkiye'nin güçlü pozisyona geçmesine yol açtı. Fırat'ın doğusunda ABD'nin desteklediği terör örgütü YPG/ PYD'yi havadan koruması tartışmalı duruma geldi.

Suriye Millî Ordusu (SMO) ve Arap aşiretleri ABD aparatı YPG/PYD'yi adım adım temizliyor. HEDEF: Ayn Arap - Rakka - Haseke - Kamışlı.