Sinemanın ‘sessiz’ döneminde; ekonomik kriz, siyasal baskı ve savaş dönemlerindeki toplumsal hareketi yansıtan filmler dikkat çekiyor. Ayrıca korku ve bilimkurgunun ilkleri de o yılların en sanatsal filmleri arasında yer alıyor

Sinemanın 'sessiz' döneminde; ekonomik kriz, siyasal baskı ve savaş dönemlerindeki toplumsal hareketi yansıtan filmler dikkat çekiyor. Ayrıca korku ve bilimkurgunun ilkleri de o yılların en sanatsal filmleri arasında yer alıyor

ŞEHİR IŞIKLARI

CHARLIE Chaplin'in yapımcılığını, yönetmenliğini ve başrolünü üstlendiği 1931 yapımı sessiz sinema filmidir. Chaplin aynı zamanda filmin müziklerini de bestelemiştir. 'Şehir Işıkları', 1991 yılında Kongre Kütüphanesi tarafından 'kültürel, tarihi ve estetik olarak önemli' filmler arasına seçilerek ABD Ulusal Film Arşivi'nde muhafaza edilmesine karar verilmiştir.



MODERN ZAMANLAR

1936 yapımı romantik komedi filminin senarist, yönetmen ve başrol oyuncusu Charles Chaplin'dir. Film müziklerini de yapan Chaplin, başrolü Paulette Goddard ile paylaştı. ABD'de 1930'larda yaşanan Büyük Ekonomik Buhran sırasında makineleşmenin de etkisiyle bozulan ekonomik ve toplumsal koşulları aktaran film, Chaplin'in çektiği son sessiz filmdir.



METROPOLİS

ALMAN Fritz Lang'ın çektiği 1927 yapımı, bilim kurgu türünde ve döneminin en pahalı sessiz sinema filmidir. Aynı yıl İstanbul'da başlayacak gösterimi, ateizm propagandası yaptığı ve komünizmi övdüğü gerekçeleriyle yasaklandı. Dışavurumcu akımın örneği olan filmde kapitalist düzende işçiler ile işverenler arasındaki sosyal kriz anlatılıyor.



GENERAL

1926 Amerikan yapımı sessiz komedi filmidir. Amerikan İç Savaşı sırasında meydana gelen gerçek bir olayın anlatıldığı 'Büyük Lokomotif Chase'den ilham alan film, hikayenin kahramanı William Pittenger'ın anısına beyaz perdeye taşındı. General'i Buster Keaton ve Clyde Bruckman yönetti. Başrollerini de Buster Keaton ile Marion Mack paylaştı.



AYA SEYAHAT

1902 Fransız yapımı sessiz bilim kurgu filmi, Jules Verne'in Ay'a Seyahat ile H. G. Wells'in Aydaki İlk İnsanlar romanlarından uyarlamadır. Georges Melies'in yönettiği film saniyede 16 kare hızında oynatıldığında 14 dakika sürüyor. Sinemada ilk kez animasyon ve özel efekt kullanılan film, beyaz perdenin ilk bilim kurgu filmi olarak kabul edilir.



NOSFERATU

ALMAN dışavurumculuğunun 1922 tarihli başyapıtlarından ve korku sinemasının sayılı klasiklerinden F. W. Murnau'nun yönettiği filmde, Max Schreck vampir kont Kont Orlok rolünde. Bram Stoker'ın Drakula romanının uyarlaması olduğu ve telif ödenmeden yapıldığı için yayından kaldırılan Nosferatu'da, orijinalinden farklı olarak vampir kontun adı Orlok'dur.



THE KİD

CHARLİE Chaplin'in yönetmenliğini üstlenip başrolü Edna Purviance ile paylaştığı 1921 yapımı filmde, Edna, eşi tarafından terk edilmiş bir kadındır. Bakamadığı çocuğunu lüks bir arabaya bırakır. Kısa süre sonra pişman olup döndüğünde çok geç kalmış olduğunu anlar. Lüks aracı çalan hırsızların fakir bir mahalleye bıraktığı çocuğu ise Charlie sahiplenmiştir.



POTEMKİN ZIRHLISI

1925 Sovyet yapımı filmin yönetmeni Sergei Eisenstein'dır. Konusunu Potemkin Zırhlısı Ayaklanması'ndan alan filmde, 1905'te Rusya'nın Karadeniz filosuna bağlı savaş gemisi Potemkin'de dayanılmaz yaşam şartlarından bezen mürettebatın Çar rejimine bağlı subaylara karşı başlattığı ayaklanma sonucu gemiyi ele geçirmeleri dramatize ediliyor.



DR. CALİGARİ'NİN MUAYENEHANESİ

DR. CALİGARİ'NİN Muayenehanesi, Robert Wiene'nin yönettiği 1920 yapımı Alman dışavurumcu film. Sessiz sinema döneminde çekilmesine ve siyah beyaz olmasına karşın tarihte sanatsal olarak en çok etki uyandıran filmlerden birisidir. Conrad Veidt, Werner Krauss, Lil Dagover'ın oynadığı filmde Dr. Caligari kılığındaki seri katilin cinayetleri işleniyor.



JEANNE DARC'IN TUTKUSU

FRANSIZ 1928 yapımı filmi Danimarkalı Carl Theodor Dreyer yönetti, Maria Falconetti ve Antonin Artaud başrolleri paylaştı. Filmde İngiltere ve Fransa arasındaki Yüz Yıl Savaşları'nda Fransa için savaşan Katolik azizesi Jeanne Darc'ın 19 yaşında İngilizlere esir düştükten sonra Tanrı ile konuştuğunu ileri sürdüğü için yakılarak öldürülmesi konu ediliyor.