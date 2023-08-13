‘Yıldızlar da kayar’mış!

Bir dönemin beste ve söz yazarı kralı Serdar Ortaç'a evlilik hiç yaramadı. Daha doğrusu evliliğinin hüsranla bitmesi! Terk edildikten sonra o 'star' gitti yerine zavallı biri geldi. Herkesi kral yapan sosyal medya Ortaç'ın ise tacını elinden alıverdi. Onca yıl magazin basınıyla başa çıkabilmiş bu yıldız sosyal medyanın elinde oyuncak oluverdi.

HER SÖZÜ BİRBİRİNDEN DELİCE

Son sözleri ciddiye alınmayacak kadar delice! İkili ilişkilerin dinamiğiyle kadın ve erkek ilişkilerini kıyaslaması, 'evreni erkek yarattı' demesi, kadınları cinsel objeye indirgemesi... Hepsi aslında cevap bile verilmeyecek kadar ayrı birer saçmalık. Ayna karşısında kendini teselli eden, hala aşk acısı çeken bir erkek görüntüsü var. Bu kadar mı yalnız, hiçbir arkadaşı yok mu ki bu tür iç hesaplaşmaları sosyal medyadan yapıyor. Yıllarca emek vererek yükseldiği kariyerini boşu boşuna çöpe atacak kadar kalbi kırılmış olmalı. Bu yüzden de hıncını kadınlardan hatta kendine olan kızgınlığıyla erkeklerden alıyor.

BEN DAHA ÇOK ÜZÜLÜYORUM

Ama Sayın Ortaç, kalbiniz ne kadar kırılırsa kırılsın kadın erkek eşitliği sizin indirgediğiniz kadar basit bir konu değil! Bunları söylerken en yakın erkek akrabaları ya da kocaları tarafından öldürülen kadınları, sizi dünyaya getiren annenizi de mi aklınıza getirmediniz. Tırnaklarınızla kazıdığınız kariyerinize sanırım ben sizden daha çok üzülüyorum. Bu yüzden de bir an önce kendinize gelip, star ceketini tekrar giymenizi, geçmişe artık bir çizgi çekip size yeniden şarkılar yazdıracak kadını bulmanızı öneriyorum.