Erdoğan’ın başarıları dünya basınında

2025 yılına çok yakın olduğumuz bugünlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünya basınında manşetlerde, başarılı hamleleri önemli analizlere konu olmaya devam ediyor. Dünya basınında, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin, yakın ve uzak vadede sonuçları tartışılırken, genel olarak, "Başkan Erdoğan-Ankara Suriye sahasında gücünü yansıttı... Türkiye'nin Suriye'deki kazanımları, zamanla Lübnan ve Irak'a da yayılabilir. Türkiye'nin kazanımlarının diğer bölgesel aktörler üzerinde de etkileri var" yorumları sürüyor. Dünya basınında çıkan Erdoğan analizlerinin içinde 3 ANALİZ öne çıkıyor.

İTALYANLAR ÖVDÜ

İtalyan Strateji Dergisi Harita Verdi: Türkiye Birleşik Devletleri 2053. İtalyan strateji dergisi "Türkiye'nin Suriye zaferinin bilinmeyenleri" başlıklı bir haber yayınladı. Haberde Suriye'de yaşanan gelişmelerin Türkiye için umut verici olduğu dile getirilirken 2053'te Türkiye Birleşik Devletleri kurulacağını öngörüyor. Haberde yer alan bir harita görselinde ise "2053 Türkiye Birleşik Devletleri" başlığı kullanıldı. Haritada Türkiye Birleşik Devletleri çatısı altında bulunacak ülkeler de şöyle sıralandı: Doğuda Nahçıvan ve Zengezur Koridoru, Batıda Uydu Devletler:Kuzey Makedonya, Kosova, Arnavutluk ve Bosna- Hersek. 100 yıl önce Ortadoğu haritalarını cetvelle çizen, Osmanlı topraklarını paylaştırarak Suriye, Irak, Lübnan gibi ülkeleri kurgulayan İngilizler, günümüzde de Ortadoğu'nun her olayının arkasında yer almayı sürdürüyor. İngiltere'nin dünya çapında çok etkili yayın grubu BBC'nin "2024 yılı Cumhurbaşkanı Erdoğan için nasıl geçti?" analizi dikkatleri çekiyor. BBC'nin analizi, "Esad yönetiminin Şam'ı kaybetmesinin ardından hem bölgesel hem uluslararası aktörler Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreçte oynadığı rolü vurguladı" diye başlıyor.

MISIR ZİYARETİ

İngiliz analizi şöyle devam ediyor: "Erdoğan dış politikadaki önemli adımlar atıyor. Bu adımlarından dolayı Türkiye hem bölgesel hem de küresel siyasette elini güçlendiriyor." Derin İngiltere stratejik beyinlerine göre (Chatham House), "Başkan Erdoğan 2024'e nasıl başladı, nasıl bitirdi?" analizi şöyle devam ediyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Şubat 2024'te 11 yıl aranın ardından Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile bir araya geldi. Ziyaretin, bölgenin iki büyük ve önemli ülkesi arasında yeni bir dönemin başlaması açısından önem taşıyordu. Şubat'ta Erdoğan'ın ziyaretinin ardından 4 Eylül'de de Sisi Ankara'ya geldi. Ağustos'un başında Ankara, Batı ve Rusya arasında Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük tutsak takasına ev sahipliği yaptı. İkisi çocuk 26 tutuklunun takas edildiği operasyona dair Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Amerika, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya, Belarus cezaevlerindeki 26 kişinin değişimi hiçbir pürüzle karşılaşılmadan dünyaya örnek şekilde yapıldı."

2025 ÖNGÖRÜLERİ

BBC Türkçe'ye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025'e uluslararası arenadaki özellikle son dönemde elde ettiği kazanımlar ile girecek. derin Amerika'nın Erdoğan Analizi Amerika müesses nizamı (Derin ABD - CIA - Pentagon - Dış İlişkiler Konseyi) sesi, ABD'nin önde gelen dergilerinden Foreign Policy'de çıkan Erdoğan analizi: "Esad Sonrası Orta Doğu'da Türkiye'nin Kazanımları" başlıklı yazının önemli saptamaları özetle şöyle: Türkiye'nin Gücünü Yansıtmasının Sonucu. Suriyeli muhaliflerin Şam'ı ele geçirmesiyle sonuçlanan 12 günlük hareketleri Türkiye'nin ustaca bir güç oyunu olarak da görülebilir. Ankara, yeni Suriye yönetiminin savaş alanındaki başarılarının arkasındaki ülkedir. Bu, Türkiye'nin güç yansıtma kabiliyetinin açık bir göstergesidir ve Türkiye, Suriye'deki baskın dış güç olarak Rusya ve İran'ın yerini almıştır.

