Silahlanmasak da ağaçlansak keşke!

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu 2023'ün acı bilançosunu açıkladı. Biz de bunu gazetemizin manşetinden duyurduk. Acı bilançoya göre bu yıl Türkiye'de 65'i Ege'den olmak üzere 382 kadın cinayete kurban gitti. KADES gibi uygulamalar sayesinde pek çok şiddet eyleminin önüne geçilse de maalesef durdurulamıyor. Üstelik bu cinayetlerin yarısından fazlası ateşli silahlarla işleniyor.

Devlet ise bu konuda yeni bir önlemi daha devreye sokmaya hazırlanıyor. Bu önlemle ayrıca çete, mafya ve terör örgütlerinin silahlara ulaşmasının da önüne geçilmesi hedefleniyor. İçişleri Bakanlığı tarafından silah ruhsatları ve kurusıkı silahlarla ilgili önemli düzenlemeler içeren bir yasa teklifi hazırlandı. Yeni yılda Meclis gündemine taşınması beklenen teklifin içeriğindeki önlemlere bir bakalım...

KAYBETMEYE KISITLAMA

İlk defa silahı çaldıran ya da kaybedenlere, yeni silah müracaatlarında tek bir silah için taşıma veya bulundurma izni verilecek. İki defa ya da bir seferde 5'ten fazla silah kaybeden ya da çaldıranın silah vesikası elinden alınacak. Bu kişilere 5 yıl geçmedikçe izin verilmeyecek.

Terör ve suç örgütü önlemi maddesinin gerekçesinde, 'Ruhsata bağlanmış silahların kayıp/çalıntı olduğu beyan edilerek yüksek bedelle silah ruhsatı alınmasında engeli bulunan kişilere, terör örgütlerine veya organize suç örgütlerine satılmasının engellenmesi amaçlanmıştır' denildi.

SİLAH MONTAJINA 12 YIL HAPİS

Ateşli silahları, bunlara ait mermileri veya balistik öneme haiz, monte edildiği ateşli silaha vahim silah niteliği kazandıran parçaları ülkeye sokanlar, ülkede yapılmış silahlara monte edenler, buna aracılık edenler ve satanlara 5 ila 12 yıl arasında hapis cezası verilecek. Silahlara susturucu veya hedef noktalayıcı aparat takanlar için bu ceza bir katı kadar artırılacak.

Kuru sıkı olarak tabir edilen ses veya gaz fişeği ya da benzerlerini atabilen silahı, teknik özelliklerinde değişiklik yaparak silah vasfı kazandıranlara 5 ila 12 yıl arasında hapis cezası verilecek.

Maddenin gerekçesinde, 'Ateşli silahların ana parçalar ile aksamının mevzuata aykırı satılması, bulundurulması, taşınması ve suçu ve suçlusuyla mücadele edilmesinin önlenmesi amaçlanmıştır' denildi.

Cinayetleri, çeteleri, terörü durdurmayacağı kesin ama en azından işleri biraz daha zorlaştırmak bir kişi dahi olsa can kurtarmak anlamına gelir ki bu da önemli bir adım. Gönül ister ki silahlanmak yerine ağaçlanalım ama tabii bunlar hep ütopya!