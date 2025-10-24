Mutlak butlan mı yoksa erteleme mi?

İmamoğlu ve Özel'in birlikte yönettiği CHP'de gerilim yüksek. Çünkü, bugün Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli CHP Olağan Kurultayı'nın şaibeli olduğu iddiasıyla ilgili vereceği karar, siyasetin yönünü ve Kılıçdaroğlu ile Özel'in siyasi kaderini de belirleyecek

Bugün mahkemeden MUTLAK BUTLAN kararı çıkarsa Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin başına geçecek. Kılıçdaroğlu yeniden CHP'nin başına dönerse, bundan en çok rahatsız olacak Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu tandemi olacak. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun Kasım sonu olağan kongreyi erteleyip CHP'yi yeniden yapılandırdıktan sonra kongreye gideceği söyleniyor.

Yani, CHP'nin Kılıçdaroğlu tarafından başta yolsuzluklardan temizleme hareketi ile kadrolarının baştan başa değişmesini göreceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndaki yolsuzluk iddialarından çok rahatsız olduğu biliniyor. Kılıçdaroğlu'nun göreve geldiği takdirde başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere yolsuzluk iddialarının merkezinde yer alan isimler ile CHP arasındaki bağı koparacağı konuşulurken, "Yolsuzluk iddialarından aklansın gelsinler" dediği ifade ediliyor. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi davayı ertelerse, bu kez Özgür Özel'in önü iyice açılacak. Özgür Özel, kasım ayı sonunda yapılacak olağan kongreyi toplayıp yeniden genel başkan seçilecek.

İSVİÇRE PROGRAMI

Ekrem İmamoğlu'nun "Beni burada betona gömmek istiyor" diye tepki gösterdiği durum ortaya çıkacak. Çünkü, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'in yaptığı gibi Ekrem İmamoğlu'na 'hapishaneden dışarıya kanal açma' hamleleri yapmayacağından nihayetinde, Ekrem İmamoğlu'nun yeniden CHP'yi yönetme ve cumhurbaşkanı olma sevdası çok zor görünüyor. CHP'de Kastamonu kongresiyle birlikte il kongreleri tamamlandı. Özgür Özel mahkemeden mutlak butlan kararı çıkmaması için karşı son hamleyi yaptı. Parti Meclisi toplantısında olağan kurultay kararı alındı. CHP'nin 39.

Olağan Kurultayı 28-30 Kasım'da yapılacak.

Mahkemenin kararı öncesinde olağan kurultay tarihini ilan ederek siyasi baskı oluşturmak istiyorlar. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mahkeme karar vereceği bugün öğleden sonra İsviçre'ye gitme programı olduğu açıklandı. MUTLAK BUTLAN KARARI çıkarsa ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığına dönüşü nedeniyle İsviçre programı iptal edilecek. Özel'in, İsviçre Sosyal Demokrat Partisi Kongresi'ne katılarak 25 Ekim Cumartesi günü bir konuşma yapmayı planladığı belirtiliyor. 4-5 Kasım CHP olağan kurultayında, 18 oyla genel başkanlığı kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, şaibeli kurultay iddialarının ortaya atıldığı günlerde CHP yönetimine çağrı yaparak şaibe iddialarına karşı cevap verilmesini istemişti. Kılıçdaroğlu 8 Şubat 2025'te bir TV'ye çıkmış, "Çıkın açıklayın" demiş, Özgür Özel soruyu geçiştirerek konuyu değiştirmişti. Kılıçdaroğlu, CHP'nin şaibeli kurultay yaptığı iddiaları yoğunlaşırken, "Bu beni rahatsız ediyor. Partinin yöneticilerini de rahatsız etmesi lazım. 4-5 kez söylenmesine karşı yönetim sessiz kalıyor. Derhal çıkıp açıklama yapmaları gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