Türkiye'nin kazanımlarının bölgesel aktörler üzerinde de etkileri var. Hepsi de muhtemelen politikalarını yeni gerçekliğe göre ayarlayacaktır. İran için Suriye'nin kaybı, prestijine ve bölgesel stratejisine ciddi bir darbe olacaktır. ABD ve İsrail'e karşı elini zayıflatıyor

İSRAİL'E KAFA TUTACAK

Ankara, Suriye sahasında gücünü yansıttı... Rusya ve İran'ın yerini aldı. İsrail'in sevinci, Türkiye'nin nüfuz alanı nedeniyle kısa sürecek. Suriye'deki yeni iktidar, sağlamlaşınca İsrail'e kafa tutacak. Suriye bölgesel rekabetin girdabına girerse parçalanan Libya gibi olur. Ortadoğu için yeni bir sayfa açıldı. İran'ın Levant'taki sözde direniş ekseninin çöküşünün, bölgede bir barış ve istikrar döneminin habercisi olması umulabilir. Ancak daha olası sonuç, İran ve müttefiklerinin zayıflamasıyla ortaya çıkan boşluğu doldurmak için bölgesel rekabetin yoğunlaşmasıdır. Hizbullah'ın çöküşü, İran ve İsrail arasındaki güç dengesini değiştirdi. Beşar Esad'ın düşüşü İran'ı daha da zayıflattı. Ancak daha geniş kapsamlı sonuç, Türkiye ile diğer herkes arasındaki güç dengesinin değişmesidir. Rusya'nın Suriye'deki Afrika'ya sıçrama tahtası olarak kullandığı askeri üslerin geleceği nedir? İran da Lübnan'a uzanan kara köprüsü Suriye'yi kaybediyor. Türkiye'nin, Eylül 2023'te Dağlık Karabağ bölgesini, Ermenistan'dan geri almak için yaptığı yıldırım harekâtı da dahil olmak üzere, Azerbaycan'a verdiği güçlü destek dengeleri değiştirdi. Suriye'deki sonuçtan cesaret alan Türkiye, şimdi de Azerbaycan ve Ermenistan'ı Türkiye'ye bağlayacak Zengezur Koridoru ticaret yolunun kontrolünü ele geçirmesi Kafkasya'da güç göstermesine yol açacaktır.

FİLİSTİN'İN DURUMU

İsrail'in İran'ın Levant'taki varlığına son verme sevinci, Türkiye'nin buradaki nüfuz alanıyla karşılaşmanın getirdiği zorluklar nedeniyle kısa sürecek. Suriye'de iktidarı ele geçiren yeni hükümet - HTŞ liderliği, İsrail'in Golan Tepeleri'ni ilhak etmesini reddedecek ve Filistinlilerin durumu konusunda muhtemelen tarafsız kalmayacak. Bölgesel güçlerden birinin talihinin yükselmesi, kaçınılmaz olarak bir hizalanmaya ve ardından da bunu kontrol altına alma ve tersine çevirme stratejilerine davetiye çıkaracaktır. Suriye yeni yönetimi - HTŞ, Halep'ten Şam'a uzanan çok önemli kuzey-güney koridorunu kontrol ediyor. Ülkenin geri kalanı üzerindeki hâkimiyeti de gerekiyor. Ülkenin kuzeydoğusunu kontrol eden Kürt güçleri (PKK-YPGSDG) var. Onları desteklemeye istekli dış aktörlerden destek bulurlarsa çabaları daha güçlü olacak. SONUÇ: 2025 yılının, Türkiye Birleşik Devletleri oluşumu için tarihi bir yıl olmasını diliyor, Başkan Recep Tayyip Erdoğan - Türkiye'nin yolunun açık olmasını temenni ediyoruz.