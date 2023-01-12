Pandemi çocuklarının hastalık bilgisi

Korona virüs korkumuz gittiğinden beri maske işini biraz gevşettik.

Oysa ki son günlerde influenza virüsü ortalıkta kol geziyor. Bir türlü de iyileşmek bilmeyen bu virüs için kızları her gün tembihliyorum "Okulda maskenizi çıkarmayın" diye... Ama onlar da en az bizim kadar endişeli ve kendi aralarında bu konuları konuşuyorlar ki, küçük kızım bana "Anne şimdi de göz gribi varmış" dedi.

Aslında göz gribi diye bahsettiği şey adenovirüs kaynaklı konjoktivit... Göz Hastalıkları ve Retina Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Nur Acar Göçgil, uyarmış: Son zamanlarda okullarda ve kreşlerde hızla yayılmaya başlayan adenovirüs salgınında vaka sayısı artmaya devam ediyor!

GÖZ GRİBİ ÇOK BULAŞICI

Halk arasında kırmızı göz hastalığı olarak da bilinen, göz iltihaplanması şeklinde kendini gösteren konjonktivit hastalığının oldukça bulaşıcı olduğu konusunda uyarıda da bulunan Göçgil şunları söylemiş:

"Viral ve bakteriyel tip konjonktivit çok bulaşıcıdır. Nezleye neden olan virüslerin benzerlerinden kaynaklanır. Tedavi edilmediğinde çok uzar ve gözün kornea yani cam tabakasını tutarsa kalıcı izler bırakabilir. Bakteriyel tip konjonktivitte gözde sarı ve yeşilimsi renkte akıntı görülür.

Göze değen el ya da eşyalarla temas durumu ile bir başkasına bulaşabilir." Çocukların göz gribi tanımı da oldukça yerinde olmuş. Doktorun verdiği bilgilere göre de bu iltihabın kaynağı nezle ve gri be sebep olan virüs ve bakteriler. Yani bu virüs ve bakteriler sadece solunum yollarını değil gözümüzü de etkileyebiliyor.

En kötü tarafı da görme konusunda kalıcı zarar verebiliyor olması. Ve son zamanlarda okullarda bu çok yaygın görülüyor.

YAKIN TAKİPTELER

Aslında biz de onlar da bu bulaşıcı hastalık meselesinden epeyce yıldık.

Ama görüyorum ki çocuklar da artık en az bizim kadar bulaşıcı hastalık konusunda bilgili ve uyanık davranıyor. Dijital medyaya kolay ulaşan pandemi çocukları, yeni hastalıkları gayet yakından takip ediyor ve artık önce onlar bizi uyarıyor!