Kalın’ın Şam’dan verdiği mesajlar

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan - Türkiye'nin yeni Suriye stratejik hamleleri sürüyor. Başkan Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, 12-13 Aralık Perşembe ve Cuma günleri aynı süreç içinde gerçekleştirdikleri hamlelerle, görüşmelerle dünyaya ve özellikle de Amerika'ya DERİN MESAJLAR verdiler. Perşembe günü Cumhurbaşkanımız Erdoğan, AB Dönem Başkanı Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul ederek önemli konuları ele aldılar. Başkan Erdoğan, Orban'la görüşürken bomba bir gelişme oldu. MİT Başkanı Kalın, Şam'da Emevi Camisi'nde namaz kıldı ve Suriye'de zalim Esad'ı deviren muhalefetin lideri Colani ile aynı otomobilde sohbet ederken verdikleri görüntülerle, Amerika ve Avrupa'nın nefesini kestiler. Özellikle Amerika ve Avrupa'ya DERİN MESAJLAR veren MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Suriye'nin başkenti Şam'a yaptığı sürpriz ziyarette önemli bir ayrıntı vardı. Çok hassas bir zamanda İbrahim Kalın'ın Şam ziyareti sadece diplomatik anlam taşımakla kalmadı, aynı zamanda güvenlik önlemleri ve ziyaretin detaylarıyla da dikkat çekti.



ESENBOĞA'DA KABUL

Kalın'ın Şam ziyaretinin en dikkat çeken kısmı, HTŞ (Heyet Tahrir el-Şam) lideri Ebu Muhammed el-Colani'nin Kalın ile aynı araçta yer almasıydı. Colani'nin aracın direksiyonunda olduğu ve takım elbise giydiği dikkatleri çok çekti. Kalın'ın aracın ön koltuğunda oturması ve çevredeki vatandaşların bu durumu büyük bir ilgiyle ve sevgi gösterisiyle video çekerek karşılaması dünyaya önemli mesajlar veriyordu. Bu ziyaret, bölgedeki önemli gelişmelerin ve ilişkilerin bir yansıması olarak dikkatle izleniyor. Türkiye'nin yeni Suriye inşasında başaktör konumuna gelişi üzerine, Perşembe gecesi ABD Dışişleri Bakanı Blinken apar topar Ankara'ya geldi. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Suriye'de muhalefet lideri Colani ile aynı arabayla dolaştığını uçakta izlediği öğrenildi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, gece İstanbul'a giderken Blinken'i Ankara Esenboğa Havalimanı'nda kabul etti. Perşembe gecesi saat 21.55'te başlayan ve bir saate yakın süren görüşmede Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan eşlik etti. Kabulde, ABD heyetinden ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass ve ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Michael Goldman yer aldı. (Not: John Bass eski Ankara ABD Büyükelçisi. Gürcistan'dan Ankara'ya, Ankara'dan Afganistan'a büyükelçi yapıldı. Çok dikkat edilmesi gereken bir isim. Bagajı ağır.)

TERÖRE GEÇİT YOK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye dair bir açıklama yayınlandı:"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-ABD ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi için Türkiye'nin gayretlerinin yeni dönemde de devam edeceğini belirtti. Türkiye'nin en başından beri Suriye'nin toprak bütünlüğünün, birliğinin ve üniter yapısının korunmasından yana olduğunu dile getiren Erdoğan, Suriye'deki kurumların ihyası ve yeniden imarı noktasında uluslararası toplumun birlikte çalışması gerektiğini kaydetti." BURASI ÇOK ÖNEMLİ! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de faaliyet gösteren ve Türkiye için tehdit kaynağı olan PKK/PYD/ YPG ile DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere tüm terörist yapılanmalara karşı Türkiye'nin öncelikle kendi milli güvenliği için önleyici tedbirler alacağını vurguladı. DEAŞ ile göğüs göğse mücadele etmiş tek NATO ülkesi olarak PKK ve uzantılarının sahadaki durumu fırsata çevirme gayretini engelleyeceğini, DEAŞ ile mücadelede zafiyet oluşmasına da asla müsaade edilmeyeceğini söyledi.



