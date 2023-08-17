Bizden ev almak öyle kolay değil!

Bordro, kefil, depozito, yıllık peşin kira gibi şimdiye kadar alıştığımız ev sahibi isteklerine her geçen gün yeni ve absürt bir istek ekleniyor. Sanki kız istemeye gitmiş bir damat adayı gibi ev sahibi karşısında ezilip büzülen kiracılardan istekler konusunda ev sahipleri arasında görünmeye bir yarış var sanki.

KIZ BABASINA BENZEDİLER

Geçtiğimiz günlerde İzmir Buca'da Alzheimer hastası annesine bakma karşılığında verilen ev ilanından sonra Denizli'de bir ev sahibinin 3 oda bir salon olan 15 bin liralık daireyi kiralamak için kredi notu istediğini gördük. Yakında banka hesaplarımızı, sülalemizin mal varlığını filan da isteyecekler. Ev sahipleri artık kendilerini kız babası gibi görmeye başladıkları için, "Ee bizden ev almak o kadar kolay değil" deyip damat seçer gibi kiracı seçiyor.

MADALYONUN DİĞER YÜZÜ

Madalyonun diğer yüzünde aslında ev sahiplerinin de haklı olduğu pek çok nokta var. Çünkü binbir emekle para biriktirip ev sahibi olanlar var. Sırf hırsından elektrik düğmelerini bile söküp götüren, kapı ve dolaplara zarar veren, su, elektrik faturasını ödemeden ev sahibinin üstüne yıkan kiracılarla uğraşan ev sahipleri var. Hal böyle olunca ev sahibi, kiracı arasındaki olayları yasalarla bitirmek zor. Çünkü bir kişiyi, (hangi tarafta olursa olsun) zorla insan yapamazsın. Elindeki en ufak gücü kullanmaya meyilli biriyle nerede karşılaşsanız aynı sorunu yaşamanız muhtemel. Bu yüzden Allah kiracının da ev sahibinin de iyisiyle karşılaştırsın.