HAMZAÇEBİ TOPA TUTTU

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu duruşunun Ekrem İmamoğlu ve ekibinde rahatsızlık meydana getirdiği gözlenmişti. Kılıçdaroğlu'nun yakın kurmaylarından CHP eski Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, CHP yönetimini topa tutmuş, "Şaibeli kurultay laflarına cevap veremeyenler susuyor, susmak kabullenmektir. İddia kabul edilerek CHP Genel Başkanlığı koltuğunda oturulamaz" demişti. Özgür Özel'in seçilmesi için delegeler üzerinde parasal oyunlarla oynandığı; Kemal Kılıçdaroğlu'nun 18 oy gibi küçük bir farkla kazandırılmasının, kurultayı şaibeli hale getirdiği iddia edildi. CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve CHP delegelerinin açtığı davalar, kurultayın meşruiyetini sorgulanır duruma getirdi. Sessiz kalan Özgür Özel ve ekibine kızan ve "Şaibe" sözünü dile getiren Kılıçdaroğlu'nun "Sükut ikrardan gelir, neden susuyorlar" demesi, Bursa'dan yükselen şaibe tartışmalarına ve Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturma açmasına yol açmıştı. Ankara savcılığının şaibeli kurultay soruşturmaları iki kritik davaya dönüştü.



CHP'LİLER YARGILANACAK

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, 4-5 Kasım 2023 kurultayının şaibeli olduğuna ilişkin vereceği karar. (24 Ekim 2025) ve Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, şaibeli kurultay iddiasıyla İmamoğlu ve 12 CHP'li ismin CEZA yargılanmasına başlanması (4 Kasım 2025'te başlıyor) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yürüttüğü soruşturma iddianamesi kabul edilmiş; ceza davası Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmesi kesinleşmişti.

İddianamede, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İmamoğlu'nun, partinin 38. Olağan Kurultayında "Divan Başkanı" olarak görev yaptığı; İmamoğlu'nun organizesinde diğer şüphelilerin de iştirak halinde hareket ettiği belirtildi.

Şüphelilerin birlikte hareket ederek atılı suçu işlediklerine işaret edilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi: "4-5 Kasım 2023 tarihinde Ankara Spor Salonu'nda yapılan CHP 38. Olağan Kurultayında oy kullanan bir kısım kurultay delegelerine, genel başkan adayı Özgür Özel lehine oy kullanmaları için; bir kısım delegeye para verdikleri, bir kısmına değişik il ve ilçelerde belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği adaylığı teklif ve taahhüt ettikleri, bir kısım delege ve yakınlarını CHP'li belediyeler ile bu belediyelere bağlı şirket ve iştiraklerinde işe yerleştirdikleri, bir kısım delege ve yakınlarına çok sayıda market alışveriş kartları dağıttıkları, kurultayda oy kullanan bu delegelerden kullandıkları oyların fotoğrafını cep telefonlarıyla çekerek kendilerine göndermelerini istedikleri, kurultay salonunda 1. tur oylama sonucunda 2. tur oylamaya geçilmesini geciktirerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekildiğine yönelik gerçeğe aykırı açıklamalarda bulundukları, bu şekilde kurultay delegelerinin iradelerini fesada uğratarak, genel başkan adayı Özel'in genel başkanlık seçimini kazanmasına yönelik faaliyet yaptıkları belirtilmiştir." Başsavcılığın iddianamesinde, kurultay süreci ve sonrasında bir kısım sosyal medya hesaplarında, bazı yazılı ve görsel medya organlarında, kurultay sırasında Kılıçdaroğlu'nu destekleyen delegelerin "Özel'i desteklemeleri için birtakım menfaatler verildiği ve bazı vaatlerde bulunulduğu" söz konusu iddiaların partililerce gündeme getirildiği kaydedildi. İddianame, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Mahkeme, 4 KASIM 2025 günü başlıyor. SONUÇ: Kılıçdaroğlu ve ekibi hazır. Kılıçdaroğlu, şaibe kararı verilirse, parti yönetimini kayyuma bırakmayacağını açıkladı. KILIÇDAROĞLU GELİRSE, CHP GENEL MERKEZİNE SOKMAMA PLANLARINI HAZIRLADILAR.