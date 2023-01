“Tükür çocum babanın yüzüne!”

Ah biz kadınlar... İntikam almayı bir türlü beceremiyoruz. Shakira'dan bahsediyorum. Son şarkısının sözlerinde eski sevgilisine gönderme yapan Shakira'nın intikam planı yine Pique'ye yaradı. Adam, bahsettiği saat markasıyla sponsorluk anlaşması imzalamış.

Dünyaca ünlü de olsa, kitleleri peşinden koşturan bir yıldız da olsa kadınların duygularıyla hareket etme geleneği hiç değişmiyor.

'Koskoca' Shakira'nın aldatılmasına şaşırmıştık ama 'koskoca' Shakira'nın şarkısıyla eski sevgilisine gider yapmasına daha da çok şaşırdım ben doğrusu!

ALDATILMANIN ACISI

Bilmeyenler için olayı biraz hatırlayalım.

45 yaşındaki Shakira, 12 yıldır birlikte olduğu ve bu birliktelikten iki evlat sahibi olduğu sevgilisi Gerard Pique'den büyük bir darbe yedi. Ünlü futbolcu onu 22 yaşındaki Clara Chia Marti ile aldattı. Bunun sonucunda çiftin ilişkisi sona erdi. Shakira'nın ayrılığın ardından yazdığı ilk şarkı kalp kırıklığını anlattığı türdendi. Fakat ünlü yıldızın son şarkısı intikam ateşiyle yazılmış hissi uyandırıyor...

İKİSİ DE KAZANÇLI

Shakira şarkıda Pique'nin "vücudunu geliştirmeye çok zaman ayırdığını fakat beynin de gelişime ihtiyaç duyduğunu" söylüyor. Şarkının en can alıcı kısmı ise Pique'nin yeni partneri olduğu iddia edilen kadına gönderme yaptığı "Yedeğim olduğu varsayılan kişiyle sana iyi şanslar dilerim/ Sana ne olduğunu bilmiyorum bile/ O kadar tuhafsın ki seni tanıyamıyorum bile/ Ben iki tane 22'lik kıza değerim. Bir Ferrari'yi bir Twingo ile takas ettin. Bir Rolex'i bir Casio ile takas ettin" sözleri... Pique'nin, Shakira'nın kendisine yönelik söylediği iddia edilen bu şarkı sözlerine "Casio muhteşem saat. Ömür boyu kullanırsın" ifadeleriyle karşılık vermesi ünlü futbolcuya yeni bir sponsorluk anlaşmasının kapılarını açtı. Shakira ise bu şarkı ile rekor kırdı.

Out of Your League (Dengim Değilsin) adlı şarkı YouTube'da 24 saat içinde 63 milyon kere izlenerek, ilk 24 saatte en çok dinlenen Latin şarkısı unvanını aldı.

Milyonlar önünde gerçekleşen bu karşılıklı atışmadan iki taraf da kazançlı çıktı.

KEŞKE YOK SAYSAYDI

Peki ya çocuklar? Ne acı. Biri annesi diğeri babası...

Shakira bir dönem Perran Kutman'ın yanına çocuğunu ve polisi de alarak Şener Şen'in canlandırdığı çapkın kocasına baskına gitmesi ve çocuğuna, "Tükür çocum babanın suratına" demesi sahnesini hatırlattı bana. Haklıyken haksız duruma düşen Shakira keşke onu aldatan adamı yok saymayı başarabilseydi!

Çok daha güzel bir intikam olurdu! Çocukları da üzülmezdi.