İngiliz Başbakan Kıbrıs Rumlarına neden gitti?- 1

Kıbrıs'a çok dikkat.

ABD ve İngiltere'nin yeni oyunu sahneleniyor.

Kıbrıs'ı bekleyen bir tehlike var.

53 yıl sonra bir ilk gerçekleşti, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, salı günü Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne gitti.

1971'de Edward Heath'ten bu yana bir İngiliz başbakanının Kıbrıs Rum kesimi ve Güney Kıbrıs'taki üssüne yaptığı ilk ziyaret niteliğini taşıdı. İngiltere'nin Kıbrıs'la derin bağları bulunuyor. İngiltere, Türkiye ve Yunanistan'la birlikte adanın üç garantör gücünden biri olarak Kıbrıs meselelerinde stratejik rol oynuyor. Adada halen iki İngiliz askeri üssü bulunuyor.

Starmer'in Salı günkü ziyareti, Kıbrıs Adası'nın ana tarafı olan Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni görmezden gelmesi nedeniyle garantör Ankara ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tepkisine neden oldu.

TOPAL ÖRDEK BIDEN

ABD Başkanı Joe Biden gider ayak 30 Ekim'de Güney Kıbrıs lideri Nikos Christodoulides'i Beyaz Saray'da ağırlamıştı.

Topal ördek ABD Başkanı Biden'ın 28 yıl aradan sonra Rum lideri Beyaz Saray'da ağırlaması sebebiyle ABD'nin kendinden menkul Türk-Yunan denge politikasını bozduğu yorumlarını beraberinde getirmişti.

Türkiye'nin uluslararası çapta tanınmış Tarih Hocası Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın 'Amerikanın gizli beyni İngilizlerdir' sözleri çok kıymetlidir. Nitekim, Amerika ve İngiltere 'KIBRIS'ta yeni bir tezgah kuruyor' düşüncesi zihinlerde dolaşıyor.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in Güney Kıbrıs Rumlarına gitmesi, ABD'nin Beyaz Saray ağırlamaları, Amerika ve İngiltere'nin SİNSİ YENİ BİR PLAN hazırlaması olarak değerlendiriliyor.

Peki, İngiliz Başbakanı Starmer, 53 yıl sonra Kıbrıs Rumlarına neden gitti? Suriye'deki gelişmeler Kıbrıs'tan bağımsız okunabilir mi?

ARKA PLANDA NE VAR?

İngiltere'nin Kıbrıs'ta 2 STRATEJİK DİKELYA VE AGRATUR ÜSLERİ VAR.

İngilizlerin Kıbrıs üsleri, Siyonist Netanyahu'nun masum Filistin-Gazze'de soykırım yapışında, Lübnan ve Suriye işgal ve bombalamaları sürecinde Amerika ve İngiltere tarafından değişik boyutlarda kullanıldı.

Siyonist Netanyahu'ya Batı silahları KIBRIS kesimi-Larnaka üzerinden gidiyor. İsrail savaş uçakları Rum kesimine inip kalkıyor. Amerika'da Larnaka'da üs kuruyor. Biden, Rumlara silah ambargosunu kaldırdı. ABD-RUM savunma anlaşması imzaladı. Yani Kıbrıs Rum kesimi ABD'nin stratejik üssü. İngiltere, 2020 yılı başında Avrupa Birliği'nden ayrıldı. Meşhur İngiliz servisi MI6'ın başına İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Ricard Moore getirildi. Çok iyi Türkçe konuşan, Arap dünyasını ve Ortadoğu'yu avucunun içi gibi çok iyi bilen istihbaratçı-diplomattır.

İngiltere'nin Ortadoğu'da yeniden gücünü artırma çabalarına yöneldiği gözleniyor.

Bu gerçekler ışığında, İngiltere Başbakanı Starmer'ın Kıbrıs Rum kesimine gidişini okumakta yarar var.

ENERJİ DENKLEMİ

Amerika-Avrupa'nın Sevilla Haritasını yırtıp atmasaydık, Türk Donanması, Girit açıklarına kadar alana hakim olamazdı. Avrupa, Sevilla Üniversitesi'ne bir Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) haritası hazırlattırmıştı...

Buna göre, 1600 kilometre ile Akdeniz'deki en uzun kıyıya sahip Türkiye'ye, MEB olarak sadece Antalya körfezi bırakılıyordu, Yunanistan ise neredeyse Akdeniz'in büyük bir kısmında söz sahibi olarak gösteriliyordu. Türkiye ve Libya arasında imzalanan deniz yetki alanlarına ilişkin mutabakat, bölgedeki tüm dengeleri değiştirdi. East-Med adı verilen proje ile Güney Kıbrıs'tan başlayıp, Girit ve Mora Yarımadası üzerinden, Avrupa'ya 2 bin kilometrelik boru döşenmesi planlanıyordu...

Libya'nın doğu kıyılarından başlayıp Antalya körfezinin batısında kalan kıyı şeridine kadar uzanan, takriben 250 kilometre genişliğindeki deniz şeridinin kullanım hakkı tamamen Libya ve Türkiye'ye ait olacağından, Güney Kıbrıs'tan Girit adasına planlanan boru hattı, bu şeritten geçerken Türkiye'nin onayı gerekli olacaktı.

Başkan Erdoğan-TÜRKİYE MAVİ VATAN STRATEJİSİ ile Amerika, İngiltere, Fransa ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz doğal gazına çökmesini engelledi. Amerika-Avrupa'nın kurguladığı EASTMED PROJESİ çöp tenekesine atıldı.

Devam edecek.