Phubbing mağduru olmayan var mı?

Eskiden iyi bir eşi tanımlamak için "İçkisi, kumarı yok" denirdi!

Bu aslında bir "bağımlılığı yok" anlamına gelirdi! Alkol bütün kötülüklerin anasıydı! Evet içki ve kumar başlı başına kötü ama asıl kötülüğü bağımlılıktan geliyor.

Bir insanın bir şeye bağımlı olması bütün hayatını etkiliyor.

Son dönemdeki ilişkilerin en büyük düşmanı cep telefonu... Daha doğrusu akıllı telefon! İlişkiler derken buna ebeveyn-çocuk, karı-koca, patron-işçi ve hatta arkadaşlıklar da dahil! Telefon akıllandıkça biz aklımızı yitiriyoruz, iletişim becerimizi kaybediyoruz.

HER SEFERİNDE GEÇİŞTİRME

"Phubbing" diye bir şey duydunuz mu? Duymamış olabilirsiniz ama bu dönemde phubbing'e maruz kalmayan biri olduğunu sanmıyorum. Şöyle anlatayım...

Bir misafirliğe gittiniz. Sohbet ediyorsunuz.

Sohbetin en koyu yerinde karşınızdakine bir bakıyorsunuz elinde telefon sosyal medyasını kontrol ediyor. Sizin anlattıklarınıza da "hı hı, evet" türünden bazı geçiştirme cevapları veriyor.

Hatta direkt onunla konuşmuyorsanız bu cevapları verme gereğini bile duymuyor!

Eşinize sizin için sorun teşkil eden bir şeyi anlatıyorsunuz, ya da en basitinden gününüzün nasıl geçtiğinden ,yaşadığınız bir sevinçten üzüntüden bahsediyorsunuz, gözü telefonda sizi geçiştirme cümleleri kuruyor. "Beni dinlemiyorsun" diye veryansın ettiğinizde de "Dinliyorum sen anlat" diyerek sizi daha da sinirlendiriyor.

Şimdi bildiniz mi phubbing'i?

3.5 SAATİMİZİ ALIYOR BİZDEN

En çok da çocuklar maruz kalıyor phubbing'e... Yapılan bazı bilimsel çalışmalar, ortalama bir insanın günde 3 saat 23 dakikasını telefon başında geçirdiğini, pek çok insanın da günde en az 58 kere telefonunu kontrol etiğini ortaya çıkarmış.

Modern insanın ajandasında günde 3.5 saat müthiş bir zaman! O, 3.5 saati çocuğumuza eşimize ya da bir arkadaşımıza ayırıyor muyuz? Onlar sitem ettiğinde vakitsizlikten yakınıyoruz!

BİLE BİLE UÇURUMA YÜRÜME

İngilizce 'telefon' ve 'küçümseme' kelimelerinin birleşiminden türetilen phubbing, diğer insanların yanında sürekli telefonla uğraşma davranışı için kullanılan bir kavram. Aynı zamanda, sıklıkla bu davranışı gerçekleştiren kişilerin çevrelerini önemsemediği veya küçük gördüğü anlamına da geliyor. Phubbing kavramı ilk olarak 2012 yılında Avustralya'daki önemli bir sözlüğün halka ilişkiler kampanyası sırasında ortaya çıkmış.

Kampanya sırasında "Phubbing'i Durdurun" temalı bir internet sitesi açılmış ve böylece phubbing kelimesi kullanıma sokulmuştu. Kampanyanın amacı ise bu yeni ve tehlikeli davranış biçimine karşı farkındalık oluşturma!

Bağımlılık da tam olarak bu işte... Tehlikenin farkında olmak bir işe yaramıyor!

Göz göre göre uçuruma doğru yürüyor bağımlı insanlar... Çocuklarımızı, eşlerimizi, arkadaşlarımızı hatta işimizi göz göre göre phubbing'e kurban ediyoruz! En kötüsü de alkol için, kumar için bir yaş sınırı var ama cep telefonu için yok!