ABD'DEN AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakan Blinken'ı kabulüne ilişkin açıklamada, "Bakan Blinken, güçlü ABD-Türkiye bölgesel işbirliği ile Suriyelilerin liderliğinde ve Suriyelilere ait, hesap verebilir ve kapsayıcı bir hükümete siyasi geçişi destekleme konusundaki ortak çıkarlarımızı ele aldı." ifadesine yer verildi. Açıklamada, Blinken'ın Suriye'de yerlerinden edilmiş kişilere yardım ulaştırılmasının ve DEAŞ karşıtı koalisyonun görevini sürdürmesinin önemine dikkati çektiği bildirildi. Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Dışişleri Bakanlığı'nda görüştü. Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile ortak basın toplantısında önemli mesajlar verirken, "Suriye'deki istikrarın bir an önce sağlanması, terörizmin yer bulmaması, DEAŞ'ın ve bölücü terör örgütü PKK-YPG-SDG'nin Suriye'de hakim olmaması önceliklerimiz arasında" dedi.ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dün gece bizi kabul ederken gösterdiği anlayış ve zaman ayırma cömertliği için şükranlarımı sunmak istiyorum" dedi.



SOĞUK DUŞ YAŞATTIK

Başkan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Fidan'ın, "Suriye'de asla teröristan kurdurulmayacak. Bölücü terör PKKYPG- SDG orada olmayacak.

Siz yapmazsanız, Türkiye yapacak" sözleri karşısında kıvrandığı, soğuk duş yaşadığı konuşuluyor. Başkan Erdoğan, Blinken'i Esenboğa'da kabul ederken, Amerika'ya derin mesaj veren müthiş bir atama yaptı. Türkiye'nin Nuakşot (Moritanya) Büyükelçisi Burhan Köroğlu, Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirildi. Türkiye'nin, beklemeyi tercih eden ülkeleri yarı yolda bırakan yeni Suriye yönetimini tanımada kıymetli stratejik hamle ile öne geçmiş oldu. Suriye Kurtuluş Hükümeti de 12 Aralık'ta yaptığı açıklamayla, Şam'da büyükelçiliklerini yeniden açacağını açıklayan Türkiye, Katar, Mısır, Irak, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Ürdün, Umman ve İtalya'ya teşekkür eden bir açıklama yaptı.



SONUÇ

Muhakkak dikkatinizi çekmiştir. ABD'nin DEAŞ'ı kurduğunu, ABD Başkanlığına seçilen Trump açıklamıştı. Amerika hala DEAŞ karşıtı koalisyon hikayesi anlatıyor. 'DEAŞ var' hikayesi ile aparatı PKK-YPGSDG'yi Suriye'de yaşatmanın peşinde. Nihayetinde, ikinci İsrail kurma, PKK-YPG uydu kantoncuğu oluşturma, Suriye'yi bölme hayalinden vazgeçmiş değiller. Hala yutturma peşinde geziyorlar. Ama Başkan Erdoğan'ın kararlı duruşu karşısında kıvranıyorlar. Yeni Suriye inşasında başaktör konumunda bulunan Başkan Erdoğan karşısında sıkışmış durumdalar. EVET. Türkiye, YPG-SDG'yi bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olarak görüyor. ABD, YPG/SDG'yi terör örgütü olarak tanımıyor. (Çünkü PKK, ABD'nin aparatı.) Cumhurbaşkanımız Erdoğan kararlı. Suriye'nin geleceğinde ABD'nin aparatı PKK-YPG-SDG'nin muhakkak tasfiye edilmesini istiyor. AMERİKA APARATI PKK-YPGSDG'Yİ TASFİYE ETMEZSE TÜRKİYE MUHAKKAK EDECEK. TERÖRİSTANI ASLA KURDURMAYACAK. NOKTA.