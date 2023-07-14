Kontrolcüler belirsizlik sevmez

Her yeni gün yeni bir sendroma gebe... "Uyuyamıyor musunuz?" diye başlayan tüm yazılar benim dikkatimi çekiyor, çünkü uykuyla ilişkim hep problemli. Fakat bu günlerde farklı bir sorun yaşıyorum. Normalden fazla uyumama rağmen hep yorgun hissetmek ve uyanık olduğum halde kalkmak için yataktan kendimi kazımam gerekmesi... Depresyon desen, değil. Peki yaşlanmış olabilir miyim? Eh evet biraz ama daha kırklı yaşların başında 'yaşlıyım' demek de ayıp. Peki nedir benim sorunum? Bugün gelen maille buldum galiba... Belirsizlik Sendromu! Belirtiler: Uyku sorunları, yeme bozuklukları, çabuk öfkelenme, gerginlik, sürekli yorgun hissetme, motivasyon düşüklüğü... Tam bana uygun. E düşününce, bu aralar kontrolümde olmayan şeyler de çoğaldı!

FARKINDALIK ÇÖZÜMÜN YARISI

Peki nasıl başa çıkacakmışız? Uzm. Klinik Psk. Cansu Karaman'ın dediklerini hemen uygulamaya başlayacağım... Kontrolünüzde olan şeylerin bir listesini yapın. Kendinize ne düşündüğünüzü belli aralıklarla sorun ve gün içinde zihninizden geçenleri not alın. Hissettiğiniz duyguları not alın. Hangi duyguları yaşadığınızın farkında olmak düşünceleriniz arasında köprü kurmanızı sağlar. Nefes egzersizlikleri ve bilinçli farkındalık egzersizleri yapmayı deneyin. Belirsizlik durumuyla ilgili başka açıklamalar bulmak sizin için faydalı olabilir. Aynı belirtiler varsa siz de başlayın benimle birlikte uygulamaya sonra sonucu paylaşırız...