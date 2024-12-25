Jeopolitik satranç ustası Erdoğan

Dünya siyasetinde Erdoğan fırtınası esiyor. Sadece Türkiye’nin değil yakın coğrafya ve gerektiğinde dünya meselelerine de neşter atıyor. Son 20 gün içinde, Suriye bağlamında yaptığı hamleler adeta jeopolitik dalgalar yaratıyor.

Yazımda sizlerle paylaştığım 2 fotoğrafa dikkatle bakınız.

1) Colani-Canbolat görüşmesi. 22 ARALIK 2024: Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat, yıllar sonra Suriye'ye gerçekleştirdiği ziyarette HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Colani ile bir araya geldi.

2) Erdoğan- Canbolat görüşmesi. 24 ARALIK 2024: Cumhurbaşkanımız Erdoğan, dün müthiş bir hamle yaptı. İki gün önce Colani ile Şam'da buluşan Lübnan'daki Dürzi Lideri Canbolat'ı Ankara'da Külliye'de kabul etti.

ZALİM ESAD DÖNEMİ

Velid Canbolat, Lübnan'daki Dürzi cemaatinin de en önemli lideri konumunda. Siyonist İsrail'in tezgahlarına karşı Dürzi Lider Velid Canbolat harekete geçerek, Pazar günü Şam'a giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüştü. Sonra Milli Suriye lideri Ahmet El-Şara (Colani) ile buluştu. Ve Şam'dan Ankara'ya gelerek, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la buluştu.

Başkent Şam'da Velid Canbolat ile derinlikli görüşme yapan Suriye Milli Hükümeti lideri Ahmet Eş-Şara, "Zalim Baas Rejimi, Suriye birliğini bozmak için çalıştı. Beşar Esad yönetimi, varlığını mezhep temelli yaklaşımla korumaya çalıştı. Çocuklar, annelerinden ve kardeşlerinden yıllarca ayrı kaldı. Bakın şehirlerde kimse yerinden edilmedi.

Kimse sıkıntıya uğramadı. Uğramayacak" dedi. Ahmed Eş-Şara önemli açıklamasını sürdürdü: "Suriye değişti ve bölge ile bölgesel güvenliği korumayı başardık. Herkese eşit mesafede duruyoruz. Lübnan, Suriye için stratejik bir derinlik ve hassas bir bölgedir. İki ülke arasında güçlü bir stratejik ilişki kurmayı umut ediyoruz."

İSRAİL'İN KİRLİ PLANI

Lübnan İlerlemeci Sosyalist Partisi Başkanı Dürzi lider Velid Canbolat da, "Yol uzun, biz de Ahmet Eş-Şara yönetimi gibi İsrail'in yayılmacılığından sıkıntı çekiyoruz. Lübnan-Suriye ilişkilerinin diplomatik bağlarla normale dönmesini bekliyoruz. Lübnanlılara karşı suç işleyen herkesin hesap vermesini temenni ediyoruz. Suriye halkına karşı suç işleyenler için adil mahkemelerin kurulmasını ve bazı gözaltı merkezlerinin müzeye dönüştürülmesini umuyoruz" dedi. Siyonist İsrail, Suriye'deki Golan Tepeleri üzerinden işgalini kalıcı hale getirmek için Dürzileri kirli planlarına alet etme tezgahları kuruyor. Siyonist Netanyahu'nun propaganda ajanlarınca, sosyal medya ve diğer alanlarda dolaşıma sokulan kimi videolarda, Suveyda ve El Hadar yöresi Dürzilerinin "Suriye'de kalmaktansa İsrail himayesine geçmek istedikleri" yolunda yalan haberler pompalamaktalar. İsrail sinsi planlarına göre, Suriye-Ürdün sınırındaki Dürzileri, Suriye Milli Hükümetine tepki göstermeye, yeni bir anayasa ve federalizm projesini hayata geçirme tehdidiyle yönlendirmeye çalışıyor. Dürzilerin lideri Velid Canbolat İsrail'e karşı harekete geçerken, Suriye-Ürdün sınırında yer alan Süveyda ve Cebel el-Dürüz (Dürzi Dağı) halkı adına yapılan açıklamada, İsrail'e sert tepki gösterdi: "İsrail yönetimin yaptıkları halkımızı satın almaya yönelik bir çabadır. Bu hareketlerin, ulusal kazanımlarımıza doğrudan bir tehdit oluşturduğunu, Süveyda ve Cebel el-Dürüz halkının haklarını zedelemeye yönelik bir girişim olduğunu düşünüyoruz."

KABİNE SONRASI MESAJ

Başkan Erdoğan, pazartesi günü yapılan Kabine toplantısından sonra, yeni Suriye inşası ile ilgili dikkati çeken açıklamalar yaptı: "Türkiye'nin ülke ve millet olarak insanlık sınavını başarıyla verdiği yerlerin başında Suriye geliyor. İlk günden beri bu meselede durduğumuz yer bellidir, tutumumuz bellidir, söz ve eylemlerimiz apaçık ortadadır. Türkiye, Suriye krizine daima vicdan odaklı yaklaşmıştır. İnsanlığımızın, Müslümanlığımızın ve komşuluğumuzun gereği neyse zor dönemde bunu yapmaya gayret ettik. Suriyeli muhacirleri 'Ensar' ruhuyla 13 yıl boyunca hamdolsun en güzel şekilde misafir ettik. Hatırlayın, hep ne dedim; 'Biz ensarız.' Dolayısıyla 'Bir muhacir neyi yapıyorsa işte biz bunu yapmaya mecburuz' dedik." Erdoğan, televizyon ekranlarına, gazetelere, sosyal medya mecralarına yansıyan "teşekkür" mesajlarını izledikçe mutlu olduklarını vurgulayarak, "Az önce Suriyeli yetimleri gördünüz değil mi? Onların hayır dualarına mazhar olmanın milletçe bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bunun için Rabb'imize ne kadar hamdetsek azdır. Hayattaki her şey gibi elbette yetime, öksüze, garibe kol kanat gerebilmek de nasip işidir" diye konuştu. Arapların, "Nasibüke yusibüke" sözünü anımsatan Erdoğan, "Şimdi bunu yaşıyoruz. Biz bu açıdan da nasipli bir milletiz. Yüce Allah, milletimizden razı olsun diyorum. Rabb'im, Suriye'de açılan yeni sayfayı başarılarla doldurmayı, Suriyeli kardeşlerimize nasip eylesin diye dua ediyoruz" dedi.

SONUÇ

BAŞKAN Erdoğan- Dürzi lider Velid Canbolat görüşmesi, Suriye Milli Hükümeti lideri Ahmed EşŞara (Colani) görüşmelerinin arka arkaya yapılmasının arka planında, müthiş bir jeopolitik ustalık var. Bu iki görüşmenin kodlarında, YENİ SURİYE'NİN mimarisi ilmek ilmek örüldüğü gözleniyor. Siyonist Netanyahu'nun nefesini kesecek, İsrail'in Suriye kirli planlarını paçavraya çevirecek görüşmeler devam edecek. Nihayetinde, derin Amerika'nın aparatı PKKYPG- SDG Suriye'de tasfiye edilecek, Amerika'nın Lawrence'ı MCGURK-CENTCOM'un, Siyonist Netanyahu'nun Suriye'yi bölen kirli haritaları ve sözde anayasaları paçavraya çevrilecek.