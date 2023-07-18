Dırdırın da cinsiyeti yok!

Bazen arkadaşlarla ilişkiler hakkında konuşuyoruz. Geçenlerde bir arkadaşım eşiyle ilgili konulardan dert yanarken anladım ki, bu Ali ile Ayşe, Ahmet'le Zeynep meselesi değil. Aslında kadın ve erkek meselesi de değil. O anlatırken aslında sorunların toplumsal rollerimizle çok ilgili olduğunu anladım.

Şöyle açıklayayım... Genellikle toplumda evin iç düzeni kadının, evi geçindirme ise erkeğin sorumluluğunda. Bu roller tersine döndüğünde bir bakıyorsunuz şikayetler ve yakınmalar da terse dönüyor.



İŞLER TERSE DÖNÜNCE

Nasıl mı? Şöyle düşünün... Erkek çalışmıyor ya da çalışma saatleri kadından daha az. Eve geldiğinde evle ilgilenecek vakti daha çok. Buna rağmen evdeki düzenden yine de kadının sorumlu olmasını bekleyip onu evde hiçbir şey yapmamakla suçluyor. Kadın da evle ilgilenecek vakti olmadığından yakınıyor.

Yine kadının işi daha sosyal ortamları gerektiriyorsa bu kez erkek kadının eve geç gelmesinden onunla hiç ilgilenmemesinden yakınıyor. Çünkü normalde kadın çalışsa bile erkekten yoğun ve sosyal bir işi tercih etmiyor. Böylece bugüne kadar "Kadın dırdırı" olarak adlandırılan şeyin aslında kadın dırdırı değil karşısındakini anlayamama olduğu ortaya çıkıyor.



GELENEKSELDEN MODERNE

Bugüne kadar kadın erkek arasındaki anlaşmazlık sandığımız pek çok şey aslında rollerimizin uyuşmamasından ve birlikte olduğumuz insanın rolüne uygun davranmasını anlayamamaktan kaynaklanıyor.

Özellikle bizim gibi gelenekselden moderne geçiş toplumu bireylerinde bu çatışma biraz daha fazla çünkü kadın ve erkek rolleri oldukça karmaşık. Şu an modern olduğunu söyleyen kadın ve erkekler geçmişten gelen geleneksel beklentilerini de tam olarak bırakabilmiş değil. Mesela kadın eşitiz dese de hala kocasının ona bakmak zorunda olduğunu, erkek ise evle ve çocuklarla ilgilenmenin kadının görevi olduğunu düşünüyor.

Kadın erkek beyni arasında bir fark olduğu kesin ama asıl çatışma beklentiler ve karışmış rollerden kaynaklanıyor. Önerim ilişki sorunlarınızı karşı cinsten bir arkadaşınızla konuşmak. Böylece yaşadığınız sorunun diğer taraftaki yansımasını da net görebiliyorsunuz.

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